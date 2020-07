Điểm mặt 19 người bị khởi tố liên quan sai phạm của cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can và khám xét, ngăn chặn đối với 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

9 bị can vừa bị khởi tố.

9 bị can gồm: Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu xây lắp số 1; Trần Năng Hà, nguyên Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 2; Chu Tuệ Minh, nguyên Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 2; Vũ Dũng, nguyên Giám đốc Ban điều hành nội bộ gói thầu số 4; Đỗ Tấn Nam, nguyên Giám đốc Ban điều hành nội bộ gói thầu số 4; Nguyễn Văn Cảnh, nguyên Giám đốc chất lượng gói thầu số 4; Lương Chung Dũng, nguyên Chỉ huy trưởng gói thầu số 5; Lương Văn Tiến, nguyên Chỉ huy trưởng gói thầu số 6; Nguyễn Hồng Phước, nguyên Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 7.

9 nghi can trên có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho Nhà nước.

4 bị can (trong đó có ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như vậy, sau hơn 1 năm khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để làm rõ các sai phạm xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 19 bị can.

Cụ thể, tháng 11/2019, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Tiến Thành, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Văn Bình, nguyên Giám đốc gói thầu số 7, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Phạm Đình Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5; Nguyễn Thành An, thành viên Cienco 1, Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7.

4 người trên bị khởi tố vì có hành vi sai phạm, gây thiệt hại trong quá trình thi công, nghiệm thu dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tiếp đến tháng 2/2020, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 5 người gồm: Vũ Như Khuê - nguyên Giám đốc Gói thầu số 1, Quản Trọng Tuấn - nguyên Giám đốc Gói thầu 3B, Nguyễn Quốc Hải - nguyên Giám đốc Gói thầu số 6, Phan Khánh Toàn - nguyên Giám đốc Gói thầu số 4, Phan Ngọc Thơm - Phó Giám đốc Gói thầu số 2 và 3B.

Trong đó, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Phan Khánh Toàn và Phan Ngọc Thơm; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Như Khuê, Quản Trọng Tuấn và Nguyễn Quốc Hải.

Ông Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc VEC bị khởi tố hồi tháng 5 vừa qua.

Theo C03, 5 người trên vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu, dẫn đến gây thiệt hại về tài sản khi thực hiện Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tháng 5 vừa qua, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc VEC, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 298 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hành vi sai phạm của Lê Quang Hào là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn 65km) không đúng trình tự, quy định của pháp luật, không đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào khai thác toàn tuyến vào ngày 2/9/2018. Dự án có tổng mức đầu tư 34.516 tỷ đồng do VEC làm chủ đầu tư. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A, quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120km/h (đoạn đặc biệt khó khăn 100km/h), chiều rộng nền đường 24,25m, chiều rộng mặt đường 22,25m.

