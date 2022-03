Diamond Residence Hà Nội: Đặc quyền thượng lưu khẳng định đẳng cấp chủ nhân

(VTC News) -

Chất độc bản trong các dịch vụ, đặc quyền thượng lưu

Trong danh sách các bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, không thể không nhắc đến Indian Creek (Miami, Mỹ), nơi được mệnh danh là “boongke của các tỷ phú”. Với độ giàu có của mình, các chủ nhân sống trên đảo được tận hưởng những đặc quyền riêng, xứng tầm đẳng cấp.

Tuy chỉ có 34 căn biệt thự với 42 người sinh sống nhưng ngôi làng có đến 13 cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ, biến nơi đây trở thành hòn đảo an toàn và giàu có bậc nhất thế giới. Đồng thời, 1 sân gôn 18 hố cũng được xây dựng ở chính giữa hòn đảo, phục vụ riêng cho các chủ nhân.

Bên cạnh kim cương, du thuyền, siêu xe… bất động sản độc bản đã trở thành thước đo cho đẳng cấp và gu hưởng thụ sành điệu của tầng lớp thượng lưu trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.Chất độc bản không chỉ thể hiện qua vị trí đắt giá, thiết kế đặc sắc mà còn là những đặc quyền xứng tầm, khẳng định đẳng cấp của cộng đồng chủ nhân ưu tú.

Đó là lý do, với những bất động sản như Indian Creek, chỉ cần nhắc đến tên là người ta đã hình dung ra độ giàu có và danh tiếng của những nhân vật đang sinh sống ở đó.

Tổ hợp các “dinh thự trên không” tại Diamond Residence Hà Nội

Tại Việt Nam, tầng lớp tinh hoa với khao khát chinh phục những điều mới mẻ, khác biệt, cũng bị cuốn theo sức hút của bất động sản hạng sang, phiên bản giới hạn. Trong đó, Diamond Residence Hà Nội, với các “dinh thự trên không” mang đậm phong cách sang trọng, lịch lãm và những đặc quyền thượng lưu đã trở thành lựa chọn lý tưởng dành cho các chủ nhân xứng tầm.

Diamond Residence Hà Nội - Tuyệt phẩm độc bản, xứng tầm tinh hoa

Nhằm tôn vinh, khẳng định đẳng cấp của cộng đồng tinh hoa, chủ đầu tư Diamond Residence Hà Nội mong muốn kiến tạo nên một công trình độc đáo nhất, đặc sắc nhất, không hòa lẫn số đông, nơi sẽ trở thành biểu tượng của cuộc sống thượng lưu. Đó cũng chính là lý do vì sao kim cương xanh, thuộc dòng cực phẩm quý hiếm, chỉ chiếm 0,02% lượng kim cương được khai thác trên thế giới được lựa chọn làm biểu tượng của dự án.

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư, Tập đoàn tư vấn kiến trúc hàng đầu thế giới P&T Group với 150 năm kinh nghiệm đã dày công nghiên cứu, sáng tạo Diamond Residence Hà Nội trở thành tổ hợp các “dinh thự trên không” rộng lớn, nổi bật với tiêu chuẩn phòng tổng thống tại các khách sạn 5 sao, cùng chiều cao trần sàn vượt trội.

Vườn thượng uyển trên cao tại Diamond Residence Hà Nội

Các chủ nhân sẽ được tận hưởng không gian sống nghỉ dưỡng, sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giao hòa cùng thiên nhiên, thông qua khu vườn nhỏ trên ban công rộng 8m2 hay những ô cửa kính tràn vừa đón ánh sáng tự nhiên, vừa giúp thu trọn toàn cảnh thành phố trong tầm mắt. Ngoài ra, tản bộ giữa vườn thượng uyển trên cao, quan sát thiên nhiên kì thú qua kính viễn vọng, hay rèn luyện sức khỏe với bể bơi tiêu chuẩn Olympic… cũng là những trải nghiệm đáng giá.

Không chỉ độc đáo trong thiết kế, chuỗi dịch vụ đặc quyền đẳng cấp 5 sao cũng tạo ra sự khác biệt của Diamond Residence Hà Nội. Đầu tiên phải kể đến dịch vụ Valet Parking. Vốn dĩ, đây là một dịch vụ được cung cấp bởi nhà hàng, khách sạn 5 sao nhưng đã được chủ đầu tư đưa vào dự án Diamond Residence Hà Nội nhằm đem tới những trải nghiệm khác biệt và tiện nghi nhất. Thay vì phải bận tậm tới việc đỗ xe, các chủ nhân hạng sang chỉ cần lái xe về đến sảnh, sẽ có nhân viên phụ trách đưa xe về vị trí đỗ.

Hầm đỗ xe cũng là một điểm gây ấn tượng của dự án. Trong bối cảnh “đất chật người đông”, chỗ đỗ xe luôn là một bài toán nan giải thì Diamond Residence Hà Nội lại mang tới 5,5 tầng hầm đỗ xe với diện tích tương đương 5 lần diện tích sân bóng theo tiêu chuẩn của FIFA và số chỗ đỗ xe nhiều hơn số căn hộ.

Đặc biệt, các chủ nhân sở hữu siêu xe đắt đỏ cũng hoàn toàn yên tâm khi hầm đỗ xe luôn có đội ngũ an ninh chuyên nghiệp, cùng hệ thống an ninh 24/7, đảm bảo an toàn tuyệt đối, dễ dàng phát hiện và xử lý các sự cố.

Ngoài ra, Diamond Residence Hà Nội còn sở hữu thêm loạt các dịch vụ cao cấp khác như: Bác sĩ gia đình, là ủi và dọn nhà theo yêu cầu… luôn sẵn sàng hỗ trợ và chăm sóc chủ nhân trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Cùng với nét độc bản trong vị trí, kiến trúc và không gian sống, chính những đặc quyền thượng lưu đã góp phần đưa Diamond Residence Hà Nội trở thành biểu tượng hàng đầu trong phân khúc bất động sản hạng sang, là lựa chọn an cư sáng suốt của cộng đồng chủ nhân tinh hoa.