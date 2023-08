Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã 2023 cao nhất 26,2

(VTC News) -

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã 2023:

Năm nay Học viện Kỹ thuật mật mã cộng điểm ưu tiên cho những thí sinh có IELTS 5.5, TOEIC 650, TOEFL iBT 65 trở lên. Đây là chính sách có từ năm ngoái, nhưng thay vì cộng 2 điểm cho tất cả thí sinh, năm nay, Học viện Kỹ thuật mật mã chia thành ba mức điểm cộng, tương ứng với các mức điểm chứng chỉ mà thí sinh đạt được.

Cụ thể, thí sinh được cộng 1 điểm nếu đạt IELTS 5.5-6.0, TOEIC 650-750 hoặc TOEFL iBT. Kế đó, mức điểm cộng 1,5 áp dụng với IELTS 6.5-7; 2 điểm cộng cho thí sinh đạt từ 7.5 IELTS và tương đương trở lên.

Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển 500 sinh viên cho cơ sở Hà Nội, 60 cho cơ sở TP.HCM, giảm gần 200 so với năm 2022. Trường tuyển sinh ba ngành đào tạo, gồm An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông. Trong đó An toàn thông tin tuyển nhiều nhất, chiếm hơn một nửa tổng chỉ tiêu.

Về phương thức tuyển sinh, Học viện Kỹ thuật mật mã vẫn áp dụng duy nhất phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Ba tổ hợp được chấp nhận gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh).

