Điểm chuẩn nhiều ngành khối C xấp xỉ 30, liệu có bất thường?

Tính đến ngày 17/9, gần như các trường đại học trên cả nước hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Đáng chú ý, điểm chuẩn các ngành xét tuyển bằng khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) ở ngưỡng rất cao gần mức điểm tuyệt đối 30.

Xấp xỉ 30 điểm

Năm nay, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với khối C00, ngành Báo chí lấy 29,9 điểm, các ngành Đông phương học, Hàn Quốc học, Quan hệ công chúng đều lấy đến 29,95, gần bằng mức điểm tuyệt đối 30/30. Đây cũng là ba ngành học điểm chuẩn cao nhất cả nước năm nay.

Trong số 27 ngành có xét tuyển khối C tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, có tới 9 ngành, chiếm 30%, có điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên, tương ứng với hơn 9,6 điểm mỗi môn (nếu không có điểm cộng ưu tiên). Số ngành có điểm từ 27 trở lên là 20 ngành.

Học viện Ngoại giao, ngành Hàn quốc học cũng có mức điểm chuẩn là 29, ngành Trung quốc học là 29,25 điểm.

Đại học Luật Hà Nội có điểm trúng tuyển theo tổ hợp khối C cũng rất cao, tăng từ nửa điểm đến gần 2 điểm so với năm 2021. Cụ thể, điểm chuẩn khối C ngành Luật Kinh tế là 29,5 điểm, ngành Luật là 28,75 điểm, ngành Luật (phân hiệu Đắk Lắk) là 24,5 điểm.

Đại học Văn hóa Hà Nội, ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số năm 2021 có điểm chuẩn khối C chỉ 16 điểm thì năm nay lên 23,45 điểm, tăng 7,45 điểm. Một số ngành có cùng mức điểm chuẩn cao nhất 27,5 điểm - ngành Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tiếp đến là ngành Văn hóa truyền thông (Khoa Văn hóa học).

Liệu có bất thường?

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết, với một số ngành có mức điểm trên 27 thì thực tế nhiều năm gần đây vẫn luôn nằm trong nhóm điểm cao nhất trường, trên dưới 27 điểm. Bên cạnh đó cũng có một số ngành năm nay có mức điểm tăng cao “bất ngờ” như Bảo tàng học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Theo PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, năm nay cả nước có hơn 300.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học, giảm mạnh so với những năm trước, song số lượng nguyện vọng đăng ký vào Đại học Văn hóa Hà Nội lại tăng cao hơn. Bên cạnh đó, số lượng thí sinh có mức điểm cao đăng ký vào trường cũng đông hơn so với năm trước, điều này tác động trực tiếp, khiến điểm chuẩn có xu hướng tăng cao.

“Một số ngành vốn kén thí sinh đăng ký thì năm nay số lượng hồ sơ cũng rất đông, điều này thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá về các ngành nghề của thí sinh và xã hội đã có nhiều thay đổi”, PGS.TS Phạm Thị Thu Hương cho biết.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định, những ngành xét tuyển theo tổ hợp C00 điểm chuẩn tăng mạnh vì điểm trung bình thi tốt nghiệp ở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý năm 2022 đều tăng so với những năm trước.

Theo ông Nghĩa, việc tăng điểm chuẩn các ngành xét tuyển khối C00 còn do một số yếu tố cộng hưởng như số ngành xét tuyển tổ hợp này ít; chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tổ hợp C00 giảm do chuyển chỉ tiêu sang các phương thức khác (trong khi số thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp này năm nay có thể tăng lên).

Lý giải về việc điểm chuẩn gần đạt ngưỡng 30 điểm, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay, năm nay ngành Báo chí học này tiếp tục lấy điểm chuẩn cao ở ngưỡng 29,90 điểm (tăng 1,1 điểm so với năm ngoái). "Trường không bất ngờ, kịch bản này phần nào được dự báo từ trước", ông nói.

Theo đề án tuyển sinh 2022, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tuyển 55 chỉ tiêu ngành Báo chí học hệ đại trà bằng 5 phương thức tuyển sinh, trong đó 25/55 chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT - cao nhất so với các chỉ tiêu còn lại.

Đồng thời, ngành học này tuyển sinh bằng 6 tổ hợp (A01, C00, D01, D04, D78, D83). Tính trung bình mỗi một tổ hợp chưa tới 5 chỉ tiêu trúng tuyển.

Trong khi đó, trường nhận được tổng cộng 2.544 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ngành Báo chí học. Như vậy, có thể thấy tỷ lệ chọi vào ngành Báo chí học năm nay rất cao, đặc biệt khối C00 - khoảng 1 chọi hơn 500 thí sinh.

"Đó là những lý do khiến điểm chuẩn ngành Báo chí học tăng cao, tiệm cận ngưỡng điểm tuyệt đối", Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói.

Đánh giá đúng chất lượng giáo dục?

Thầy Lê Đình Hiển, giáo viên môn Lịch sử trường THCS-THPT Đông Bắc Ga (Thanh Hóa) cho rằng, một số ngành có mức điểm chuẩn rất cao ở tất cả các khối xét tuyển như Đông phương học, Hàn Quốc học, Báo chí… xuất phát từ chính nhu cầu xã hội, khi cơ hội việc làm sau khi ra trường lớn, mức học phí lại phù hợp với khả năng của nhiều thí sinh, dẫn đến số lượng thí sinh đăng ký tăng vượt trội so với những ngành khác.

Tuy nhiên, thầy Lê Đình Hiển cho rằng, nhu cầu thị trường lao động luôn thay đổi, do đó thí sinh khi lựa chọn ngành học nên đăng ký những ngành phù hợp với năng lực bản thân và thực sự yêu thích.

Nói về việc điểm chuẩn khối C00 tăng cao hơn năm trước, theo thầy Lê Đình Hiển, có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó, đề thi tốt nghiệp THPT 2022 ở các môn thi khối C00 “có sự nhượng bộ” hơn những năm trước. Hình thức thi trắc nghiệm môn Lịch sử, Địa lý những năm gần đây cũng giúp thí sinh dễ lấy điểm cao hơn.

“Vài năm trở lại đây phổ điểm thi khối C00 luôn cao, kể cả môn Lịch sử được đánh giá là khó đạt điểm cao nhất thì năm nay cũng lạm phát điểm. Điểm trung bình môn Sử lên đến 7 điểm. Phải ghi nhận rằng hiện nay giáo viên đã quen dần với hình thức thi mới, thầy cô nỗ lực và cố gắng nhiều hơn, nên chất lượng giảng dạy được nâng lên. Song mức điểm thi và điểm chuẩn quá cao, gần như tuyệt đối cũng cho thấy sự yếu kém trong khâu ra đề thi tốt nghiệp THPT, đề thi chưa có độ phân hóa cao”, thầy Lê Đình Hiển nêu quan điểm.

Trước câu hỏi mức điểm chuẩn cao tiệm cận mức tuyệt đối liệu có phản ánh chất lượng giáo dục đang được nâng lên hay không, thầy Lê Đình Hiển băn khoăn rằng “điểm cao chưa chắc đã là thành công, thậm chí còn là bước thụt lùi của giáo dục. Vì một kỳ thi học sinh đạt đến mức điểm gần tuyệt đối nhưng vẫn chưa thể trúng tuyển thì chính là thất bại, thí sinh còn động lực nào để phấn đấu?”.

Từ thực tế giảng dạy, giáo viên này cũng cho rằng, khi mức điểm thi và điểm chuẩn quá cao, rất dễ gây ra tình trạng “ảo tưởng” về năng lực ở không ít thí sinh và cả phụ huynh. Trong khi đó, nhiều trường học cũng chỉ nhìn vào điểm số để đánh giá chất lượng giáo dục, giáo viên nào có nhiều học sinh thi đạt điểm cao là giáo viên giỏi. Địa phương có nhiều thí sinh đạt điểm cao cũng được coi là có giáo dục phát triển.