Ngày 21/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường; Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội Buôn lậu.