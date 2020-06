Vinhomes Smart City tung chính sách bán hàng siêu khủng hấp dẫn khách mua nhà

Theo đó, với khách mua căn hộ S4.02 thuộc phân khu Sapphire Parkville của dự án Vinhomes Smart City tới đây sẽ chỉ cần thanh toán 10% là có thể ký hợp đồng mua bán, đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 36 tháng.

Chính sách ưu đãi chưa từng có áp dụng tại S4.02 – Sapphire Parkville mang đến cơ hội “đổi nhà” cho nhiều gia đình tại Hà Nội

Hiện tại, khách mua nhà tại tòa S4.02 thuộc phân khu Sapphire Parkville vẫn được áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính tốt nhất trên thị trường với khoản vay 70% giá trị căn hộ, thời hạn vay lên tới 35 năm. Với chính sách này, chỉ cần một khoản tích lũy ban đầu không quá lớn, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ mơ ước tại thành phố quốc tế của những công dân toàn cầu.

Sapphire Parkville trở thành tâm điểm của thị trường phía Tây khi sở hữu hàng loạt điểm nhấn đắt giá

Toà Sapphire S4.02 thuộc phân khu Sapphire Parkville, sở hữu vị trí vô cùng đắc địa khi tọa lạc ngay giữa giao lộ vàng của ba tuyến đường nội khu sôi động nhất giữa đại đô thị Vinhomes Smart City. Từ khi mới ra mắt, Sapphire Parkville đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của thị trường khi sở hữu hàng loạt những điểm nhấn đắt giá mà không dễ tìm thấy tại các dự án đang có trên thị trường.

Phân khu Sapphire Parkville hứa hẹn mang đến cuộc sống xanh với đầy đủ tiện ích dành cho các cư dân toàn cầu tại phía Tây Thủ đô

Các toà căn hộ thuộc Sapphire Parkville sở hữu tầm nhìn panorama tuyệt đẹp thu trọn bộ ba công viên liên hoàn 16,3 ha với công viên Nhật Bản - Zen Park, công viên thể thao - Sportia, công viên trung tâm - Central Park, hứa hẹn mang đến cuộc sống xanh đầy đủ tiện ích cho các công dân toàn cầu tại phía Tây Thủ đô. Sở hữu công viên nội khu phong cách resort, Sapphire Parkville mang đến không gian sống thoáng đãng, trong lành, là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình.

Không chỉ vậy, đây còn là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng khi nằm ngay giữa thành phố tiện ích hoàn hảo, chỉ vài bước chân là đến được bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall… Những tiện ích vốn đã là thế mạnh, tạo lên một hệ sinh thái hoàn thiện, đẳng cấp nhất của tập đoàn Vingroup.

Ngoài ra, Sapphire Parkville sẽ được áp dụng hệ thống quản lý vận hành thông minh & an ninh, an toàn chuẩn mực, tích hợp các công nghệ hiện đại bậc nhất mang đến sự an toàn cho cư dân, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ có thể an tâm để con chủ động đến trường mỗi ngày.

Bên cạnh các chính sách bán hàng hấp dẫn, khác hàng còn có cơ hội nhận được hơn 100 phần quà may mắn với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng tại sự kiện mở bán chính thức Sapphire Parkview được tổ chức vào ngày 6/6 tới đây.