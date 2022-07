Điểm thi tốt nghiệp THPT của Á quân Đường lên đỉnh Olympia

(VTC News) -

Dù không có ý định đăng ký xét tuyển đại học nhưng Nguyễn Thiện Hải An, học sinh lớp 12A1 Hoá, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội rất vui với điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của bản thân. Nếu như xét tuyển vào đại học, Hải An đạt điểm thi khối A0 đạt 26,05; điểm thi khối B đạt 26,3.

Toán Ngữ văn Vật lý Hoá học Sinh học Khoa học Tự nhiên 8,8 7,5 8 9,25 8,25 8,5

Nam sinh chia sẻ, trong thời gian chờ đi du học, cậu đăng ký học thêm một số khoá học đào tạo online ở nước ngoài. Cậu dự định sẽ theo đuổi ngành Hóa học.

Hải An là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh ở chương trình truyền hình Đường lên đỉnh Olympia. Ngay từ vòng thi tuần, nam sinh thiết lập 2 kỷ lục của chương trình khi giành nhiều điểm nhất phần thi Khởi động (150) và đạt tổng điểm cao nhất Olympia năm thứ 21 (410). Hải An từng khiến nhiều khán giản kinh ngạc khi trả lời đúng 15/17 câu hỏi trong 1 phút.

Trong bốn năm THCS, Hải An giành hơn 20 huy chương ở các cuộc thi Toán khu vực và quốc tế, như Olympic Toán học Singapore - châu Á, Toán học châu Á - Thái Bình Dương, Olympic Toán Singapore, Toán học không biên giới...

Đến năm lớp 8, được giáo viên Hóa học truyền cảm hứng, An quyết định chuyển hướng. Bố mẹ An có phần ngạc nhiên và ban đầu chưa đồng ý trước lựa chọn này của con trai. Sau khi được giáo viên giải thích An đủ khả năng theo được Hóa và vẫn có thể học tốt Toán, bố mẹ tôn trọng quyết định của em.

Nam sinh Nguyễn Thiện Hải An.

Chỉ một năm sau đó, An ghi dấu thành tích đầu tiên trong môn Hóa bằng giải nhất kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội, sau đó là giải ba học sinh giỏi quốc gia. An nói bản thân may mắn vì gặp được những thầy cô tận tụy, giúp em luôn tin rằng quyết định năm đó của mình đúng đắn.

Khi trở thành học sinh lớp chuyên Hóa của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, An không đi học thêm. Ngoài các tiết học trên trường, cậu lựa chọn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, lên thư viện đọc sách hoặc về nhà sáng tác thơ, nhạc.

"Em muốn tìm hiểu về nhiều lĩnh vực và thử sức trong các vai trò mới chứ không chỉ tập trung học Hóa hay Toán", An nói và chia sẻ thêm, sau này em vẫn theo Hóa chuyên sâu nhưng nghĩ rằng trải nghiệm tham gia và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia một lần là đủ. Em muốn học nhiều thứ hơn nữa.