VPI tập trung mở rộng quỹ đất và hoạt động đầu tư trong 2020

Duy trì vị thế Top đầu doanh nghiệp BĐS

Theo báo cáo mới nhất của VPI, doanh nghiệp này đã vượt kế hoạch năm 2018 với lợi nhuận hợp nhất trong cả năm 2019 đạt mức mức gần 526 tỷ đồng, vượt so với mức lợi nhuận kế hoạch 510 tỷ đồng được Đại hội cổ đông thông qua đầu năm, đồng thời đánh dấu mức tăng trưởng gần 21% so với năm 2018.

Trước đó, trong BCTC hợp nhất Quý 4/2019, VPI đạt 2.398 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tương ứng với mức tăng hơn 10 lần so với quý 4/2018. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2019 đạt 481 tỷ đồng, tăng trưởng lên tới 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp vào sự tăng trưởng vượt trội về cả doanh thu lẫn lợi nhuận quý 4/2019 của VPI là hoạt động cốt lõi – kinh doanh bất động sản. Mảng này đóng góp hơn 2.044 tỷ đồng vào tổng doanh thu, tương ứng với tỉ trọng trên 85%.

Báo cáo hợp nhất năm 2019 cho thấy tổng tài sản của VPI tăng 33,4% so với năm 2018, đạt mức 8.967 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền đã được cải thiện đáng kể, đạt 651 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với thời điểm năm 2018.

Các dự án như The Terra - An Hưng, Khu dịch vụ căn hộ khách sạn Oakwood Residence Ha Noi, Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ và dự án The Terra - Hào Nam… là các dự án mà VPI sẽ tiếp tục tiến hành bàn giao và ghi nhận doanh thu - lợi nhuận trong năm 2020. Các dự án này đang ghi nhận mức người mua trả tiền trước ngắn hạn khá tốt, lên tới 646 tỷ đồng.

Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ một trong những dự án ghi nhận doanh thu cho VPI vào KQSXKD Quý IV/2019

Theo lãnh đạo VPI, trong năm 2020, công ty sẽ không ngừng mở rộng địa bàn đầu tư, với nhiều dự án trọng điểm tại các tỉnh thành như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ…Các dự án của VPI có quy mô lớn, được đầu tư bài bản, tích hợp nhiều tiện ích hiện đại, với chất lượng cao và tiến độ thi công đảm bảo, được khách hàng đánh giá cao.

Đặc biệt, VPI định hướng là nhà phát triển bất động sản chuyên tâm (chuyên nghiệp và tận tâm), tập trung mang đến các sản phẩm có giá trị cho cộng đồng, là di sản kiến trúc kế thừa cho thế hệ tương lai. Việc mở rộng quỹ đất và hoạt động đầu tư nằm trong chiến lược của HĐQT và ban lãnh đạo VPI, nhằm duy trì vị thế Top đầu của doanh nghiệp trong thị trường BĐS hiện nay.

Mở rộng hoạt động đầu tư

Trong năm 2019, VPI đã và đang triển khai các dự án trọng điểm tại Hà Nội như Grandeur Palace - Giảng Võ, The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam; tại TP Hồ Chí Minh các dự án vẫn được tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư như 234 Lý Tự Trọng, Quận 1; dự án 132 Đào Duy Từ quy mô hơn 4.000 m2, dự án 582 Kinh Dương Vương rộng hơn 11.000 m2, dự án 12 Kỳ Đồng là nhà ở kết hợp văn phòng, khách sạn, dự án 42 Trương Định nằm tại Quận 3…

Đặc biệt, trong năm 2019, sau khi trở thành đối tác chiến lược của tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn Phú - Invest đã bắt tay vào việc triển khai các dự án tại tỉnh ven biển miền Trung này. Dự án Lộc Bình tọa lạc tại xã Vĩnh Hiền và Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế là khu du lịch nghỉ dưỡng có tổng mức đầu tư lên tới hơn 3.000 tỷ đồng trên quy mô 248 héc ta được UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định đầu tư năm 2019. Theo đó, dự án sẽ do Công ty TNHH Văn Phú Resort – Lộc Bình (chủ sở hữu là Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest) làm chủ đầu tư. Dự kiến năm 2020 dự án Lộc Bình sẽ chính thức khởi công.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Cồn Khương

Cũng trong năm 2020, VPI sẽ tiến hành khởi công dự án khu đô thị mới Cồn Khương tại Cần Thơ. Trước đó, lãnh đạo Thành phố Cần Thơ đã đồng ý giao cho Văn Phú - Invest phối hợp với các Sở ngành nghiên cứu quy hoạch tổng thể, đầu tư các tuyến du lịch và đi bộ tại khu vực Cồn Cái Khế, Bến Ninh Kiều và các vùng phụ cận; phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch tổng thể, đầu tư khu trung tâm văn hoá Tây Đô và các vùng phụ cận.

Đặc biệt, mới đây, Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và một phần thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có quy mô khoảng 51ha, tổng vốn đầu tư hơn 4,9 ngàn tỷ đồng đã được UBND TP phê duyệt quy hoạch 1/500.

Chính vì vậy, Dự án Khu đô thị Cồn Khương là một trong những dự án trọng tâm của VPI trong năm nay và đây sẽ là dự án phát triển không gian du lịch theo hai trục gồm: trục dọc sông Hậu, trục dọc Quốc lộ 1 và sông Cần Thơ; sử dụng quỹ đất hiệu quả và tăng nguồn thu cho ngân sách của địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Bên cạnh đó, khoản mục Xây dựng cơ bản trên báo cáo tài chính cũng tiết lộ trong thời gian tới, Văn Phú – Invest sẽ phát triển các dự án như Grandeur Palace – Mỹ Đình, Khu ẩm thực chợ đêm Hải Phòng và tiếp tục triển khai tuyến BT tại TP. Hồ Chí Minh kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa.

Trong năm 2020, mục tiêu của VPI chính là tập trung cao vào lĩnh vực phát triển Bất động sản, mở rộng đầu tư tại các tỉnh thành, chọn lựa có chọn lọc để đưa về những dự án tiềm năng…Về dài hạn, Văn Phú – Invest định vị doanh nghiệp là nhà phát triển bất động sản chuyên tâm, gắn liền với lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, duy trì vị trí trong top 10 doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất thị trường nên trong 2020, VPI sẽ tiếp tục dành nguồn lực để mở rộng quỹ đất, đầu tư các dự án mới, chú trọng công tác M&A.

