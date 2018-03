Điểm danh siêu đại chiến vòng 1/8 cúp C1 châu Âu giữa tuần này

(VTC News) - Những ngày giáp Tết sẽ thêm sôi động khi vòng 1/8 Champions League chính thức trở lại với những trận đấu không thể bỏ qua.

Lá thăm may rủi cùng sự sa sút bất ngờ của không ít đội bóng lớn đã mang lại nhiều trận đấu duyên nợ ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Mâm cơm tinh thần của người Việt sẽ có thêm gia vị với bốn cuộc so tài đỉnh cao trong hai ngày cận Tết, khi Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Liverpool hay Juventus đồng loạt xuất trận.

Real Madrid vs Paris Saint-Germain: Chiến tranh giữa các vì sao

Paris Saint-Germain có thể trách móc số phận khi đã về nhất (trong bảng đấu có sự góp mặt của Bayern Munich) mà vẫn phải gặp đương kim vô địch Real Madrid. Trong khi đó, Real sẽ thấy đen đủi khi liên tiếp phải so tài với các đội bóng rất mạnh ở vòng knock-out Champions League trong hai mùa liên tiếp. Cuộc chiến kim tiền này là thách thức lớn, nhưng lại là cơ hội để cả hai chứng tỏ đẳng cấp sau những hoài nghi kể từ đầu mùa.

Real Madrid sẽ tìm lại cảm hứng ở Champions League?

Những đồng tiền vùng vịnh khiến PSG thay da đổi thịt trong nửa thập kỷ đã qua, song phải đợi đến mùa hè lịch sử 2017, đội bóng thủ đô Paris mới chính thức "hóa rồng". Gần 400 triệu euro được chi ra cho Neymar và Kylian Mbappe chỉ rõ: PSG đã sẵn sàng để chinh phạt châu Âu.

Đội bóng của HLV Unai Emery đã "chán ngấy" Ligue 1 hay các danh hiệu quốc nội khác. Muốn vươn tầm đại gia để "chung mâm" với những Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich, PSG phải vô địch Champions League hay ít nhất là có những chiến thắng ấn tượng tại đây. Cuộc so tài với Real là một trong những trận đấu buộc phải thắng như vậy.

Bên kia chiến tuyến, Real coi như khép lại hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu La Liga khi đã kém Barcelona tới 17 điểm. Dẫu vậy, "Kền kền trắng" vẫn là thế lực không thể xem thường ở trận địa Champions League. 12 lần chinh phục vinh quang, trong đó có hai chức vô địch liên tiếp đã đưa Real vào ngôi đền huyền thoại, và một lần nữa, Champions League trở thành cứu cánh cho HLV Zinedine Zidane cùng các học trò.

Người ta sẽ quên đi mùa giải bết bát của Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội nếu Real vượt qua "đỉnh núi" PSG và xa hơn là bảo vệ ngôi vương châu Âu.

Ít nhất 180 phút tranh tài giữa Real và PSG sẽ là cuộc tử chiến tốn nhiều giấy mực của báo giới.

PSG không mang Neymar về chỉ để vô địch Ligue 1. (Ảnh: Reuters)

Basel vs Manchester City: Chờ tài Pep Guardiola

Khi được hỏi về hai đối thủ đáng ngại nhất ở Champions League mùa này, Lionel Messi khẳng định: đó là PSG và Manchester City. Sự trưởng thành nhanh chóng của nửa xanh thành Manchester dưới bàn tay của Pep Guardiola đã khiến cả châu Âu phải choáng váng.

Man City gần như cầm chắc danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh - giải đấu khắc nghiệt nhất khi hơn Man Utd tới 16 điểm. Đội quân của Pep Guardiola cũng lọt vào tới chung kết cúp Liên đoàn Anh, và giờ là vòng 1/8 Champions League để nuôi mộng ăn ba (thậm chí ăn bốn) trong mùa giải vô tiền khoáng hậu. Đội chủ sân Etihad đủ khả năng chiến thắng, và cần phải chiến thắng, bởi dấu ấn của Guardiola với Man City mùa trước ở Champions League là rất mờ nhạt.

Man City bị Monaco hất cẳng dù đã thắng tới 5-3 trong trận lượt đi và trở thành đội bóng đầu tiên ghi tới năm bàn trước đó nhưng vẫn bị loại. Man City cũng thắng 5/6 trận ở vòng bảng mùa này, song đó là khi Kevin de Bruyne cùng các đồng đội nằm chung chiến địa với những đối thủ yếu hơn như Shakhtar Donetsk, Feyenoord hay Napoli. Vận may một lần nữa mỉm cười với Man City với lá thăm mang tên Basel, và lần này, nửa xanh thành Manchester không được phép bỏ lỡ.

Basel không phải đội bóng lót đường. Chiến thắng 1-0 trước Man Utd ở lượt trận vòng bảng chứng tỏ sự đáng gờm của đại diện Thụy Sĩ, song từng đó là chưa đủ để Basel hy vọng tạo nên bất ngờ.

Pep Guardiola cần giúp Man City vươn tầm ở Champions League.

Juventus vs Tottenham: Đỉnh cao của sự tương phản

Không phải Real vs PSG hay Chelsea vs Barcelona, mà cuộc so tài giữa Juventus và Tottenham mới là trận đấu tương phản nhất ở vòng 1/8 Champions League.

Đối lập với Juventus già dơ và đầy bản lĩnh ở đấu trường châu Âu là Tottenham chưa có thành tích gì đáng kể trong quá khứ. Lần gần nhất "Gà trống" tạo nên phép lạ ở Champions League đã cách đây bẩy năm, khi Tottenham hạ gục cả Inter và AC Milan để tiến vào tứ kết với đầu tàu Gareth Bale. Tottenham hiện tại không còn Bale, song đội bóng trẻ tuổi của HLV Mauricio Pochettino sở hữu sự đồng đều cùng khát khao vươn tầm mãnh liệt trên bình diện Champions League. Cũng như Tottenham 2010/2011, vật cản của Tottenham 2017/2018 lại là một đại diện Italia.

Nếu Juventus sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải, Tottenham lại có hàng công đầy hiệu quả với 15 bàn thắng ghi được để mang về 16 điểm dù phải nằm chung bảng với Real và Borussia Dortmund. Tottenham chật vật ở Ngoại hạng Anh, nhưng bước ra Champions League, "Gà trống" lại thể hiện bộ mặt rất khác. Đêm nay, Tottenham sẽ gây ra địa chấn ở Juventus Arena?

Video: Totenham thổi bay Arsenal trong trận derby London

FC Porto vs Liverpool: Không thể cản "Lữ đoàn đỏ"

Liverpool ở Champions League mùa này khó lường và tiềm ẩn khả năng bùng nổ hệt như cá tính của Jurgen Klopp. Từng có thời điểm, đội bóng vùng Merseyside sẩy chân khó hiểu và đứng trước nguy cơ bị loại ngay ở vòng bảng. Những Liverpool đã đứng dậy đúng lúc khi trút cơn mưa gôn vào lưới những đối thủ dưới cơ như Spartak Moscow hay Maribor để có lần đầu trở lại vòng 1/8 Champions League sau một thập kỷ chờ đợi.

FC Porto không còn mạnh mẽ như cách đây vài năm, ở thời điểm còn được dẫn dắt bởi Andre Villas-Boas. Đội bóng của HLV Sergio Conceicao hiện tại chơi bóng cảm hứng, song ở tầm thấp hơn so với Liverpool. Porto cũng phải đợi đến lượt trận cuối cùng mới có vé lọt vượt qua vòng bảng sau chiến thắng trước Monaco đã không còn mục tiêu phấn đấu. Với hành trang sơ sài như vậy, có thể vòng 1/8 sẽ là vòng đấu cuối cùng có sự góp mặt của Porto ở Champions League năm nay.

Lịch thi đấu vòng 1/8 Champions League

Ngày 14/2

2h45: Basel vs Manchester City

Juventus vs Tottenham

Ngày 15/2

2h45: Real Madrid vs Paris Saint-Germain

FC Porto vs Liverpool

Hồng Nam