Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội: Dự báo trường top có thể tăng 2-3 điểm

(VTC News) -

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội quyết định điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 12/6-13/6. Thời gian các môn thi cũng giảm từ 15-30 phút tùy từng môn.

Riêng môn Toán, cô Lan Anh, giáo viên Toán trường THCS Tây Mỗ (Hà Nội) cho rằng, đề thi Toán vào lớp 10 của Hà Nội năm nay nhẹ nhàng hơn so với năm 2020, phù hợp với học sinh vừa phải học và ôn tập trực tuyến. Cấu trúc đề thi có tính phân loại. Với đề thi này, cô Lan Anh dự đoán, học sinh giỏi có thể được trên 8,5 điểm, học sinh trung bình từ 6-7,5 điểm. Phổ điểm giao động từ 6,5-8,5, số lượng học sinh đạt điểm 10 sẽ nhiều hơn những năm trước.

Cô Phạm Thu Hà, giáo viên môn Toán trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Đông cũng đánh giá, đề thi Toán không khó nhưng nếu thí sinh không nắm chắc kiến thức cơ bản, tư duy phân tích đề bài thì sẽ vẫn không giải được, đề thi vẫn có một số câu hỏi mang tính phân loại. Theo cô Phạm Thu Hà, phổ điểm môn Toán năm nay ở Hà Nội sẽ là từ 7- 8,5 điểm, sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm 10.

Với môn Lịch sử, Trần Mai, giáo viên môn Lịch sử Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho rằng, đề thi vừa sức, bám sát với chương trình học, không có câu hỏi mang tính đánh đố. Kiến thức trong đề thi phủ toàn bộ chương trình Lịch sử lớp 9, kiểm tra đúng đơn vị kiến thức, kĩ năng cơ bản trong chương trình. Với đề thi này, học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể làm bài tốt, phổ điểm sẽ ở mức 8 điểm.

Với môn tiếng Anh, Thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên môn Tiếng Anh tại Hà Nội nhận định, đề thi lớp 10 năm nay của Hà Nội ở mức độ khá nhẹ nhàng, thí sinh chỉ cần vững kiến thức căn bản là hoàn toàn có thể đạt điểm số tối đa.

Dự đoán phổ điểm trung bình từ 6,5-7,5. Số lượng điểm 9, 10 sẽ nhiều hơn so với những năm trước.

Đánh giá tổng thể về đề thi các môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay, thầy Nguyễn Viết Tiến, giáo viên trường THCS Xuân Sơn (Hà Nội) cho rằng, nhìn chung các bài thi đều được ra ở mức độ nhẹ nhàng hơn so với những năm trước, số lượng các câu hỏi khó giảm.

“Phổ điểm trung bình các môn năm nay có thể từ 6,5-8,5 và số lượng điểm 9, 10 sẽ nhiều hơn so với những năm trước. Khi đề thi giảm độ khó thì phổ điểm các môn và phổ điểm trung bình cũng sẽ tăng. Do đó, dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn những năm trước, tùy vào từng trường. Những trường ở top trên có thể tăng từ 2-3 điểm, những trường top dưới có thể tăng nhẹ từ 1-2 điểm so với năm 2020”, thầy Tiến nhận định.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, thành phố đã điều động khoảng 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Việc điều động các thành viên tham gia công tác chấm thi được thực hiện theo nguyên tắc 50% là giáo viên cấp trung học cơ sở, số còn lại là giáo viên cấp trung học phổ thông. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để vẫn có thể hoàn thành công tác chấm thi như kế hoạch ban đầu, tức vào ngày 28/6. Dự kiến, điểm các bài thi sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 30/6.

Năm 2021, toàn thành phố Hà Nội có hơn 93.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Sở đã thành lập 184 điểm thi với 3.998 phòng thi, trong đó có gần 10.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, hoàn thành hướng dẫn nghiệp vụ coi thi cho các thành viên tại điểm thi.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, những thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và thí sinh thuộc địa bàn đang thực hiện phong tỏa không tham dự kỳ thi.