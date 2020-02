Vì sao ngày càng nhiều người săn tìm nhà tại các đô thị sinh thái?

Họ chấp nhận ly tâm ra khỏi thành phố vì sức khỏe của các thành viên trong gia đình, cũng như sự phát triển của thế hệ tương lại.

Nơi tuyệt vời để sống xanh, sống khỏe

Anh Quân, 37 tuổi, nhân sự cấp cao của một công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, vừa quyết định Nam tiến theo nhu cầu của công ty cộng với nguyện vọng cá nhân anh.

"Tôi không cố định mình phải ở đâu đó mãi. Rời Hà Nội vào TP.HCM sinh sống và làm việc là một trải nghiệm đáng giá tôi đã suy nghĩ lâu nay. Tôi thích không gian thoáng đãng của miền Nam sông nước trù phú vô cùng", Anh Quân mở lòng.

Với anh, cuộc sống đương nhiên phải an cư, song không bó mình trong một không gian chật hẹp mà phải gần gũi với thiên nhiên nhưng không xa rời các tiện nghi hiện đại. "Ở tuổi này tôi và nhiều bạn bè đã có những điều kiện nhất định để chiều chuộng mình và gia đình hơn. Và một chốn an cư xanh, an toàn, tiện nghi, thoả mãn nhu cầu ở mức cao để giúp chúng tôi cân bằng cuộc sống luôn là ưu tiên hàng đầu", anh chia sẻ.

Các khu đô thị sinh thái thông minh được quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh tiện ích, không quá xa đô thị trung tâm là đích ngắm của tầng lớp trung lưu cấp tiến

Trên tinh thần đó, khi tìm nơi an cư, không bất ngờ khi Anh Quân chọn mua một căn nhà phố tại khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City ở Biên Hoà, cách quận 1 nơi anh sẽ làm việc khoảng 25 phút lái xe.

"Khoảng 3 năm nữa thì dự án mới hoàn thiện. Khi đấy, mỗi ngày sau giờ đi làm về, tôi lại được đi bộ trong công viên rợp bóng cây, con cái tự do vui chơi khám phá thiên nhiên. Cuối tuần cả nhà cùng nhau mua sắm, dạo chơi trên du thuyền hay tụ tập bạn bè nướng BBQ cho một buổi tiệc tối thì còn gì tuyệt vời hơn", anh John chia sẻ.

Aqua City được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái thông minh chuẩn mực trên diện tích lên đến hơn 600 ha, trong đó, 70% diện tích dự án được dành cho cảnh quan xanh và các tiện ích nội khu hiện đại. Bên cạnh đó, ưu thế địa lý của một vùng xanh mát ven sông, dự án thừa hưởng các yếu tố sinh thái tự nhiên khi được bao quanh bởi hệ thống sông Đồng Nai, sông Buông, sông Trong rộng lớn, với hơn 380 hecta mặt nước, 32km đường sông mang lại sự tươi mát cho cả khu vực.

Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tọa lạc tại “vùng xanh” phía Nam Biên Hòa, kết nối nhanh chóng đến TP.HCM và các trung tâm kinh tế - du lịch vùng Đông Nam Bộ

Đại diện một nhà phát triển bất động sản tại Sài Gòn cho rằng xây dựng một khu đô thị thì dễ nhưng để xây dựng một cộng đồng văn minh, đảm bảo khu dân cư đó đạt chuẩn sống tốt không hề dễ dàng. Đây cũng chính là ‘hạng mục mềm’ mà các chủ đầu tư lớn như Novaland đang chú trọng.

Một bước chân chạm ngàn tiện ích

Không chỉ sở những chỉ số xanh hiếm có cùng vị trí đắc địa, Aqua City còn ghi điểm với người mua bởi hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, luôn sẵn sàng phục vụ cư dân “ngay tại cửa” như: bến du thuyền 5 sao, khu thể thao đa năng trong nhà và ngoài trời Aqua Sport Complex rộng đến 2,2ha tích hợp với khu thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí, spa và bảo tàng xe hơi… đáp ứng nhu cầu vận động, thể dục thể thao cho những cư dân hiện đại.

Chuỗi tiện ích hoàn chỉnh và hiện đại ngay trước cửa nhà phục vụ cư dân Aqua City

Song song với nhịp sống năng động cư dân vẫn có thể tìm thấy khoảnh khắc cân bằng giữa những tất bật, bằng cách thư giãn trong không gian xanh mát tại công viên nội khu, các clubhouse hay hồ bơi rộng lớn, chèo thuyền kayak trên sông; tụ tập cùng gia đình hay bạn bè trong khu cắm trại...

Tại Aqua CIty, những dịch vụ xã hội thiết yếu như trường học, thư viện, hay bệnh viện chỉ cách vài bước chân

Hay ngay cả khi cần những tiện ích khác bên ngoài Aqua City, chỉ cách 5 – 10 phút đi xe, cư dân dễ dàng tiếp cận khu du lịch Sơn Tiên hay sân Golf Long Thành,…

Từ những giá trị sống khác biệt, vượt tầm chuẩn mực, Aqua City được giới chuyên môn đánh giá là nơi an cư xứng tầm cho cộng đồng tinh hoa.

