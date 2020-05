Người mua nhà để ở không nên chần chừ

Chính vì vậy, chờ đợi giảm giá sâu sẽ khiến người mua có nhu cầu ở thực để lỡ cơ hội.

Giá tăng, nguồn cung khan hiếm

Theo Savills, giá bán sơ cấp phân khúc căn hộ cao cấp trong quý I/2020 đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, 5 năm qua, giá chào bán sơ cấp trung bình đều tăng 5% mỗi năm.

Giá chung cư Hà Nội có xu hướng tăng

Bên cạnh việc tăng giá đều đặn hàng năm, với tốc độ đô thị hoá nhanh, thị trường bất động sản ở Hà Nội đang ngày càng khan hiếm quỹ đất ở những vị trí đẹp. Những khu vực có địa thế, đa số đều đã được lựa chọn để xây dựng các công trình trọng điểm hoặc phát triển các dự án bất động sản hạng sang. Đặc biệt, một số khu vực trung tâm thành phố ngày càng hiếm, nên giá bán cao, người mua rất ít lựa chọn.

Trong bối cảnh bất động sản vẫn đều đặn tăng giá hàng năm, cùng với việc quỹ đất đẹp không còn nhiều, nếu người mua nhà để ở tiếp tục chờ đợi và không nắm bắt cơ hội sớm, sẽ tuột mất cơ hội mua nhà vị trí đẹp với giá tốt.

Nỗi niềm trăn trở của các gia đình trẻ

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy ở Hà Nội quy mô hộ gia đình hiện ở mức 3,5 người/hộ. Điều đó đồng nghĩa đa phần trong số đó là các gia đình trẻ, gồm vợ, chồng và 1-2 con.

Hầu hết các gia đình trẻ đều chưa có tích luỹ lớn về tài chính, nên thường dùng vốn vay từ người thân hoặc sử dụng đòn bẩy về tài chính để mua nhà. Bởi vậy họ thường hướng đến những dự án có chính sách hỗ trợ tốt, thời hạn vay vốn kéo dài. Những cặp vợ chồng trẻ, làm việc trong môi trường năng động, hiện đại cũng rất quan tâm đến môi trường sống cân bằng, có không gian giải trí, dung hòa giữa áp lực công việc và cuộc sống gia đình.

The Terra - An Hưng là dự án hiếm hoi đáp ứng nhu cầu của người trẻ

Theo khảo sát, tại thị trường Hà Nội, dự án The Terra - An Hưng của chủ đầu tư Văn Phú - Invest thời gian qua được rất nhiều khách hàng trẻ lựa chọn, bởi đây là dự án hội tụ các tiện ích hoàn chỉnh và có nhiều đột phá trong thiết kế căn hộ. Tọa lạc ngay mặt đường Tố Hữu, Hà Đông, rất thuận tiện giao thông, dự án hướng tới việc tạo dựng một cộng đồng tri thức trẻ và năng động ở khu vực phía Tây thủ đô.

Anh Nguyễn Ngọc Quang (nhân viên văn phòng, Hà Nội) – chủ nhân một căn hộ The Terra – An Hưng chia sẻ lựa chọn nơi này bởi uy tín của chủ đầu tư, sự phù hợp về giá cả tương quan chất lượng bàn giao và hệ thống tiện ích của dự án.

Vợ chồng anh Quang cũng hy vọng tổ ấm mới sẽ mang đến cho gia đình những giây phút thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Đó là khi cả nhà cùng nắm tay nhau đi dạo và ngắm thành phố từ cây cầu kính trên không tại tầng 33, thưởng thức không gian xanh mát tại vườn thượng uyển hay có những giây phút trọn vẹn bên nhau tại vườn BBQ.

Theo anh, The Terra - An Hưng cũng sở hữu các tiện ích mang đến nhịp sống sôi động, tiện nghi đúng với tinh thần trẻ trung của cư dân như phòng hát karaoke, khu giải trí games, thư viện cộng đồng… Sinh sống giữa cộng đồng cư dân trẻ trung, tri thức, anh Quang cũng mong muốn sẽ có thể mở rộng thêm mối quan hệ thông qua các không gian kết nối vui nhộn, từ đó mở ra những cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các cư dân.

The Terra - An Hưng tạo điều kiện cho bé phát triển toàn diện

Dự án The Terra – An Hưng sở hữu hơn 32 tiện ích hiện đại và rất nhiều trong số đó là dành cho trẻ em. Anh Quang cho biết thêm, vì không muốn cho con tiếp tục thói quen sử dụng đồ điện tử để giải trí, vì vậy, khi mua nhà mới, anh muốn chọn những nơi có tiện ích kích thích vận động của trẻ em. The Terra - An Hưng sở hữu bể bơi bốn mùa, bể vầy trẻ em, sân chơi trẻ em, nhà trẻ, quảng trường nghệ thuật, Kids Kingdom... Anh rất tin tưởng những tiện ích này sẽ giúp con mình phát triển toàn diện.

Hiện tại, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, chủ đầu tư Văn Phú – Invest đang dự kiến mở bán tòa cuối cùng của dự án The Terra - An Hưng, đây là tòa nhà có view hồ đẹp nhất dự án. Thông tin này đang khiến nhiều khách hàng trông chờ vì đây là dự án hiếm hoi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trẻ và đi kèm nhiều ưu đãi vay vốn, tạo điều kiện cho các gia đình an cư tại một trong những khu vực phát triển nhanh bậc nhất thủ đô hiện nay.

Từng ghi dấu ấn với dự án Khu đô thị Văn Phú (Phú La, Hà Đông) Văn Phú – Invest được biết đến là một trong những chủ đầu tư tiềm lực tài chính vững mạnh và đặc biệt là sự chuyên tâm trong xây dựng các dự án với mục tiêu đem đến không gian và giá trị sống vượt trội cho khách hàng.

Dự án The Terra – An Hưng là khu phức hợp shophouse – chung cư cao cấp tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nôi, được phát triển bởi chủ đầu tư Văn Phú – Invest.

