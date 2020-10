‘Điểm nóng’ đầu tư bất động sản phía Tây Hà Nội cuối năm 2020 

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án metro số 5 tuyến Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Trong đó, TP Hà Nội kiến nghị Thủ tướng thống nhất phương án trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư toàn tuyến trong 1 giai đoạn và điều chỉnh số lượng ga trên tuyến từ 17 lên 21 ga.

Theo đánh giá của các chuyên gia, dự án metro số 5 tuyến Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc được xây dựng sẽ khớp nối với Đại Lộ Thăng Long, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, trục đường hướng tâm Tố Hữu - Lê Văn Lương cùng xe bus nhanh BRT, trục vành đai 3,5 sắp hoàn thành... sẽ tạo thành một chuỗi giao thông liên hoàn kết nối toàn bộ khu vực phía Tây với trung tâm Hà Nội biến khu Tây trở thành trục phát triển mạnh mẽ nhất của Hà Nội.

Hạ tầng giao thông sẽ là cú hích mạnh cho thị trường bất động sản.

Sự đột phá về hạ tầng khu Tây Hà Nội đã tạo sức hút mạnh mẽ đối với giới đầu tư Hà Nội. Quan sát thực tế cho thấy từ tháng 7 trở lại đây, số lượng nhà đầu tư quan tâm đến bất động sản phía Tây tăng mạnh, trong đó tập trung nhất là phân khúc biệt thự, liền kề, shophouse dự án lẫn đất dịch vụ trong dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc sàn giao dịch BĐS tại Hoài Đức cho biết trong tháng 8-9 vừa qua, sàn của ông tiếp đón một lượng lớn nhà đầu tư về tìm hiểu. Đặc biệt, thứ 7 và chủ nhật xe ô tô xếp hàng dài tại sàn giao dịch. Số lượng giao dịch chốt cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

“So với các khu vực khác của Hà Nội, phía Tây là khu vực có hạ tầng giao thông phát triển vượt bậc. Cùng với đó, quỹ đất còn nhiều, giá BĐS cũng ở mức vừa phải chưa bị đẩy giá lên quá cao kể từ đợt sốt cách đây gần 10 năm. Chính vì thế, người có nhu cầu mua ở thực hoặc đầu tư lâu dài “ăn chắc mặc bền” đang có xu hướng tìm về đây”, ông Toàn cho biết.

Cùng quan điểm với ông Toàn, báo cáo của các đơn vị phân tích thị trường như CBRE, Savills cũng chỉ rõ sự khan hiếm trong nguồn cung do quỹ đất bị thu hẹp đang đẩy các dự án liền kề, biệt thự, shophouse trở thành điểm sáng trên thị trường. Đặc biệt là những dự án đã gần hoàn thiện.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) cho biết: “Phân khúc biệt thự, liền kề, shophouse phía Tây Hà Nội đang nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng. Với diễn biến thị trường tốt như hiện nay, sắp tới, Him Lam Land chính thức ra mắt dự án Him Lam Vạn Phúc có quy mô 222 căn shophouse nằm trên mặt phố Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông”.

“Mặc dù chưa mở bán chính thức nhưng các căn shophouse tại Him Lam Vạn Phúc đang được hoàn thiện xây thô nên hút được sự quan tâm của khách hàng”, đại diện Him Lam Land cho biết thêm.

Him Lam Vạn Phúc có quy mô 222 căn shophouse nằm trên mặt phố Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông.

Ngoài Him Lam Land, nhiều “ông lớn” bất động sản khu vực phía Tây cũng đã nhận thấy sự sôi động của thị trường nên tận dụng thời cơ vàng đẩy hàng. Có thể kể đến Sudico đang chuẩn bị mở bán giai đoạn 2 khu biệt thự, liền kề Nam An Khánh. Ngay gần đó, Hà Đô cũng lên kế hoạch mở bán Hà Đô Charm Villa. Đối diện phía bên kia Đại Lộ Thăng Long, khu đô thị Splendora (Bắc An Khánh) cũng được Phú Long lên kế hoạch tung hàng tại thời điểm cuối năm. Nằm kế bên Splendora, Khu đô thị Vườn Cam cũng đang được đồng loạt xây thô và đẩy hàng ra thị trường.

Có thể thấy, chưa bao giờ hạ tầng khu vực phía Tây phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thúc đẩy thị trường BĐS Tây Hà Nội sôi động kéo dài suốt qua các quận huyện Hà Đông, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Hòa Lạc và tạo sức lan tỏa đến cả Xuân Mai, Lương Sơn (Hòa Bình).

Nói về tương lai của thị trường bất động sản Hà Nội, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, BĐS phía Tây sẽ là đầu tàu tăng trưởng của toàn thị trường. Nơi đây sẽ tạo thành chuỗi đô thị đẳng cấp và hình thành trung tâm mới với những đại đô thị vệ tinh lớn bậc nhất thành phố, tạo thành trung tâm mới của Hà Nội. Với những dự báo triển vọng như trên nên các nhà đầu tư đổ về khu vực phía Tây tìm kiếm cơ hội cũng đang gia tăng mạnh mẽ.