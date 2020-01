Vì sao The Matrix One 'hút' khách Hàn?

Chuỗi lợi thế độc tôn

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2019, đã có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 7,92 tỷ USD, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư. Nếu tính theo địa bàn đầu tư thì Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nứơc ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 8,45 tỷ USD, chiếm 22,2% tổng vốn đầu tư.

Việc Hàn Quốc dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam trong năm 2019 đã có ảnh hưởng tích cực đến thị trường bất động sản. The Matrix One đang được khách hàng nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc quan tâm ngay sau khi công bố do sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô, nơi giao cắt của những tuyến đường huyết mạch tại khu vực Mỹ Đình.

Đăc biệt, dự án còn cận kề các công trình trường học, bệnh viện quốc tế, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị Quốc gia…

The Matrix One đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách Hàn Quốc

Không chỉ thuận lợi về kết nối giao thông, The Matrix One còn sở hữu tầm nhìn view đường đua F1 Việt Nam Grand Prix. Cùng với đó là cuộc sống xanh bên công viên chủ đề hơn 14ha được thiết kế những đường chạy marathon, đường dạo bộ, sân trượt patin, quảng trường, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, dịch vụ đa năng… được kỳ vọng sẽ là công viên hiện đại bậc nhất Thủ đô với hầm đỗ xe ngầm được điều phối thông minh.

Hướng đến khách hàng cao cấp, nhà đầu tư, doanh nhân và người nước ngoài, MIKGroup sẽ phát triển The Matrix One theo hướng một dự án cao cấp mang tính biểu tượng cho khu vực phía Tây Hà Nội. Dự án sẽ được áp dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất trong xây dựng cùng với công nghệ smart building và smart home vào quản lý vận hành mang tới cư dân một cuộc sống đẳng cấp với những giá trị khác biệt.

Đặc biệt, chủ đầu tư đã “chịu chơi” khi đầu tư một khoản chi phí rất lớn cho hệ thống lọc nước hiện đại cho phép tất cả các cư dân có thể uống nước trực tiếp tại vòi. Cùng với đó là một hệ thống lọc không khí, cung cấp khí tươi đến các căn hộ.

Khách Hàn Quốc “kết” dự án The Matrix One

Theo tìm hiểu của phóng viên, sở dĩ người Hàn Quốc ưa thích dự án The Matrix One và mong muốn được về ở tại đây bởi dự án này có vị trí “quá lý tưởng” – thuộc trung tâm của khu vực mà cộng đồng người Hàn Quốc “kết” từ nhiều năm nay. Chính vì vậy, với tâm lý “sống gần đồng hương”, nhiều doanh nhân, chuyên gia Hàn Quốc đang rất muốn sẽ là chủ nhân của một căn hộ tại The Matrix One.

Trên thực tế, khu vực Mỹ Đình từ lâu đã trở thành một điểm đến lý tưởng của các doanh nhân, chuyên gia Hàn Quốc khi sang Việt Nam làm việc. Bằng cảm quan và sự tinh tế của mình, người Hàn đã nhận thấy khu vực Mỹ Đình là nơi đáng sống hơn cả trong các khu vực trung tâm mới của Thủ đô.

Chính vì thế, Mỹ Đình từ nhiều năm nay cũng là khu vực tập trung nhiều nhà hàng, trường học, các tiện ích mang phong cách Hàn Quốc để phục vụ cộng đồng người Hàn quanh đây. Có thể kể đến hàng loạt hệ thống nhà hàng Hàn ở đây như: Nhà hàng Seoul Dakgalbi tại Khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, Nhà hàng Baek Jeong BBQ, BBQ Deli, nhà hàng Don Chicken - Thương hiệu gà Hàn Quốc nổi tiếng…

Cùng với đó, hệ thống các trường học nổi tiếng có yếu tố Hàn Quốc hoặc để phục vụ cộng đồng người Hàn tại khu vực này như: Học Viện Võ Thuật tổng hợp Hàn Quốc tại Hà Nội; Middle School Technology HUST; Trường Cao Đẳng đào tạo tiếng hàn Hà Nội…

The Matrix One sẽ được trang bị smart building, smart home, tháng máy tốc độ cao và nhiều tiện ích cao cấp khác

Anh Hur Yo Han – một kỹ sư của Công ty Hyundai tại Việt Nam cho hay, trước đây vợ chồng anh thuê nhà tại khu vực Trung Hòa - Nhân Chính nhưng hiện nay đang thuê nhà tại một dự án căn hộ cao cấp ở Mỹ Đình.

Theo anh Han, ngày càng có nhiều quản lý, chuyên gia Hàn Quốc sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Người Hàn cũng lập những nhóm chung trên Facebook và KakaoTalk để hỗ trợ tư vấn, chia sẻ mọi mặt cuộc sống trong cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Gần đây, những chia sẻ lựa chọn địa điểm thuê hoặc mua nhà đang có xu hướng nghiêng về khu vực Mỹ Đình.

Còn theo đại diện Công ty bất động sản VNK - doanh nghiệp trực tiếp phân phối sản phẩm dự án The Matrix One, trong vòng 2 tháng qua, doanh nghiệp này đã nhận được khá nhiều bản đăng ký đặt cọc giữ chỗ mua căn hộ The Matrix One từ khách hàng Hàn Quốc.

Lý do khiến khách Hàn Quốc “kết” dự án The Matrix One, theo tiết lộ của đại diện VNK là do dự án này có vị trí khá đắc địa, nằm trong khu vực có khá nhiều người Hàn Quốc đang sở hữu nhà hoặc thuê nhà, lại ngay mặt tiền trục đường chính Lê Quang Đạo, kết nối thuận lợi với tất cả các tuyến đường chính của khu vực phía Tây Hà Nội.

“The Matrix One còn nằm ở khu vực “hot” nhất của trung tâm hành chính – kinh tế mới của Hà Nội là khu Mỹ Đình, hứa hẹn về sự tăng giá nhà ở cũng như sự thụ hưởng những giá trị của cả khu vực. Đặc biệt, khách hàng Hàn Quốc sau khi tham quan và tìm hiểu đã rất “ưng” thiết kế của dự án The Matrix One”, đại diện VNK cho hay.

Cùng đánh giá trên, GS. Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, hiện nay nếu xét về khu vực thì phía Tây Hà Nội dường như là khu vực nhiều triển vọng nhất vì hầu hết hạ tầng lớn đều nằm ở phía Tây, cho dù phía Đông cũng có hứa hẹn.

Tuy nhiên, theo ông Võ, nếu nói về khách hàng nước ngoài quan tâm đến các dự án ở khu vực Mỹ Đình thì hiện chủ yếu mới chỉ là khách Hàn Quốc vì những nhà đầu tư Hàn Quốc rất thích với xã hội Việt Nam, họ rất thích với một môi trường vui vẻ, thanh bình, làm ăn được. Người Hàn Quốc cũng rất thích đi du lịch tới Việt Nam.