Điểm nhấn vòng 19 Bundesliga 20/21: Làn gió mới trong top 4

Bayern Munich giữ vị thế độc tôn

Thắng lợi 4-1 trước Hoffenheim không chỉ giúp Bayern Munich thanh toán sòng phẳng món nợ đã vay ở trận lượt đi, mà đội bóng xứ Bavaria còn tiếp tục duy trì khoảng cách bảy điểm với nhóm bám đuổi. Pha lập công thứ 24 sau 19 vòng đấu giúp Lewandowski nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp lên con số 9.

Thomas Müller và Jerome Boateng đều nổ súng trong ngày đích thân HLV trưởng ĐT Đức, Joachim Loew dự khán trận đấu. Và quan trọng hơn hết, Bayern Munich tạo đà tâm lý tốt trước khi bước vào bảy trận đấu chỉ trong tháng Hai trên ba đấu trường: Bundesliga, Champions League và Club World Cup.

Borussia Dortmund tìm lại niềm vui

Borussia Dortmund thêm một lần bị đối phương chọc thủng lưới trước, nhưng khác với ba cuộc chạm trán Mainz 05, Bayer Leverkusen và Gladbach, thầy trò Edin Terzic lần này đã phản kháng mạnh mẽ hơn. Những pha bóng đột biến xuất phát từ cánh trái của Raphael Guerreiro và Jadon Sancho là chìa khóa để đội chủ sân Signal Iduna Park giành thắng lợi chung cuộc 3-1, đồng thời chấm dứt chuỗi ba trận toàn hòa và thua.

Những làn gió mới trong top 4

Dù giành chiến thắng nhưng Dortmund vẫn chưa thể trở lại top 4, bởi Eintracht Frankfurt và Wolfsburg không gặp khó khăn để giành trọn ba điểm ở vòng 19. Frankfurt với đầu tàu là Andre Silva phá hỏng ngày trở lại băng ghế chỉ đạo Hertha Berlin của HLV Pal Dardai. Cú đúp của tiền đạo người Bồ Đào Nhà giúp Đại Bàng hạ gục Hertha 3-1, đồng thời anh cũng nâng thành tích ghi bàn ở mùa này lên con số 16. Ấn tượng không kém, Wolfsburg đánh bại 3-0 Freiburg để leo lên vị trí thứ ba với 35 điểm, hơn Frankfurt ở vị trí thứ tư hai điểm, và hơn Dortmund ở vị trí thứ bảy ba điểm.

Điểm số quan trọng cho FC Koln

Nếu cuộc đua cho tấm vé dự Champions League đang diễn ra khó lường, thì cuộc đua trụ hạng cũng nóng bỏng không kém. FC Koln và Arminia Bielefeld, hai đội bóng đang mắc kẹt ở nhóm cuối bảng chạm trán nhau ở vòng 19, và niềm vui chỉ thuộc về đội chủ nhà. Thắng lợi 3-1 giúp FC Koln đẩy chính Bielefeld xuống vị trí thứ 16, vị trí phải tham dự trận đấu playoff. Điều an ủi với đội bóng tân binh là cả Mainz 05 và Schalke đều không thắng, và Bielefeld vẫn tạo ra khoảng cách bảy điểm so với nhóm xuống hạng trực tiếp.

Hãy theo dõi những diễn biến hấp dẫn của cuộc đua dự Champions League và cuộc đua trụ hạng tại Bundesliga 20/21, giải đấu được mang tới người hâm mộ cả nước bởi Next Media.

Với mong muốn mang tới khán giả Việt Nam những giải đấu thể thao hấp dẫn và đẳng cấp hàng đầu thế giới, tháng 6 vừa qua, Next Media đã công bố hợp tác toàn diện với Bundesliga trong vòng 5 năm (2020-2025). Ở mùa giải năm nay, khán giả cả nước sẽ được theo dõi những trận cầu hấp dẫn của Bundesliga thông qua các kênh các kênh truyền hình quảng bá gồm On Sports (VTC3) và VTV6. Đồng thời, giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh thể thao chuyên biệt là Bóng đá TV, Thể thao TV và Thể thao Tin tức thuộc hệ thống VTVCab. Bên cạnh việc khai thác bản quyền phát sóng và quảng cáo, Next Media cam kết đưa hình ảnh của giải đấu đến đông đảo khán giả Việt Nam thông qua nhiều hoạt động quảng bá trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội, sự kiện ngoài trời,...