Nhà ở giá rẻ hút nhà đầu tư ngoại

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nguồn dự án tiềm năng hạn chế do không nhiều nhà đầu tư có khả năng đáp ứng những thách thức ban đầu để phát triển kinh doanh tại một thị trường mới nổi. Đồng thời thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn bị kiểm soát chặt chẽ.

Đối với các dự án nhà ở và thương mại, các nhà đầu tư nước ngoài thường tìm kiếm những khu đất “sạch”, tức là quỹ đất đã hoàn thành thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn tất thanh toán chi phí sử dụng đất, có quyền sử dụng đất và kế hoạch phát triển tốt.

Tuy nhiên, theo đại diện JLL, những dự án như trên là rất hiếm, bởi lẽ thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn non trẻ. Do đó, hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài thường tìm đến sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để có thể gia nhập thị trường.

Nhà giá rẻ hút nhà đầu tư ngoại.

Theo JLL, không phải ngẫu nhiên các nhà đầu tư dồn sự quan tâm đến phân khúc giá rẻ, mà chính là vì nhu cầu lớn từ phía người tiêu dùng. Đa số dự án nằm ở phân khúc này đều có tỷ lệ bán thành công tốt và ổn định.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, trong vòng hai thập kỉ tới, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số vàng. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất gia tăng, 25% dân số nằm trong độ tuổi từ 10 – 24, độ tuổi trung bình là khoảng 30 tuổi.

Các đô thị tại Việt Nam hiện đang đối mặt với tình trạng mất cân bằng giữa nguồn cung nhà ở sẵn có với việc đáp ứng nhu cầu thực tế. Đây là điểm thay đổi rõ rệt so với 10 năm trước, khi quy mô trung bình của một hộ gia đình tại đô thị Việt Nam từ hai đến ba thế hệ ngày càng chia nhỏ hơn. Để phục vụ nhu cầu của người dân, một thành phố đang phát triển được kỳ vọng sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản, bắt đầu từ nhà ở giá rẻ.

Tính đến quý 4/2019, tổng nguồn cung căn hộ đã hoàn thành tại TP.HCM và Hà Nội đạt lần lượt 201.707 căn và 224.179 căn ở tất cả các phân khúc, tương đương với tỷ lệ 17 căn hộ/1.000 người.

“Tỷ lệ này tương đối thấp. Vì vậy chúng ta nên tập trung vào phát triển thị trường nhà ở đại chúng, do đây là phân khúc có nhu cầu nhà ở thực sự.”, ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, nhận định.

Cũng theo ông Stephen Wyatt, những chủ đầu tư mà JLL có cơ hội được nói chuyện tại TP.HCM cho biết các dự án nhà ở bình dân và trung cấp có tốc độ bán tốt hơn do có mức giá thấp. Hơn thế nữa, nguồn cung tại những phân khúc này có mức tăng trưởng chậm hơn so với các dự án cao cấp, do đó sự canh tranh về khách hàng sẽ ít quyết liệt hơn.

