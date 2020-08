Dịch diễn biến rất phức tạp, Đà Nẵng lập vùng cách ly điểm có ca mắc COVID-19

Ngày 14/8, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND Đà Nẵng có thông báo kết luận của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương, sự ủng hộ, hưởng ứng, chấp hành tốt của người dân trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp, do vậy trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải chủ động hơn, nhanh hơn, chính xác hơn nữa.

Ông Thơ yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) và các thành viên Ban Chỉ đạo liên quan khẩn trương, liên tục rà soát ngay các điểm có ca mắc COVID-19 để sớm chuẩn bị sẵn kế hoạch và phải kịp thời đề xuất thiết lập ngay các vùng cách ly y tế đối với những khu vực nguy cơ cao.

“Lưu ý đề xuất địa điểm hoặc vùng cách ly y tế phải chính xác, tránh trường hợp phải điều chỉnh địa điểm do nhầm lẫn tên hoặc địa chỉ”, kết luận nêu rõ.

Đồng thời, ngay sau khi nhận thông báo ca nghi mắc COVID-19 của CDC Đà Nẵng trong ngày, các địa phương thực hiện ngay việc khoanh vùng, truy vết, lập danh sách, cách ly F1 và xét nghiệm.

Các địa phương đề xuất Sở Y tế thẩm định, trình UBND thành phố xem xét ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế có ca nhiễm trong cộng đồng, tổ chức chốt chặn kiểm soát nhanh và thực hiện ngay các bước phòng, chống dịch tiếp theo theo quy định đối với các vùng cách ly y tế.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân trong vùng cách ly y tế đã được thiết lập, nhất là cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết với chính sách bình ổn giá. bảo đảm các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

Phun hóa chất khử khuẩn tại các khu dân cư, khu nhà trọ cho thuê trên địa bàn Đà Nẵng.

Đối với khu nhà trọ, nhà trọ của công nhân các khu công nghiệp phải đảm bảo giãn cách, chọn lọc và xét nghiệm nhóm một số khu nhà trọ có đông công nhân, người thuê nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Với trường hợp Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ mắc COVID-19, ông Thơ giao UBND quận cử cán bộ ổn định tình hình tại UBND phường Hòa An, bảo đảm thông suốt công tác điều hành phòng, chống dịch và giải quyết công việc của người dân trên địa bàn phường (do cán bộ, công chức, viên chức UBND phường phải cách ly tập trung).

Được biết, theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, đến thời điểm này trên toàn địa bàn Đà Nẵng đã xác định gần 30 điểm dịch (có từ 2 ca mắc COVID-19 trở lên) và tất cả được lập chốt cứng phong tỏa, cách ly y tế.