Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc thụ hưởng quyền con người ở Việt Nam

Sáng 15/12 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo về thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong bối cảnh dịch COVID-19 nhân kỷ niệm ngày Nhân quyền 10/12.

Tại hội thảo, ông Trần Chí Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế của Bộ Ngoại giao cho hay, bên cạnh tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống, dịch COVID-19 còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được sống và chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh kịp thời của người dân cũng như quyền tự do cá nhân bao gồm quyền tự do di chuyển và tự do hội họp.

Tuy nhiên ông Thành nhấn mạnh, việc cách ly nhằm bảo vệ sức khoẻ của chính người nhiễm, gia đình và cộng đồng là phù hợp với chuẩn mực quốc tế về quyền con người.

Ông Trần Chí Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế của Bộ Ngoại giao nhận định việc phong tỏa và giãn cách xã hội khiến việc thụ hưởng quyền con người bị hạn chế.

Bà Caitlin Wiesen - đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết, theo báo cáo mới nhất của cơ quan này về tác động kinh tế của COVID-19 lên các nhóm dễ bị tổn thương, thu nhập của người di cư và lao động phi chính thức giảm đến 43% vào tháng 5-2020.

Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết tỉ lệ nghèo ở các dân tộc thiểu số đã tăng lên 76,3% vào tháng 4 và 70,3% vào tháng 5. Trong khi đó, chương trình học trực tuyến không bao phủ đối tượng là trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật.

Khảo sát với hơn 1.280 công nhân dệt may - da giày của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam cũng cho thấy hơn 86% người được hỏi cho biết bị ảnh hưởng nghiêm trọng liên quan đến việc làm và thu nhập trong 8 tháng đầu năm. 77% trong số họ cho biết luôn ở trong tâm trạng lo lắng, bất an kéo dài.

Theo bà Caitlin Wiesen, Việt Nam đang đứng trước thực trạng một số quyền con người, bao gồm các quyền xã hội, kinh tế, dân sự và chính trị, bị ảnh hưởng và các nhóm dễ bị tổ thương có nguy cơ bị bỏ lại xa hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và thiên tai.

Bà Caitlin Wiesen khuyến nghị Chính phủ nỗ lực đặt quyền con người và nhân phẩm là trọng tâm của mọi hành động, tiếp tục thực thi các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và công ước quốc tế về nhân quyền.

Theo bà Caitlin Wiesen, những bài học kinh nghiệm từ ứng phó đại dịch COVID-19 của Việt Nam cũng có thể được áp dụng vào việc thực hiện các khuyến nghị Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền LHQ mà Việt Nam chấp thuận.

Cơ chế UPR là cơ chế liên chính phủ của Hội đồng Nhân quyền có nhiệm vụ rà soát tổng thể tình hình nhân quyền tại tất cả các quốc gia thành viên LHQ và được tiến hành định kỳ 4-5 năm một lần theo nguyên tắc đối thoại, hợp tác, bình đẳng, khách quan, minh bạch, xây dựng.

Việt Nam tuyên bố chấp thuận 241 trong tổng số 291 khuyến nghị được Hội đồng Nhân quyền LHQ đưa ra trong chu kỳ III - tỉ lệ chấp thuận cao so với mặt bằng chung.

Ngày 7/12 vừa rồi, Đại hội đồng LHQ đã thông qua Nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh 27/12 do Việt Nam chủ trì đề xuất với 6 nước đồng tác giả và 107 nước tham gia đồng bảo trợ.

Liên quan đến việc đảm bảo tiếp cận thông tin của người dân trong bối cảnh đại dịch "là một cuộc chiến", ông Trần Chí Thành nhấn mạnh việc công khai tình hình và các biện pháp phòng chống dịch là một trong những công cụ quan trọng để đẩy lùi COVID-19 và nâng cao ý thức của người dân.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao, sự gia tăng trong tần suất, mức độ nghiêm trọng về thông tin sai lệch đã khiến cho Chính phủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, không thể đảm bảo, bảo vệ được quyền tiếp cận thông tin chính thống cho người dân; và nguy hiểm hơn là gây mất đoàn kết nội bộ.