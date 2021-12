Dịch bùng dữ dội, Trung Quốc khẳng định vẫn bám trụ 'Zero COVID'

(VTC News) -

Tại cuộc họp ở Bắc Kinh hôm 29/12, các quan chức y tế Trung Quốc tuyên bố sẽ giữ vững nỗ lực dập dịch trong nước và ngăn chặn virus xâm nhập qua biên giới.

Ông He Qinghua, một quan chức thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết các nhà chức trách sẽ hành động “với tốc độ nhanh nhất và chi phí tối thiểu” để ngăn chặn dịch bệnh.

Các quan chức Trung Quốc cam kết sẽ “không khoan nhượng” đối với việc dập dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng ở thành phố Tây An, miền Tây Trung Quốc. Hôm 29/12, Tây An báo cáo 151 ca bệnh, giảm nhẹ so với con số 175 ca vào ngày 28/12. Để ngăn chặn COVID-19 lây lan, Trung Quốc đã phong tỏa Tây An từ 23/12. 13 triệu người tại thành phố này được yêu cầu ở yên trong nhà, giao thông trong khu vực cũng bị siết chặt. Đây là biện pháp chống dịch quyết liệt nhất mà Trung Quốc đã ban hành để ngăn chặn dịch COVID-19 kể từ đợt dịch đầu tiên ở Vũ Hán (Hồ Bắc) hồi tháng 1/2020.

Đợt bùng phát dịch bệnh ở Tây An cho thấy thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong việc loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 theo chiến lược Zero COVID. Tuy nhiên, nhà dịch tễ học Liang Wannian cho biết Zero COVID vẫn là biện pháp tối ưu đối với quốc gia này - chiến lược đã giúp chặn đứng hầu hết các đợt dịch trong vòng một tháng.

Kể từ đầu đại dịch tới nay, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 101.683 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 người chết.