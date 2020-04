Ưu đãi 0% lãi suất cho khách hàng sở hữu BĐS tại Đông Tăng Long – An Lộc

Đây là một trong những chính sách được TLH- đơn vị phát triển kinh doanh Dự án đưa ra nhằm hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch Covid-19. Với chính sách này, không chỉ hộ gia đình nhiều thế hệ, hộ gia đình trẻ, mà ngay cả những khách hàng độc thân mong muốn sở hữu nhà với không gian xanh lớn cũng đều có cơ hội sở hữu căn nhà mơ ước tại TP.HCM.

Đặc biệt, với những khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính để xoay vốn kinh doanh trong mùa dịch, vừa muốn sở hữu sản phẩm BĐS tại Đông Tăng Long – An Lộc thì đây được coi là cơ hội có một không hai.

Toàn cảnh dự án Đông Tăng Long – An Lộc từ trên cao.

Bên cạnh chính sách ưu đãi về tài chính, TLH còn dành tặng nhiều phần quà giá trị cho khách hàng. Theo đó, khi sở hữu biệt thự vườn tại Dự án, khách hàng sẽ được nhận ưu đãi chương trình “Mua nhà sang, nhận lộc vàng”, sở hữu lên tới 50 chỉ vàng với phân khúc biệt thự và 25 chỉ vàng với phân khúc nhà phố. Ngoài ra, tất cả khách hàng đều được tặng 2 năm phí quản lý, cùng cơ hội chương trình bốc thăm may mắn với tổng trị giá lên đến 500 triệu đồng.

Đại diện TLH – đơn vị phát triển kinh doanh Dự án cho biết: Chung tay cùng cộng đồng vượt qua những khó khăn mà dịch bệnh Covid-19 tác động, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và đây cũng là dịp để chúng tôi tri ân khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm BĐS tại Đông Tăng Long – An Lộc.

Đông Tăng Long – An Lộc là một trong những phân khu đẹp nhất của khu đô thị Đông Tăng Long, quận 9. Với diện tích khoảng 20.750 m2, Đông Tăng Long – An Lộc bao gồm 143 căn nhà phố và biệt thự vườn, được thiết kế 1 trệt, 2 lầu và 1 tầng áp mái, có diện tích từ 100 m2 - 160 m2. Các căn nhà tại Đông Tăng Long – An Lộc có pháp lý hoàn thiện, đang được hoàn thiện những bước cuối cùng để sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào quý IV/2020.

Dự án đang hoàn thiện những bước cuối cùng để sẵn sàng bàn giao nhà cho khách hàng vào quý IV/2020.

Không chỉ nổi bật với pháp lý hoàn chỉnh, giá trị của Đông Tăng Long - An Lộc còn được thể hiện khi nằm liền kề với chuỗi tiện ích, không gian xanh với 7 ha hồ điều hòa, 13 ốc đảo công viên, 18 công trình nội khu như trường học, bệnh viện, sân chơi thể thao...

Đặc biệt, so với các dự án khác ở cùng khu vực, Đông Tăng Long - An Lộc đang được giới đầu tư đánh giá có giá bán cạnh tranh, bởi dù thời điểm này thị trường có dấu hiệu trầm lắng, nhưng những phân khúc khác cùng thuộc khu đô thị Đông Tăng Long quận 9 đã tăng khoảng 35% - 40% tính đến thời điểm hiện tại. Dự kiến, sau khi hết dịch, thị trường BĐS phục hồi thì Đông Tăng Long – An Lộc sẽ còn gia tăng giá trị hơn nữa.