Triết lý trong ly cà phê sân bay đến khu nghỉ dưỡng siêu sang tại Việt Nam

Từ ly cà phê bất đắc dĩ…

Gọi cà phê trong khi chờ đợi ở sân bay Los Angeles, nhà đầu tư Jay Priztker để ý, dù đồ uống sân bay không ngon nhưng cửa tiệm lại rất đông khách. Thêm nữa, khách sạn - nơi có tiệm cà phê – cũng kín phòng. Một thoáng suy nghĩ, Pritzker lấy bút, viết xuống một dãy số. Đó chính là lời đề nghị mua lại khách sạn. Hyatt Von Dehn, tên của khách sạn, sau đó được Pritzker rút gọn thành Hyatt. Sự kiện diễn ra chóng vánh vào một buổi sáng đẹp trời năm 1957. Phần còn lại đã trở thành lịch sử.

Khách sạn Hyatt gần sân bay mà Jay Pritzker đã mua lại

Sau này, khi được hỏi về lí do đi đến quyết định nổi tiếng ở tiệm cà phê, Priztker mô tả: “Hyatt đơn giản là khách sạn cao cấp nhất nằm gần sân bay mà tôi từng thấy”. Thực ra, ông hiểu, giữa các chuyến bay, mọi người cần được thư giãn, nghỉ ngơi như thế nào. Và để tối ưu thời gian thì được ở gần sân bay là tốt nhất.

Không chỉ là một nhà đầu tư nhạy bén với óc phân tích thiên bẩm, Pritzker còn yêu và am hiểu nghệ thuật cuồng nhiệt. Ông lập ra giải thưởng Kiến trúc Prizker, được ca ngợi là “giải Nobel của ngành kiến trúc”. Sự khác biệt của Pritzker, bên cạnh khả năng suy nghĩ logic, còn nằm ở triết lý kinh doanh, nơi ông đặt con người làm trọng tâm và tôn vinh họ, được phản ánh trong chính triết lý dịch vụ của Hyatt: “To care for people so they can be their best”.

Dịch vụ mang tính cá nhân hóa dành riêng cho khách hàng của Park Hyatt

Ngày nay, Tập đoàn Hyatt trở thành thương hiệu khách sạn toàn cầu với danh mục hơn 20 thương hiệu sang trọng, 900 khách sạn và resort tại 65 quốc gia trên 6 châu lục. Trong đó, Park Hyatt là thương hiệu cao cấp nhất, tọa lạc tại những địa điểm đặc biệt nhất hành tinh. Với hơn 40 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên thế giới, mỗi điểm đến của Park Hyatt đều là một ngôi nhà thứ hai cho những vị thượng khách sành sỏi và tinh tế.

…đến điểm nghỉ dưỡng được mong chờ nhất thế giới

Góp mặt đều đặn trong giải thưởng uy tín Travel Guide Recommended của tạp chí Forbes, Park Hyatt từ lâu được xem như mực thước của ngành khách sạn cao cấp. Các điểm nghỉ dưỡng Park Hyatt là nơi nghỉ ngơi riêng tư yêu thích của những vị khách ưa chuộng sự khác biệt. Đó là nguyên thủ, giới doanh nhân, ngôi sao giải trí Hollywood, những người phần lớn thời gian dành cho công chúng.

Khu nghỉ dưỡng Park Hyatt Maldives Hadahaa

Ở mỗi điểm đến, Park Hyatt lại kể một câu chuyện riêng, bằng ngôn ngữ của nghệ thuật kiến trúc pha trộn tài ba tinh hoa văn hóa bản địa, cùng sự chăm chút cho trải nghiệm của từng cá nhân du khách - yếu tố làm nên sự khác biệt cho thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất.

Khu nghỉ dưỡng Park Hyatt hiện diện ở những bờ biển đẹp nhất hành tinh: Park Hyatt Maldives Hadahaa ở đảo Maldives, Park Hyatt Sanya Bay Resort ở Vịnh Tam Á, Park Hyatt Abu Dhabi ở UAE hay Park Hyatt Zanzibar ở Tanzania,… và giờ đây là Park Hyatt Phu Quoc Residences, Việt Nam.

Kiến trúc mang cảm hứng từ ngôi nhà truyền thống Việt Nam

Được công bố ra mắt tại Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam 2019, Park Hyatt Phu Quoc Residences là dự án biệt thự nghỉ dưỡng siêu sang đầu tiên tại Đông Nam Á, bổ sung ấn tượng vào bộ sưu tập những khu nghỉ dưỡng bên biển, của Park Hyatt. Rộng 60ha, cách sân bay Phú Quốc chỉ 15km, cách thị trấn An Thới 8km, sở hữu bãi biển tự nhiên dài 1,7km, toàn bộ khu biệt thự nghỉ dưỡng nằm trên một địa hình phân tầng biệt lập và nguyên sơ, trải từ đỉnh đồi tới đại dương xanh.

Đồ trang trí nội thất được chế tác độc bản dành riêng cho biệt thự Park Hyatt Phu Quoc Residences

65 căn biệt thự của Park Hyatt Phu Quoc Residences được chia làm 3 phân khu: Beach Villa, Lake Villa và Hill Villa. Kiến trúc ở Park Hyatt Phu Quoc Residences được lấy cảm hứng từ nếp nhà truyền thống Việt Nam giao hòa với thiên nhiên hoang sơ của miền duyên hải nhiệt đới. Đó là cấu trúc nhà gian chữ Đinh với mái đầu đao, hàng hiên và sân trong; cùng hệ nội thất được chế tác thủ công, dành riêng cho dự án.

Từ chất liệu dân gian gồm: sơn mài, đồng, mây tre đan, điểm xuyết tinh tế gạch gió, gốm hoàng thổ, lối tiếp cận đương đại nhưng tinh tế với nghệ thuật thủ công truyền thống và văn hóa Việt tạo nên một khu nghỉ dưỡng độc đáo, riêng tư hiếm có trên đảo Ngọc.

Bên cạnh sự khác biệt, Park Hyatt Phu Quoc Residences sở hữu hệ thống dịch vụ chuẩn mực từ Park Hyatt, với hệ thống nhà hàng được thiết kế bởi giám đốc ẩm thực của hệ thống khách sạn Hyatt khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, pool bar ngắm hoàng hôn, khu vui chơi trẻ em, vườn rau hữu cơ, khu spa và phòng tập gym.

Pool bar tại Park Hyatt Phu Quoc là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo Ngọc

Từ tầm nhìn của nhà sáng lập Priztker, trải qua hơn 40 năm tích lũy (Park Hyatt được tập đoàn giới thiệu vào những năm 1980), kiến tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao nhất dành cho những vị khách hàng đặc biệt nhất, Park Hyatt dành cho dự án Phú Quốc những chăm chút riêng, đúng với vị trí hiếm thấy mà nó sở hữu.

Rời xa đô thị bụi bặm, đắm mình trong thiên nhiên ngoạn mục và tận hưởng những trải nghiệm được thiết kế riêng, chủ nhân sở hữu biệt thự tại Park Hyatt Phu Quoc Residences hẳn sẽ tìm thấy cho mình một nơi an trú dưỡng tâm xứng tầm.