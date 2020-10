Điểm trúng tuyển Đại học Công nghiệp Hà Nội tăng gần 7 điểm

Trong 37 ngành đào tạo, chỉ ba ngành lấy điểm dưới 20, gồm Công nghệ kỹ thuật hóa học (18 điểm), Công nghệ kỹ thuật môi trường (18,05), Công nghệ vật liệu dệt, may (18,5). Các mức này cao hơn mức thấp nhất năm ngoái 2-2,5 điểm. Đặc biệt ngành Công nghệ dệt may điểm chuẩn 22,8 tăng 6,6 lần so với năm 2019 (16,2 điểm).

Điểm trúng tuyển và tiêu chí phụ cho từng ngành như sau:

Năm nay, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.120 sinh viên tại 37 ngành, trong đó 5 ngành mới gồm: Công nghệ vật liệu dệt, may; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu; Ngôn ngữ Nhật. Riêng Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam dành riêng cho người nước ngoài tốt nghiệp THPT tại Việt Nam. Năm 2019, điểm trúng tuyển Đại học Công nghiệp Hà Nội dao động 16-21,3.