Điểm danh những quốc gia không có quân đội thường trực

Grenada. Nước này chưa từng có quân đội chính quy từ năm 1983. Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Grenada có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân, nhưng quốc gia này cũng dựa vào Hệ thống An ninh Khu vực, một thỏa thuận phòng thủ giữa một số hòn đảo ở khu vực phía Đông Caribe để đảm bảo an ninh cho mình.