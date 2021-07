Điểm danh loạt nhà hàng, quán ăn 'chiêu đãi' chỉ 7K trên NowFood

(VTC News) -

Tháng 7 này, Now sẽ trở lại với chương trình NowFood 7.7 Ăn cả thế giới. Với lời mời hấp dẫn này hẳn bạn đang rất hào hứng rồi phải không? Bạn có tò mò muốn biết những chuỗi nhà hàng, quán ăn nào sẽ góp mặt trong sự kiện và mang cả thế giới ẩm thực đến với bạn vào đúng dịp “lương về” này không?

Thương hiệu ẩm thực xịn tặng loạt ưu đãi để “Ăn cả thế giới”

Các Food-holic với phương châm ăn uống là chân ái, luôn nắm rõ loạt các nhà hàng thường xuyên tham gia các chương trình ưu đãi trên Now. Bởi thế mà cô bạn Quỳnh Trâm, nhân viên trẻ của công ty du lịch tại TP.HCM, tín đồ của món gà rán có thể kể chi tiết tháng 5 vừa rồi chuỗi Otoké Chicken - Gà Rán Hàn Quốc có ưu đãi gì, tháng 6 nhà hàng này tham gia bộ sưu tập nào…

Trâm khẳng định: “Mình chắc chắn là Otoké Chicken sẽ tham gia sự kiện 7.7 này của Now rồi đó, nhưng cụ thể là Otoké Chicken sẽ ưu đãi gì thì Trâm chưa rõ, chút nữa mình sẽ lên Now để xem ngay, mình đoán sẽ có liên quan đến các ưu đãi như đồng giá 7k, hay giảm 70k,...”

Chính xác như Trâm dự đoán, chuỗi Otoké Chicken không thể nào đứng ngoài sự kiện NowFood 7.7 Ăn cả thế giới, và thương hiệu này hào phóng hơn hẳn với các ưu đãi như khi nhập mã DEALXIN sẽ được giảm 50% tối đa 70k, freeship, và hấp dẫn hơn là có những món ăn chỉ có 7k.

Bên cạnh đó, hàng trăm thương hiệu xịn sò khác cũng chuẩn bị sẵn sàng để mang cả thế giới đồ ăn đến cho các Food-holic. Đó là các chuỗi quán ăn Bento Delichi Kochan Takoyaki - Bánh Bạch Tuộc, Tiger Sugar - Đường Nâu Sữa Đài Loan, Haocha MilkTea, Sữa Chua Trân Châu Hạ Long và rất nhiều chuỗi quán ăn khác khiến các tín đồ ẩm thực đứng ngồi không yên với các ưu đãi hoành tráng: Chỉ 7k săn món ngon lạ, Deal ăn món 5 châu giảm sâu đến 70k, và các bộ sưu tập xịn sò khác như Món Á món Âu ở đâu cũng freeship…

“Mùa dịch hạn chế tiếp xúc nên có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy buồn chán, vì thế chúng tôi cùng NowFood mang thế giới đồ ăn phong phú đến cho người dùng với các chương trình ưu đãi hấp dẫn trong sự kiện 7.7 này. Sự ủng hộ nồng nhiệt và sự thích thú của các khách hàng qua các chương trình chính động lực cho chúng tôi cùng với NowFood liên tục tung ra các sự kiện, khuyến mãi mới để hỗ trợ, chia sẻ cùng khách hàng” – đại diện của một chuỗi quán ăn trên NowFood chia sẻ.

Điểm danh loạt quán ngon “chiêu đãi” chỉ với 7K

Mấy ngày gần đây, hội sành ăn đang kháo nhau bộ sưu tập “Chỉ 7k săn món ngon lạ” và rủ nhau lên Now để săn các quán ngon. "Ủa, ưu đãi nóng bỏng tay của Now ai biết chưa, sáng nay lướt Now vô tình order được dĩa mì trộn ăn sáng chỉ 7K thôi nè" - Như Quỳnh, sinh viên năm hai ở Hà Nội nhắn trong nhóm bạn thân.

Với bộ sưu tập Chỉ 7k săn món ngon lạ góp mặt trong chương trình lần này, các Food-holic tại Hà Nội chắc chắn sẽ thích thú khi thấy những cái tên quen thuộc như Duy Tùng - Mì Trộn Indomie, Comi ChefHome - Ẩm Thực Trung Hoa Phong Vị Việt, Papa Chicken - Gà Rán, Cơm Gà & Cơm Văn Phòng cùng góp mặt. Không kém cạnh, các món ăn chỉ 7k tại Hồ Chí Minh cũng rất phong phú như Xây Ký - Hủ Tiếu Mì - Tôn Thất Hiệp, Súp cua Mộc…

Còn các món nước đồng giá 7k thì sao nhỉ? Sunday Basic, Tiệm trà tháng 4, Laha Coffee, Green Family - Sinh Tố & Nước Ép sẽ là những cái tên bạn không thể bỏ lỡ đó, và còn rất nhiều quán khác cũng đang tung ra những thức uống ngon lành với giá chỉ 7k cho team mê đồ uống tha hồ chọn lựa.

Sự kiện NowFood 7.7 Ăn cả thế giới sẽ diễn ra song song với chương trình 7.7 Siêu hội hoàn xu trên Shopee, với các mặt hàng chỉ từ 7k , triệu mã miễn phí vận chuyển, cơ hội săn voucher hoàn xu đến 77k... Hiện tại, NowFood đã có mặt trên ứng dụng Now và Shopee, người dùng chỉ cần truy cập vào biểu tượng NowFood có trên Shopee hoặc order trực tiếp trên ứng dụng Now để tận hưởng dịch vụ giao nhận đồ ăn Now với giá hấp dẫn ngay từ bây giờ.