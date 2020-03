The Zen Residence: Đẳng cấp quốc tế, giá trị toàn cầu

Cộng đồng sống xanh hạnh phúc

Tại The Zen Residence, giá trị sống không chỉ là đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hàng ngày mà coi con người là trọng tâm, hài hòa vạn vật xung quanh đồng thời với xây dựng văn hóa, coi trọng cảm xúc hạnh phúc của mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Đó chính là đẳng cấp sống thực sự giữa một hệ sinh thái hoàn hảo giữa Thủ đô.

Một góc không gian xanh tại chung cư Gamuda - The Zen Residence

Tại The Zen Residence, chủ đầu tư của dự án – Gamuda Land Việt Nam, thuộc tập đoàn Gamuda Land Berhad (Malaysia), đơn vị phát triển hạ tầng, bất động sản tại nhiều nước trên thế giới đã định hướng phát triển theo “chiều sâu” với hệ sinh thái hoàn hảo mang tầm vĩ mô bền vững.

Với diện tích 75ha, Gamuda Land Việt Nam dành tới gần 35ha dành cho cây xanh. Do đó, bên cạnh thỏa mãn mọi hoạt động sinh hoạt của cư dân, The Zen Residence còn là những ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên, ấm áp tình cảm gia đình đồng thời phát triển sự gắn kết cộng đồng.

Với không gian sinh hoạt chung cả ngoài trời và trong nhà được bố trí rộng rãi và thoải mái, hàng ngày, các thành viên trong gia đình và mỗi cư dân trong cộng đồng cư dân The Zen Residence có thể trò chuyện, mở rộng quan hệ với nhau.

Thay vì như những chung cư thông thường chỉ có diện tích để ở, tại đây cư dân được sống đúng cuộc sống của một con người hài hòa với tự nhiên, một cá thể hòa hợp với cộng đồng văn minh, tri thức. Để mỗi sớm mai thức dậy, con người được hít thở bầu không khí trong lành, bình yên, bước ra khỏi cửa là cả một cộng đồng để gần gũi, yêu thương và được yêu thương.

Cộng đồng cư dân toàn cầu

Với tiêu chuẩn sống tỉ mỉ, khắt khe, The Zen Residence với hệ sinh thái hoàn hảo luôn làm hài lòng mọi cư dân trong nước và quốc tế. Đây chính là lựa chọn an cư của cư dân đến ít nhất từ 5 quốc gia, nền văn minh – văn hóa khác nhau, trong đó cư dân mang quốc tịch không phải Việt Nam chiếm tới 40%.

The Zen Residence - Cộng đồng đáng sống bậc nhất trong lòng Thủ đô

Anh Ichikawa, 42 tuổi, một cư dân The Zen Residence làm việc tại công ty sản xuất nông sản sạch chia sẻ, tôi lựa chọn sống The Zen Residence vì có công viên xanh, có chỗ đi dạo và có cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện. Chất lượng công trình cũng rất tốt so với các chung cư mà tôi từng sinh sống.

“Từ khi chuyển về ở The Zen Residence, gia đình tôi có nhiều thời gian tương tác với nhau hơn, hàng xóm cũng có nhiều cơ hội trò chuyện cùng nhau hơn. Không gian sinh hoạt chung, vườn Nhật, bể bơi,… Nói chung tôi và cả gia đình đều rất hài lòng”, anh Ichikawa tự hào về ngôi nhà mình đang ở.

Với không gian rộng, thay vì phải chờ đến cuối tuần, mỗi gia đình mới có thể di chuyển đến các khu công viên gần nhà, hay đi ra các khu ngoại thành để đi picnic hay được hít thở không khí trong lành, thì tại The Zen Residence, bất kể lúc nào cư dân cũng có thể vui chơi ngoài trời, tổ chức tiệc nướng BBQ, gắn kết gia đình, người thân.

Hiện, chung cư Gamuda - The Zen Residence đang giới thiệu ra thị trường những căn hộ cuối cùng. Khách hàng sở hữu căn hộ được nhận nhà ở ngay và nhận ưu đãi chính sách hấp dẫn với hỗ trợ vay vốn 65%, lãi suất 0% trong vòng 18 tháng.

Có lẽ, với giá trị bền vững, giá trị toàn cầu, chung cư Gamuda - The Zen Residence sẽ là dự án kiểu mẫu cho nhiều dự án phát triển liền kề Thủ đô khi có đủ điều kiện đầu tiên là diện tích phát triển dự án lớn.

