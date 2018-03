Điểm mặt những khu tái định cư thành nhà hoang giữa Hà Nội

Rất nhiều công trình nhà tái định cư mọc lên ở Thủ đô nhưng lại bỏ không nhiều năm trời do người dân chê chất lượng công trình thấp.

Tòa nhà tái định cư Handico 3 (Sài Đồng, Long Biên)

Dự án nhà tái định cư do Handico 3 đầu tư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng được triển khai từ năm 2001-2006, với mục đích tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội).

Cả 3 tòa nhà tái định cư của chủ đầu tư Handico 3 ở Khu đô thị Sài Đồng đều bị bỏ hoang nhiều năm nay. (Ảnh: Reatimes)

Xung quanh tòa nhà đều là đất cát, cỏ mọc um tùm, hàng rào, tôn lợp quây kín. (Ảnh: Kienthuc)

Khung cảnh hoang tàn tại tòa nhà tái định cư tại KĐT Sài Đồng. (Ảnh: Kienthuc)

Sau 10 năm xây dựng, tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Kienthuc)

Do bị bỏ hoang nhiều năm nay nên nhiều khu vực của tòa nhà đã được trưng dụng cho những mục đích khác, vật liệu nằm ngổn ngang chắn cửa tòa nhà (Ảnh: Zing)

Lý do khiến cho người dân không muốn ở tại tòa nhà tái định cư này một phần là do họ phản ánh rằng, chất lượng công trình tại đây kém, không đủ điều kiện sinh sống, một phần là do tình trạng khiếu kiện kéo dài tại đây khiến người dân né tránh.

Cũng có ý kiến cho rằng những căn hộ này không phù hợp về thiết kế, hạ tầng, chất lượng xây dựng. Cả 3 tòa nhà tái đinh cư 6 tầng đều không có thang máy.

Trước thực trạng dự án, Handico 3 đề xuất thành phố cho phép phá bỏ toàn bộ 3 tòa nhà tái định cư nằm trong khu đô thị mới Sài Đồng do chính đơn vị này làm chủ đầu tư, với lý do là các tòa nhà này đã xây dựng xong cách đây hơn 10 năm nhưng đến nay chưa có một người dân nào đến ở.

Dự án 4 tòa nhà tại A14 Nam Trung Yên

Chính thức được đưa vào sử dụng từ những năm 2004 - 2005, dự án Nhà ở tái định cư tại ô đất A14 khu đô thị Nam Trung Yên do HANDICO chủ động nguồn vốn thực hiện và thi công nhanh chóng xuống cấp chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Hai tòa nhà tái định cư lô A14 tại khu Nam Trung Yên mới được hoàn thiện nhưng chỉ có lác đác vài hộ cư dân chuyển đến sinh sống. Nơi đây vẫn còn hàng trăm căn hộ bỏ trống nhưng không có người đến ở, dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí ngân sách hàng tỷ đồng.

Nơi tiếp nhận hồ sơ bàn giao căn hộ A14 Nam Trung Yên cửa đóng then cài, không một bóng người.

Tầng 1 rộng hàng nghìn m2 tại A14 Nam Trung Yên bỏ hoang

Cảnh nhếch nhác tại A14 Nam Trung Yên.

Video: Tái định cư - Dân lâm cảnh 'màn trời chiếu đất'

Tòa nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng

Khối tòa nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng) do Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư được xây dựng khang trang với 155 căn hộ nhưng bỏ hoang gần chục năm nay.

Tòa nhà này được đánh giá là một trong những khu tái định cư có vị trí đẹp nhất hiện nay khi tọa lạc tại khu đất vàng giữa Thủ đô, một mặt quay ra phố Đại Cồ Việt, một mặt ở đường Tạ Quang Bửu. Đây cũng là khu vực trung tâm trọng điểm của thành phố.

Thông tin từ Đội Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết, dự án trên hiện vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nên không đủ điều kiện đưa vào sử dụng. UBND TP. Hà Nội đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đánh giá năng lực của Công ty Tu Tạo và Phát triển nhà, nếu có khả năng thì cho làm tiếp, còn không có khả năng thì sẽ cho đơn vị khác vào thay thế.

Đây là dự án tái định cư với gần 154 căn hộ do Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư. (Ảnh: Zing)

Suốt 10 năm qua không có người dân dọn đến ở nên công trình đã xuất hiện tình trạng nhếch nhác và đang dần xuống cấp. Nếu không có phương án đưa dân vào ở, chắc chắn trong thời gian tới công trình sẽ tiếp tục xuống cấp nhiều. (Ảnh: Zing)

Khu tái định cư xuống cấp mặc dù chất lượng công trình đánh giá khá tốt.

Chung cư tái định cư Hoàng Cầu

Khu tái định cư Hoàng Cầu gồm 4 tòa chung cư: CT2A, CT2B, CT2C và CT3, về cơ bản đã hoàn thiện song số căn hộ có người ở chỉ thưa thớt.

Đây là dự án tái định cư do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư với đơn vị đại diện là Ban quản lý dự án quận. Dự án xây dựng quỹ nhà tái định cư cho nhà di dân giải phóng mặt bằng ao Hoàng Cầu theo quyết định phê duyệt ngày 31/10/2011 của UBND TP. Hà Nội.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là hiện tượng "thổi giá" của bên môi giới bất động sản. Hiện tại, nhiều người rao bán căn hộ suất ngoại giao với giá bán rất cao từ 29 - 30,5 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá gốc của những căn tái định cư này chỉ từ 14,5-16 triệu đồng/m2.

Dự án tái định cư Hoàng Cầu (quận Đống Đa) do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư với 4 tòa CT2A, CT2B, CT2C và CT3 màu trắng đã cơ bản hoàn thiện, nhưng số người về ở khá khiêm tốn.

Sảnh bên trong dự án rộng hàng nghìn mét vuông nhưng luôn vắng tanh, không có bóng người. (Ảnh: Zing)

Khu tái định cư Thành phố Giao lưu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Khu tái định cư thành phố Giao lưu (đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nằm tại ví trị đẹp khi bao quanh là trụ sở lớn của Bộ Công an, siêu thị Metro... Dự án gồm 3 khối nhà CT1 A, B, C được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2014, tuy nhiên đến nay vẫn rất thưa thớt người ở.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân nhiều người dân không chịu dọn đến đây ở là do cách xa khu vực trung tâm. Theo bảo vệ tòa nhà, chỉ có 1/3 cư dân dọn về sinh sống tại các căn hộ ở đây. Thậm chí, một số dịch vụ chung cũng chưa đưa vào hoạt động như nhà sinh hoạt cộng đồng, tầng hầm để xe v.v...

Dự án nhà tái định cư tại Thành phố Giao lưu (Bắc Từ Liêm). (Ảnh: Zing)

Dù đã đưa vào hoạt động từ nhiều năm nhưng nhiều căn hộ ở đây vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài hoặc niêm phong. (Ảnh: Zing)

>>> Đọc thêm: Xây thừa, TP.HCM bán đấu giá hơn 5.200 căn hộ tái định cư

(Tổng hợp)

Tiểu An