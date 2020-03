Người mua giảm, bất động sản không có dấu hiệu hạ giá

Theo dữ liệu nghiên cứu của Batdongsan.com, trong khi nhu cầu mua bất động sản 2 tháng đầu năm có dấu hiệu giảm sút, giá bất động sản vẫn có xu hướng tăng.

Theo đó, tại TP.HCM, chung cư là phân khúc được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường. Mặc dù vậy, mức quan tâm dành cho sản phẩm này đã giảm 4,6%, riêng nhà phố giảm đến 35% so với cùng kỳ, đặc biệt phân khúc đất nền có mức độ quan tâm giảm gần 50%.

Đáng chú ý, dù xu hướng tìm kiếm bất động sản đang giảm khá mạnh, giá bán nhà đất tại TP.HCM vẫn tăng cao. Riêng trong tháng 2, giá căn hộ tại TP.HCM tăng 10,9% so với cùng kỳ 2019, giá trung bình hơn 44 triệu đồng/m2. Đất nền, nhà phố dù gặp khó trong việc ra hàng nhưng giá vẫn neo ở mức cao, không có dấu hiệu giảm.

Bất động sản nhà ở vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn, có khả năng sinh lợi nhuận giữa mùa dịch. (Ảnh: Quỳnh Danh)

Lý giải về nghịch lý của thị trường, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn tại TP.HCM cho biết, sự sụt giảm giao dịch đến từ nhu cầu mua bất động sản giảm mạnh, các nhà đầu tư ưu tiên giữ tiền để phòng tránh rủi ro. Không chỉ với nhà đất, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, ngoại tệ, vàng cũng có dấu hiệu chuyển về trạng thái phòng ngự.

Ở một khía cạnh khác, nhu cầu tìm mua nhà ở thực tại TP.HCM vẫn đang cao hơn rất nhiều so với lượng sản phẩm chào bán hiện có trên thị trường. Điều này giúp nhiều chủ đầu tư tự tin khi đưa ra mức giá bán cao. Bên cạnh đó, với những nhà đầu tư thứ cấp đang sở hữu căn hộ, nếu không chịu áp lực từ đòn bẩy tài chính, phần lớn vẫn tin tưởng về thanh khoản thị trường sau khi dịch bệnh được kiểm soát nên không muốn giảm giá.

Tập đoàn tư vấn bất động sản JLL cũng mới đưa ra nhận định tác động của cú sốc Covid-19 đối với từng phân khúc bất động sản.

Đối với thị trường vốn, đơn vị này dự báo hoạt động đầu tư có thể chậm lại trong nửa đầu năm 2020 do các nhà đầu tư do dự trước tình hình bất ổn của nền kinh tế.

Trong khi các lĩnh vực như bán lẻ và khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề, các nhà đầu tư nghiêng về những tài sản trú ẩn an toàn, cân nhắc về rủi ro cũng như ổn định thu nhập và khả năng vận hành. Chính vì vậy, trước những biến động kinh tế lớn như hiện nay, các nhà đầu tư có xu hướng phân bổ vốn vào bất động sản nhiều hơn theo thời gian do biên lợi nhuận hấp dẫn hơn so với các loại tài sản khác.

Cụ thể, ở phân khúc nhà ở, mặc dù mật độ dân số cao và không gian chung lớn có khả năng làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bất động sản nhà ở vẫn được xem là kênh đầu tư tốt, thu lợi nhuận từ tiền thuê ổn định và có khả năng điều chỉnh linh hoạt giá thuê để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở vốn là nhu cầu ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi các tác động từ thị trường.

Tuy nhiên, đối với nhóm nhà phố cho thuê, thị trường ghi nhận một bộ phận lớn chủ mặt bằng đã điều chỉnh giá thuê do hoạt động kinh doanh của khách thuê bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Khảo sát gần đây của Savills Việt Nam cho thấy nhiều chủ nhà đã chấp nhận miễn phí ít nhất 1 tháng tiền nhà hoặc giảm 30-50% giá thuê hàng tháng cho khách kinh doanh ngành ăn uống, cửa hàng tiện lợi.