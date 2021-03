Dịch vụ lắp lưới an toàn ban công hút khách

(VTC News) -

Sau sự cố bé gái rơi từ tầng 12A tại một chung cư ở Hà Nội, nhiều gia đình đã tìm đến dịch vụ lắp lưới an toàn ban công. Trên thị trường, giá dịch vụ này dao động trong khoảng 130.000-250.000 đồng/m2.

Lưới an toàn ban công có giá lắp đặt từ 130.000-250.000 đồng/m2. (Ảnh minh họa)

Anh Tuấn (chủ cửa hàng chuyên lắp đặt lưới an toàn ban công ở Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, trong ngày hôm qua, anh nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi đặt lắp lưới an toàn ban công.

Anh Tuấn nói: "Bình thường, cửa hàng tôi có 2 thợ thường xuyên đi lắp nhưng ngày hôm qua, tôi phải nhờ thêm 2 thợ ngoài hỗ trợ để kịp lắp đặt cho khách".

Anh Tuấn cho biết thêm, không chỉ nhận được điện thoại trực tiếp mà ngay cả trang Facebook cá nhân của anh cũng "nóng", do nhiều khách vào tham khảo thông tin. "Do bận nên tôi cũng không thể trả lời hết từng người. Nhưng có thể thấy lượng người quan tâm đến dịch vụ này đang tăng, rất có thể do tác động của thông tin về tai nạn của cháu bé", anh Tuấn nói.

Chị Lệ (Hà Đông, Hà Nội) vừa nhận căn hộ vào sát dịp Tết Tân Sửu nên chưa kịp làm lưới an toàn ban công. Sau khi nghe thông tin bé gái rơi từ tầng cao chung cư xuống, chị Lệ không khỏi lo lắng. Ngay lập tức chị lên group chung cư hỏi tìm đơn vị lắp lưới an toàn ban công. Chị Lệ nói: "Nhà tôi ở tầng 23 chung cư. Hôm qua, thợ đã đến lắp xong lưới an toàn ban công cho nhà tôi. Với diện tích 9m2, chi phí lắp đặt lưới ban công nhà tôi hết gần 1,5 triệu đồng (giá 160.000 đồng/m2)".

Dịch vụ lắp đặt lưới an toàn ban công hút khách 2 ngày nay. (Ảnh minh họa)

Chú Kha (chuyên lắp đặt lưới an toàn ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, từ sau Tết Nguyên đán lượng khách đặt lắp lưới an toàn ban công khá ít nhưng hôm qua, chú bận từ sáng đến tối. Hôm nay, chú Kha cũng đã kín lịch lắp lưới an toàn cho các hộ ở chung cư. Theo chú Kha, ngoài lắp lưới an toàn ban công, nhiều gia đình cũng lắp lưới an toàn tại các cửa sổ.

Chú Kha cho biết, cấu tạo lưới an toàn ban công gồm hai bộ phận chính là hệ thống dây cáp và các thanh nhôm. Lưới an toàn có hai loại chính là lưới an toàn cáp 2,5mm và lưới an toàn cáp 3mm. Loại lưới đường kính 3mm có giá cao hơn 180.000 đồng/m2; đường kính 2,5 mm có giá 170.000 đồng/m2. Nếu diện tích lắp đặt nhỏ dưới 1m2 thì giá là 240.000 đồng.

Vừa qua, một bé gái 3 tuổi trèo qua lan can rồi rơi từ tầng 12A tòa nhà ở số 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) đã kịp trèo lên mái che sảnh tầng 1 đỡ nạn nhân.