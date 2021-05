Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Quảng Nam cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/5

(VTC News) -

Ngày 3/5, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký văn bản về việc cho học sinh nghỉ học.

Học sinh Quảng Nam nghỉ học từ ngày 4/5. (Ảnh minh họa).

Theo đó, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, mọi người đi lại rất nhiều, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường học.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn mình phụ trách.

Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, trường hợp nghi mắc COVID-19 (nhân viên bán vé khu vực Spa tại khách sạn ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang được cách ly ngoài Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP Đà Nẵng), cư trú đường Nguyễn Phan Vinh, TP Hội An, Quảng Nam.

Từ ngày 19/4 đến 2/5, người này đi rất nhiều nơi ở TP Hội An và Đà Nẵng. Tại Hội An, ca nghi mắc COVID-19 từng ghé hàng loạt các địa điểm: Quán bún thịt nướng Bà Sáu (khoảng 21h ngày 21/4), quán cà phê Cafe Sambo (đường Hai Bà Trưng, khoảng 10h ngày 22/4), nhà hàng Gió Trăng (khoảng 18h ngày 24/4), quán bánh canh Bà Quýt (đường Thanh Hóa, chiều 25/4 và 29/4), chùa Vạn Đức (sáng 26/4 và 27/4), shop Con Cưng (đường Hai Bà Trưng, khoảng 18h đến 19h ngày 27/4), quán Ốc Phố Cổ (đường Lý Thái Tổ, khoảng 20h đến 23h ngày 28/4), karaoke Nam Bảo (khoảng 23h ngày 28/4 đến 3-4h ngày 29/4), cửa hàng Tuti Hội An (khoảng 17 đến 18h ngày 30/4).

Chính quyền địa phương thông báo những người từng đến các địa điểm nêu trên cần khẩn trương khai báo với trạm y tế các xã, phường để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định nhằm kịp thời ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Đến thời điểm hiện tại, ngành Y tế Quảng Nam truy vết 35 trường hợp liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 trên.