Điểm danh những tài năng 10X được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Trong 20 cái tên lọt vào vòng bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020 có đến 5 bạn trẻ thuộc thế hệ 2k, thể hiện bản lĩnh của mình trên nhiều lĩnh vực.

Cô học sinh nhỏ đa tài Hoàng Thị Yến

Cô gái nhỏ Hoàng Thị Yến sinh năm 2006, học sinh lớp 9/2 của trường THCS Tôn Thất Tùng (Quận Tân Phú, TP.HCM) được nhiều người yêu quý và biết đến bởi vừa hát hay đàn giỏi, thành tích học tập tốt và là một Liên đội trưởng xông xáo tham gia nhiều hoạt động của phong trào Đội. Hoàng Thị Yến đã xuất sắc lọt vào top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020.

Yến sở hữu nhiều giải thưởng về Piano trong đó có giải Nhất Piano hội thi Âm nhạc cổ điển quốc tế của Mỹ năm 2020; 2 giải Nhất, 1 giải Nhì cuộc thi âm nhạc của Úc dành cho người trẻ tuổi của trường Somerset College; giải Vàng cuộc thi “Gold Award Ceremony” của Maylaysia; Huy chương Vàng môn Piano giải Châu Á Thái Bình Dương.

Ngoài những thành tích vượt trội trong lĩnh vực nghệ thuật, Yến còn có nhiều thành tích trong quá trình học tập. Yến là học sinh giỏi nhiều năm liền, đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối 3 năm liên tiếp 6,7,8. Yến cũng xuất sắc đạy được Huy chương Đồng môn Khoa học tự nhiên lớp 7, kỳ thi Olympic Tháng 4 THCS Thành phố Hồ Chí Minh Lần 1 năm 2019.

Bên cạnh thành tích học tập Yến còn đạt được nhiều giải thưởng từ các hoạt động phong trào của Đội: Giải nhì Hội thi Phụ trách Sao giỏi cấp trường; Giải nhất Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ cấp trường; Giải khuyến khích Hội thi Phụ trách Sao giỏi khối 5 cấp quận; Giải khuyến khích Hội thi Giọng hát hay (bảng Tiểu học) cấp quận; đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu cấp quận; Giải nhất 3 năm liền chỉ huy đội giỏi cấp quận và thành phố khối 6,7,8. Danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc năm 2018.

Nhờ đó, Yến sở hữu nhiều giải thưởng danh giá như: Danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” năm 2020; Bằng khen Trung ương Đoàn đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc” năm 2020; Bằng khen Thành Đoàn đạt danh hiệu “Liên đội trưởng tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” năm 2020; Giấy khen Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM hạng Nhất khối 8 “Hội thi chỉ huy Đội giỏi Thành Phố” năm 2020.

Cô học sinh nhỏ đa tài Hoàng Thị Yến

Võ Minh Quang với bề dày thành tích đáng nể

Với những thành tích dày dặn liên tục đạt được trong những năm gần đây, năm nay, Võ Minh Quang (sinh năm 2006) lần thứ 3 được đề cử vào giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Võ Minh Quang là học sinh Piano duy nhất của lớp tài năng Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao Du Lịc cấp học bổng và tài trợ.

Quá trình không ngừng học tập và trau dồi đã đem lại cho Võ Minh Quang nhiều giải thưởng uy tín như: Giải nhất bảng 17-19 tuổi tháng 6/2020; giải Nhất bảng 14-16 tuổi (tháng 6/2019), giải Nhất bảng 11-13 tuổi (tháng 6/2018) cuộc thi tài năng trẻ châu Á và châu Đại Dương The Rising Talents of the Asia Oceania International Mussic Competition in London; Giải Nhất bảng Concerto và giải Nhì bảng solo piano lứa tuổi 19-29 cuộc thi Putra International Piano Competition tại Malaysia 9/2019; Giải Nhất bảng 18-24 tuổi cuộc thi Chopin Competition lần thứ 5 tại Thái Lan tháng 7/2019; Giải Nhất bảng 18-24 tuổi cuộc thi Mozart quốc tế lần thứ 8 tại Thái Lan tháng 7/2018; Giải nhất và giải Đặc biệt (Grandfix) bảng 13-17 tuổi cuộc thi 2020 Altanta Festival Acadaemy Competition 6/2020 in USA; Giải Nhất Piano Hội thi Tài năng trẻ học sinh, sinh viên giữa các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc năm 2020.

Bên cạnh những giải thưởng về Piano, Võ Minh Quang còn giành được Huy chương Bạc kỳ thi học sinh giỏi Hóa cập Quận.

Bằng tài năng của mình Quang còn tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện như hòa nhạc gây quỹ gửi tặng 5.000 bộ bảo hộ, 800 mặt nạ, 4.000 khẩu trang y tế đến 11 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Võ Minh Quang, tài năng piano

Người anh hùng lao vào đám cháy cứu người

Hạ sỹ Tống Văn Đông (sinh năm 2000) là chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa được đề cử vào giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực An ninh trật tự.

Tuy chỉ là một hạ sỹ nhưng Đông có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cụ thể vào hồi 23 giờ 45 phút ngày 25/12/2019, ngay khi nhận được Trung tin báo xảy ra cháy tại Bãi tập kết phế liệu thuộc Doanh nghiệp tư nhân Tiến Uy tại Xã Đông Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Đông cùng đồng đội đã ngay lập tức có mặt.

Đông đã trực tiếp lao vào ngọn lửa thực hiện công tác trinh sát sau đó thực hiện mũi tấn công dập tắt ngọn lửa trong điều kiện điều kiện đám cháy khắc nghiệt, ngược hướng gió, nhiệt bức xạ lớn, khói khí độc tỏa ra đen đặc. Kết quả, sau hơn 2 giờ thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn thành công không cho cháy lan sang khu vực khác, bảo đảm an toàn cho nhà xưởng và tài sản khác của doanh nghiệp.

Hạ sỹ Tống Văn Đông lao vào biển lửa cứu người.

Trong một trận cháy khác vào hồi 18 giờ 5 phút ngày 16/1/2020, Đông đã cùng đồng đội trực tiếp tham gia cứu hộ nhiều người tại tòa nhà 11 tầng thuộc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Đông đã xâm nhập vào vùng cháy, nắm tình hình thông tin về người bị nạn, vị trí mắc kẹt, tình trạng các nạn nhân.

Sau khi thực hiện công tác trinh sát, Đông sử dụng mặt nạ, bình khí thở và một số trang bị bảo hộ khác, phối hợp cùng các tổ cứu nạn tiến hành tiếp cận, kiểm tra các khu vực trên các tầng của tòa nhà, tìm kiếm người đang còn mắc kẹt trong tòa nhà và đưa đến nơi an toàn.

Trong quá trình tìm kiếm cứu hộ Đông phát hiện một nạn nhân bị ngạt khói độc không một chút phân vân, Đông đã đưa mặt nạ dưỡng khí cho nạn nhân thở duy trì sự sống và tìm cách di chuyển xuống dưới đến nơi an toàn. Tuy nhiên, lúc này khói khí đọc đã bao bốc lên dữ dội, bao trùm buồng thang do đó Đông không thể đưa nạn nhân thoát ra ngoài được, nên buộc phải di chuyển vào khu vực an toàn hơn và chia mặt nạ dưỡng khí cho nạn nhân thở. Đến khi bình dưỡng khí hết Đông đã bị ngạt khói, bị ngất đi, sau đó được đồng đội phát hiện kịp thời, di chuyển ra khỏi đám cháy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Với những hành động dũng cảm đó, Đông đã được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm năm 2020 của T.Ư Đoàn và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020.

Học sinh lớp 10 đoạt giải Olympic Toán quốc tế

Ngô Quý Đăng (sinh năm 2004) là học sinh lớp 10 đầu tiên (nhỏ tuổi nhất) trong lịch sử của Việt Nam tham dự và giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế.

Không chỉ giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế (IMO) mà Ngô Quý Đăng (còn xuất sắc xếp hạng 4 thế giới với 36/42 điểm và làm trọn vẹn 5/6 bài toán của kì thi IMO năm 2020. Điểm số này góp phần giúp đội tuyển Việt Nam xếp hạng thứ 17 trên tổng số 105 đội tuyển dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2020.

Ngoài ra Ngô Quý Đăng còn đạt Huy chương Vàng bảng Quốc tế kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng (HOMC) Huy chương Vàng kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ (MYTS); Vô địch quốc gia (National Champion) Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) năm học 2017-2018; Prize Certificate kỳ thi vô địch Toán cấp Trung học Úc mở rộng (AIMO) năm học 2018-2019.

Với thành tích đó, Ngô Quý Đăng đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được lựa chọn là 1 trong 20 Gương mặt tiêu biểu của Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III.

Ngô Quý Đăng, thí sinh nhỏ nhất dành HCV Olympic Toán học.

Chàng trai vàng đạt điểm số tuyệt đối Olympic Tin học quốc tế

Liên tiếp đạt 3 huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế trong 2 năm 2019, 2020, Bùi Hồng Đức (sinh năm 2002), từng là học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã lập lên “kỳ tích” cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bùi Hồng Đức đang sở hữu 3 tấm huy chương về Tin học, trong đó: 2 huy chương Vàng Olympic quốc tế năm 2019, 2020; 1 huy chương Vàng Olympic châu Á 2020; Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương 2019; Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Tin học quốc gia Singapore năm 2018; Huy chương Vàng môn Tin học “Cuộc thi Talinpa 2018”.

Bùi Hồng Đức, chàng trai vàng trong làng Vật lý.

Bùi Hồng Đức là một trong những thí sinh lập kỷ lục với số lượng huy chương Olympic.

Trong đợt tuyên dương và trao tặng huân chương của Chủ tịch nước cho các thí sinh tham dự kỳ thi Olympic quốc tế 2020, Bùi Hồng Đức là người duy nhất được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngoài ra Đức còn là Gương mặt trẻ Việt Nam Triển vọng 2019, Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019.