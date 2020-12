Điểm danh loạt xe đắt nhất Việt Nam hiện nay

Rolls-Royce Phantom Hòa Bình Vinh Quang: Gần 100 tỷ đồng

Sau gần 3 năm được đưa về Việt Nam, chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản đặc biệt có tên gọi Hòa Bình Vinh Quang đầu năm nay đã được đăng ký đăng kiểm ra biển trắng ở Hà Nội. Thời điểm cuối năm 2016 khi xuất hiện tại Việt Nam, xe được định giá hơn 80 tỷ đồng.

Rolls-Royce Phantom Hòa Bình Vinh Quang đang là một trong những xe đắt nhất Việt Nam hiện nay. (Ảnh: Zing)

Đây là một phiên bản đặc biệt do đại gia Hà Nội đặt hãng xe siêu sang Anh quốc dưới dạng Bespoke.

Sự đặc biệt của Phantom Hoà Bình Vinh Quang đến từ logo riêng là cặp đôi chữ "H" lồng vào nhau mang ý nghĩa đặc biệt đối với chủ nhân của xe. Nội thất khác biệt với các hoạ tiết mang hình ảnh "ông hổ" được thể hiện sống động trên các chi tiết và tiện nghi nội thất riêng dành cho chủ nhân, tựa đầu lưng ghế, vịn nghỉ tay hàng ghế sau.

Ở bên trong, rất nhiều vị trí được khảm hoặc thêu logo hai chữ H lồng vào như tại gỗ ốp thành cửa, tap-lô, tựa đầu ghế ngồi. Tên phiên bản Peace & Glory được viết trang trọng trên mặt táp-lô tại vị trí ghế phụ. Ngoài ra còn rất nhiều những chi tiết cá nhân hoá được chế tác theo yêu cầu của chủ nhân chiếc xe mà Roll-Royce không công bố cụ thể. Đây chính là những điểm đặc biệt tạo nên giá cực lớn của chiếc xe.

Rolls-Royce Phantom Hoà Bình Vinh Quang vẫn sử dụng động cơ V12, dung tích 6.75L kết hợp hộp số tự động 8 cấp, có khả năng sản sinh công suất tối đa 453 mã lực tại 5.350 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 720 Nm tại 3.500 vòng/phút. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa có thể đạt 240 km/h.

Pagani Huayra: Hơn 80 tỷ đồng

Đây là chiếc Pagani Huayra thuộc sở hữu của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa). Minh Nhựa chưa bao giờ nói về giá trị thực của siêu xe này nhưng theo những người nhập xe sang tại TP.HCM, nếu đóng đầy đủ các khoản thuế để ra biển trắng tại TP.HCM, siêu xe của Minh Nhựa có giá không dưới 80 tỷ đồng.

Pagani Huayra 80 tỷ của đại gia Minh Nhựa. (Ảnh: Internet)

Mỗi một chiếc Pagani Huayra rời khỏi nhà máy sản xuất Italy đều là một kiệt tác về kỹ thuật chế tác sợi carbon. Đặc biệt, các chi tiết sẽ được khắc laser logo Pagani. Có 15 loại carbon khác nhau được sử dụng trên xe với giá 500 USD trên mỗi feet vuông (30x30 cm). Chìa khóa xe bằng nhôm dài khoảng 10 cm, là mô hình thu nhỏ của siêu xe này và có giá 3.700 USD.

"Trái tim" của Pagani Huayra là khối động cơ tăng áp kép V12 6.0L, tạo ra sức mạnh lên đến 720 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Nhờ đó, xe chỉ cần 2,8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Tốc độ tối đa lên đến 383 km/h.

Đây là mẫu xe được sản xuất số lượng giới hạn 100 chiếc trên toàn cầu. (Ảnh zing)

Ngày nay, Pagani Huayra coupe đã ngừng sản xuất và được thay thế bằng phiên bản Roadster có giá cao hơn và nhẹ hơn.

Bugatti Veyron: 70 tỷ đồng

Chủ nhân của “ông hoàng tốc độ” này chính là Chủ tịch hãng Cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ.

Chiếc Bugatti Veyron từng thuộc sở hữu của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh "Nhựa"). Năm 2012, Minh "Nhựa" đưa "siêu phẩm" này về nước theo diện Việt kiều hồi hương.

Ngoài việc sơn lại các chi tiết ngoại thất từ đỏ sang trắng và độ lại đèn pha của bản Super Sport, "siêu phẩm" Bugatti Veyron của Chủ tịch Trung Nguyên không được độ nội thất và động cơ.

Sở hữu động cơ W16 dung tích 8 lít, chiếc Bugatti Veyron này có sức mạnh hơn 1.000 mã lực và mô-men xoắn 1.200 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp. Với động cơ này, siêu xe Bugatti Veyron có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,5 giây và đạt vận tốc tối đa tới 407 km/h. Vì vậy, chiếc Bugatti Veyron được mệnh danh là "ông hoàng tốc độ" tại thời điểm bấy giờ.

Vào thời điểm đó, trên thế giới, giá siêu xe Bugatti Veyron rơi vào khoảng 1,4 triệu USD. Còn tại thị trường ô tô Việt Nam, căn cứ vào bảng giá tính lệ phí trước bạ Bộ Tài chính công bố hồi đầu năm 2019, giá tính phí trước bạ của Bugatti Veyron là 66,182 tỷ đồng. Vậy giá lăn bánh sẽ vào khoảng 70 tỷ đồng.

Lamborghini Aventador SVJ: Gần 60 tỷ đồng

Xe thuộc sở hữu của một ông chủ kinh doanh xe nổi tiếng ở Hà Nội. Theo chủ nhân thì đây là chiếc Lamborghini Aventador SVJ đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản cao cấp. Xe được nhập trực tiếp từ Italy, cập cảng Việt Nam từ hôm 23/7. Sau khi ra biển trắng (biển số đã đóng hết tất cả các loại phí và thuế), giá lăn bánh lên tới 60 tỷ đồng.

Lamborghini Aventador SVJ sở hữu màu sơn xanh dương tuyệt đẹp.

Xe ra mắt toàn cầu vào tháng 8/2018 và là bản nâng cấp của người anh em Aventador SV. Tuy nhiên, điểm nhấn khác biệt nằm ở hệ thống khí động học chủ động Aerodinamica Lamborghini Attiva thế hệ mới, giúp cải thiện 40% lực nén xuống mặt đường.

Sức mạnh của Aventador SVJ đến từ động cơ V12, 6.5L cho công suất 770 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm kết nối với hộp số bán tự động ISR 7 cấp. Siêu bò cần 2,8 giây để bứt tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h. Tốc độ tối đa đạt 350 km/h.

Chiếc Lamborghini Aventador SVJ 63 đầu tiên tại Đông Nam Á thuộc sở hữu của một thành viên trong Hội con nhà giàu Malaysia.

Nội thất của siêu xe được bọc bằng chất liệu alcantara màu đen xen kẽ vệt sọc màu Blu Cepheus ở chính giữa phần ghế ngồi. Hai bên sườn ghế được thêu logo SVJ. Nhiều chi tiết ở bảng điều khiển trung tâm, cửa xe, xung quanh ghế ngồi... được làm bằng chất liệu carbon đắt tiền.

Lamborghini Aventador SVJ là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng xe Aventador với số lượng sản xuất 963 chiếc trong đó có 63 chiếc thuộc phiên bản đặc biệt SVJ 63 dành để kỷ niệm năm sáng lập thương hiệu (1963).

Lamborghini Aventador SVJ có giá đồn đoán khoảng 60 tỷ đồng tại Việt Nam. (Ảnh: Phan Dũng)

Lamborghini Aventador SVJ 63 đầu tiên tại Đông Nam Á thuộc sở hữu của một thành viên trong Hội con nhà giàu Malaysia. Ra mắt lần đầu tiên tại sự kiện Monterey Car Week 2018 diễn ra tại Mỹ.

Tại Việt Nam, Lamborghini Aventador là thương hiệu khá được ưa chuộng bởi các tay chơi đam mê xe giàu. Thêm chiếc SVJ này, Lamborghini Aventador đã về Việt Nam gần đủ 5 phiên bản.

Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng: Hơn 50 tỷ đồng

Đây là một trong 6 mẫu xe thuộc bộ sưu tập "Đông Sơn" dành riêng cho thị trường Việt Nam. 6 phiên bản gồm có Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng – Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).

Theo ý tưởng từ nhà sản xuất, Lửa Thiêng đại diện cho Hỏa trong ngũ hành, thể hiện sự phồn vinh, phát triển... (Ảnh: Internet).

Ngoại thất của Lửa thiêng là sự kết hợp của 2 tông màu đỏ Madeira và vàng Sunrise. Còn bên trong, khoang nội thất có 3 tông màu chính vàng sẫm, cacao và ghi đậm. Điểm đặc biệt nhất trong cabin của Lửa thiêng chính là họa tiết 18 con hạc màu vàng, tượng trưng cho 18 đời vua Hùng trên tấm gỗ ốp cửa xe.

Lửa thiêng và Hòa Bình Vinh Quang đều dùng chung khối động cơ V12, 6.75L mạnh 453/720 Nm kết nối cùng hộp số tự động 8 cấp. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 6,1 giây và tốc độ tối đa đạt 240 km/h.

Giá xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng khoảng 51 tỷ đồng và con số lăn bánh có thể tầm 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức giá ở thời điểm năm 2015 và nếu xuất hiện sau ngày 1/7/2016 thì con số này có thể sẽ ngang ngửa với Hòa Bình Vinh Quang.