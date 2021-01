Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, VPF hoãn trận Than Quảng Ninh vs CLB TP.HCM

(VTC News) -

Cuộc so tài giữa Than Quảng Ninh và CLB TP.HCM ở vòng 3 V-League 2021 chính thức bị hoãn. Do tình hình phức tạp của dịch COVID-19 với ca nhiễm trong cộng đồng mới được phát hiện ở Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quyết định không để trận đấu diễn ra.

Đây là trận đấu đầu tiên ở V-League 2021 bị hoãn do dịch COVID-19. Theo lịch ban đầu, CLB TP.HCM sẽ đến làm khách trên sân Cẩm Phả của Quảng Ninh vào ngày 31/1 tới đây.

Quảng Ninh (áo xanh) thua CLB TP.HCM 0-3 ở Cẩm Phả giai đoạn 1 V-League 2020.

Sau cuộc họp khẩn của VPF vào sáng nay (28/1), Ban tổ chức giải đánh giá tình hình hiện tại không đủ an toàn để tổ chức cuộc so tài. Thời điểm tổ chức lại trận đấu chưa được công bố.

Trước đó, Quảng Ninh vừa phát hiện một ca nhiễm trong cộng đồng. Đó là ca bệnh 1553 (Nam, 31 tuổi), quốc tịch Việt Nam, là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh cũng kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống ở mức độ cao nhất. Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được cho nghỉ học để tránh lây lan.