Second home miền Nam – Sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng 'được lòng' khách Bắc

Chính vì thế, nhiều gia đình đang rất cân nhắc đầu tư second home – nơi đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày, và có nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe cho các thành viên lớn tuổi.

Second home - từ “nơi an dưỡng tuyệt vời”…

Với khí hậu nhiệt đới đặc trưng cùng thiên nhiên ưu đãi, chi phí hợp lí, Việt Nam từng được Tờ báo Mỹ US News&World Report bầu chọn là một trong ba nước Châu Á lý tưởng nhất để hưởng cuộc sống khi về hưu. Tờ báo nhận định khi chọn một địa điểm để trải nghiệm những năm tháng về già, chi phí ăn ở là một yếu tố cần lưu tâm nhưng không phải là yếu tố quyết định. Một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho người về hưu phải là nơi họ được sống vui vẻ với bạn bè, đi du lịch, khám phá, không nặng về tinh thần hay thể chất.

Tại Việt Nam, thị trường ghi nhận xu hướng dòng khách cao tuổi phía Bắc đến nghỉ dưỡng tại các vùng ven biển Nam Trung bộ ngày càng nhiều. Theo thống kê của ngành du lịch, hơn 70% khách du lịch chọn biển là điểm đến hàng đầu trong các kỳ nghỉ. Hơn nữa, có 60% người miền Bắc thích chọn loại hình du lịch nghỉ dưỡng thay vì tham quan thuần túy, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng biển.

Second home hướng biển tại Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet

Theo chia sẻ của đa số khách du lịch có tuổi, họ mong muốn nơi nghỉ dưỡng hưởng ở vùng biển ấm áp, cảnh đẹp, yên tĩnh nhưng vẫn phải tiện nghi. Đặc biệt, những nơi có bãi biển đẹp thường được xem là “thiên đường” cho họ khi tắm biển được xem là phương pháp ngăn ngừa và điều trị bệnh loãng xương cực kì hiệu quả.

Họ cũng ưu tiên lựa chọn những nơi có đầy đủ các tiện ích du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình để có thể nghỉ ngơi cùng con cháu và không phải di chuyển nhiều. Các chuyên gia nhận định sự phát triển của các bất động sản nghỉ dưỡng “all in one” phục vụ đa thế hệ, trong đó có những dịch vụ cho người cao tuổi đang là hướng đi hiệu quả trong thời gian tới.

… đến “của để dành”

Giới chuyên gia cho biết, xu hướng sở hữu second home tại các tỉnh Nam Trung bộ trong 2 năm gần đây gia tăng chóng mặt với tỷ lệ 2 con số mỗi năm. Báo cáo từ nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường cho hay, một tỷ lệ lớn người mua second home là để có nơi nghỉ dưỡng dài ngày cho ông bà, cha mẹ khi nghỉ hưu. Và đa số khách hàng luôn ưu tiên chọn second home gần biển và thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu.

Trên điều kiện thuận lợi về địa hình, thiên nhiên và xu hướng phát triển của thị trường, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet được phát triển bởi Tập đoàn Novaland với dòng sản phẩm second home nhà phố nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng… đã đón nhận nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng phía Bắc trong thời gian gần đây. Dự án có quy mô 1,000 ha tại TP. Phan Thiết - Bình Thuận, nơi sở hữu nhiều lợi thế du lịch như bãi biển xanh, bờ cát vàng, đồi dương, nền văn hóa Chămpa lâu đời.

Đặc biệt, Dự án tích hợp hàng trăm tiện ích đẳng cấp quốc tế với khu chăm sóc sức khỏe chuyên biệt cho người lớn tuổi, khu làng hưu trí với các dịch vụ điều đưỡng tại nhà, hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế hợp tác với các đối tác đến từ những quốc gia nổi tiếng về chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Cu Ba…

NovaWorld Phan Thiet tích hợp các tiện ích đẳng cấp quốc tế phù hợp làm nơi nghỉ dưỡng cho người lớn tuổi

Theo chia sẻ của chị Hà Kim Chi (Hà Nội), các dự án BĐS du lịch, nghỉ dưỡng ở Việt Nam đang được các Tập đoàn lớn đầu tư trong vài năm gần đây đã hấp dẫn những người có số tiền nhàn rỗi muốn đầu tư để kiếm lời. Theo chị thì trước đây, khi đi du lịch người ta thường chỉ tìm thuê khách sạn, nhưng vài năm gần đây quan niệm về đi du lịch của nhiều người đã thay đổi, đi du lịch không chỉ là đi tham quan nữa mà với nhiều người thực chất là thời gian đi nghỉ dưỡng.

Với nhiều gia đình ở Hà Nội, đưa cả nhà đi nghỉ dưỡng cùng nhau cũng là dịp con cái báo hiếu cha mẹ. “Nếu tôi có một căn hộ thứ hai, tôi có cơ hội đưa bố mẹ, người thân tới đây nghỉ dưỡng trong một thời gian dài, lúc nhàn rỗi có thể cho thuê”, chị Chi nói.

Vừa qua, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng chia sẻ ý định sẽ đầu tư một căn second home tại NovaWorld Phan Thiet để dành tặng cho bố mẹ mình về nghỉ đông. Anh cho biết đang cân nhắc và tìm hiểu thêm về Dự án vì rất hứng thú với các tiện ích tại đây, đặc biệt là các tiện ích thể thao và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi.

