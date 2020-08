Điểm chuẩn khối ngành Tự nhiên có thể tăng từ 2-3 điểm

PGS.TS Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, theo số liệu của Bộ GD&ĐT, phổ điểm các khối có bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên phân bố phù hợp với kỳ vọng về kỳ thi THPT của các trường đại học và thí sinh. Năm nay, kết quả có tính phân loại và có thể sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Phổ điểm bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên có xu hướng dịch chuyển sang phải, cao hơn phổ điểm của năm 2019 từ 3 đến 3,5 điểm. “Điều này dễ hiểu vì năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19, việc chuẩn bị thi của thí sinh bị ảnh hưởng nhiều, do đó đề thi vừa sức, có thể nói là dễ hơn so với 2 năm 2018, 2019”, PGS Linh nhận định.

"Với phổ điểm như trên, tôi dự báo điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển theo khối Tự nhiên vào các trường đại học sẽ tăng. Đặc biệt các nhóm ngành "hot" có thể tăng từ 2,0 đến 3,0 điểm. Việc điểm tăng bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào tình hình thí sinh đăng ký vào từng ngành và từng trường đại học cụ thể".

PGS Linh khuyên thí sinh nên so sánh kết quả thi của bản thân với điểm chuẩn của các năm gần đây, chú ý đến sự dịch chuyển phổ điểm của năm 2020, từ đó sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp theo hai tiêu chí: mong muốn (sở thích nghề nghiệp của bản thân, uy tín của trường đại học) và dự báo điểm chuẩn của ngành/chương trình đào tạo cụ thể.

Còn với các thí sinh có kết quả thi không thực sự thuyết phục nên có thêm nguyện vọng an toàn hơn. Thực tế, nhiều ngành điểm chuẩn không quá cao nhưng sau khi tốt nghiệp, sinh viên lại có những nghề nghiệp thú vị và có cơ hội việc làm, có sự nghiệp tốt.

PGS.TS Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Theo thống kê, năm 2019, các ngành Máy tính và khoa học thông tin, Toán tin, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Hóa dược được thí sinh quan tâm hơn cả và có điểm chuẩn cao nhất.

Tiếp theo là nhóm các ngành Khoa học cơ bản như Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và nhóm các ngành Khoa học Trái đất và Tài nguyên - Môi trường.

Năm nay, các ngành mới mở như Khoa học dữ liệu, Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Điện tử và Tin học bước đầu cũng thu hút được sự quan tâm của các thí sinh.

Các bạn thí sinh cũng lưu ý thời gian thay đổi nguyện vọng theo lịch trình của Bộ GD&ĐT đã thông báo. Cụ thể thời gian thay đổi nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến: từ ngày 19/9 đến 17h ngày 25/9. Thời gian thay đổi nguyện vọng bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 19/9 đến 17h ngày 27/9.

Theo lịch trình của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 5/10, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Đại học Khoa học Tự nhiên cũng sẽ công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.