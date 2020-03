Sức hút của bất động sản khu vực Thủ Thiêm Quận 2

Đầu tư BĐS vẫn là kênh tăng trưởng ổn định

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều kênh đầu tư giúp gia tăng lợi nhuận trong tương lai trong đó phải kể đến như: Gửi tiền ngân hàng, mua vàng tích trữ, đầu tư chứng khoán và bất động sản. Mỗi kênh đầu tư đều có những điểm mạnh điểm yếu nhất định và buộc chủ đầu tư phải tính toán một cách kỹ lưỡng, để có hướng đi ổn định trọng tương lai.

Có thể thấy gửi ngân hàng là một kênh đầu tư an toàn, mang lại lợi nhuận khá cao. Gửi tiền ngân hàng thiếu hấp dẫn về tích lũy tài sản, vàng có xu thế giảm, tỷ giá có xu thế khó tăng hơn 5%. Mức lợi nhuận có thể thấy là không mấy hấp dẫn, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư.

Không những thế khi đầu tư vào hai kênh khác - vàng và chứng khoán nhà đầu tư lại có tính rủi ro cao. Nếu không có kiến thức chuyên môn thực sự vững vàng, nhanh nhạy, khó thú hút nhà đầu tư mới thì bất động sản vẫn được xem là là kênh đầu tư hấp dẫn và hiệu quả nếu tính ở góc độ trung và dài hạn.

Quận 2 được quy hoạch đô thị hoàn chỉnh tạo nên sức hút rất lớn với nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư thông thái thường lựa chọn đầu tư vào BĐS, đồng thời sử dụng đòn bẩy tài chính là vay thêm để đầu tư. Với việc đầu tư BĐS nhà đầu tư chỉ cần nghiên cứu kỹ về tiềm năng vị trí, cũng như có chiến lược rõ ràng lựa chọn khu vực có lượng giao dịch, mua bán ổn định nhất so tại khu vực khác, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, nhà ở cao cấp tại các khu đô thị hoàn chỉnh, vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ và khả năng kết nôi giao thông tốt.

Cũng theo nhận định của các chuyên gia, nếu như năm 2019 có sự dịch chuyển dòng vốn rất lớn từ thị trường chứng khoán sang thị trường bất động sản. Thì bước vào giai đoạn từ năm 2021 - 2023 thị trường bất động sản mới lên đến đỉnh điểm. Chính vì những lý do này, đây vẫn là thời điểm đầu tư an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư .

Thị trường đầu tư BĐS được dự báo đạt đỉnh vào năm 2021-2023.

Đầu tư vào đâu thì an toàn và hiệu quả?

Hiện tại dự án New City Thủ Thiêm Quận 2 (TP.HCM) do Công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản The One phân phối là cơ hội mới cho các nhà đầu tư khi BĐS Quận 2 là thị trường có tính ổn định cao nhất. BĐS Quận 2 liên tục được đẩy giá lên cao trong những năm gần đây nhờ sức hút đặc biệt từ hạ tầng đồng bộ. Không những thế, việc hàng loạt các dự án căn hộ trong khu đô thị Quận 2 đã gần như kín chỗ và lựa chọn đầu tư vào New City là tiềm năng gia tăng giá trị không phải bàn cãi.

Đầu tư vào BĐS nhiều lợi thế so với các kênh khác, đầu tư New City là quyết định đầu tư tài chính khả thi và hiệu quả trong bối cảnh hiện tại, bền vững trong tương lai. Việc tăng giá đất luôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động và tùy theo từng giai đoạn phát triển của thị trường.

Với lợi thế cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông,Quận 2 từng bước hoàn thiện, cư dân dễ dàng kết nối với các quận xung quanh đã giúp các khu đô thị Quận 2 phát triển mạnh mẽ. Theo đề án của thành phố, Thủ Thiêm sắp tới sẽ trở thành khu vực năng động bậc nhất tại khu vực TP.HCM với sự phát triển toàn vẹn về kinh tế-văn hóa-thương mại.

Dự án căn hộ trong khu đô thị Quận 2 đã gần như kín chỗ và lựa chọn đầu tư vào New City chính là tiềm năng gia tăng giá trị không phải bàn cãi.

Các chuyên gia nhận định, các khu đô thị Quận 2 đang sở hữu nhiều tiềm năng và sức hút chủ đầu tư do hạ tầng đồng bộ, không ngập nước, nhiều công viên có diện tích mảng xanh lên đến 50ha. Dự án New City là bước đệm quan trọng sở hữu một trong những lợi thế đặc biệt để bất động sản khu vực này bứt phá trong thời gian tới. Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư bất động sản và người mua đang chuyển hướng đầu tư vào New City Thủ Thiêm.

Cư dân tương lai của New City Quận 2 không chỉ hưởng trọn được tiện ích nội khu như khu mua sắm, siêu thị, bệnh viện, trường học quốc tế mà còn thuận tiện di chuyển vào Quận 1, Quận 7 và Quận 4. Sự thuận tiện về tuyến đường giao thông đã đưa khu đô thị tiêu biểu của Quận 2 trở thành một trong những nơi đáng an cư nhất hiện nay.