Môi trường sống và tiện ích: Hai yếu tố quan trọng khi mua chung cư

Bà Mitch Ratcliffe - CEO của Earth911, tổ chức kêu gọi bảo vệ môi trường tại Mỹ cho biết, các hoạt động thể chất, chế độ dinh dưỡng và môi trường sinh thái là tiêu chí hàng đầu trong những lựa chọn mua sắm hay đầu tư mang tính lâu dài. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 càng khiến người dân toàn cầu quan tâm đến sức khỏe và những chuẩn mực sống dần thay đổi.

Những yêu cầu về nâng cao chất lượng cuộc sống và những nhu cầu quan tâm đến sức khỏe tạo xu hướng mới cho thị trường nói chung và địa ốc nói riêng. Park Kiara - dự án chung cư cao cấp đầu tiên tại khu đô thị ParkCity Hanoi được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đó.

Cảnh quan, không gian sống xanh và rộng rãi

Yêu thích cảnh quan xanh, quy hoạch đồng bộ và đủ tiện ích của “khu đô thị trong công viên” ParkCity Hanoi, chị Thanh Nga chọn đây là nơi an cư cho gia đình. “Gia đình tôi ấn tượng với quy hoạch không gian sống và hệ thống an ninh nghiêm ngặt tại đây. Chúng tôi khi chuyển về Park Kiara, sẽ có thể gia nhập cộng đồng cư dân thành đạt đã hình thành từ các phân khu Nadyne Gardens, Evelyne Gardens và The Mansions”, chị Nga chia sẻ.

Park Kiara - chung cư đầu tiên trong khu đô thị ParkCity Hanoi là dự án của ParkCity Group - Tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản uy tín có trụ sở tại Kualar Lumpur, Malaysia. Park Kiara có tiến độ thi công và chất lượng xây dựng đạt chuẩn quốc tế, đồng thời chú trọng cảnh quan thiên nhiên và quy hoạch đồng bộ.

Park Kiara là chung cư đầu tiên tại khu đô thị ParkCity Hanoi.

Các phân khu tại dự án đều được thiết kế nhằm giúp cư dân tận hưởng bầu không khí trong lành với diện tích xanh đến 13,7 ha, đồng thời, tạo cộng đồng văn minh, tri thức.

“Trên con đường tạo nên chốn an cư hài hòa giữa dịch vụ và chất lượng công trình, chúng tôi muốn mang cho chủ nhân căn hộ phong cách sống hiện đại, thân thiện với môi trường và cơ hội kết nối cộng đồng” đại diện chủ đầu tư cho biết.

Tiện ích đồng bộ

Park Kiara là chung cư cao cấp đầu tiên trong tổng thể khu đô thị ParkCity Hanoi, được thiết kế theo tiêu chuẩn khắt khe: Tập trung vào sự cân đối, hài hòa, hữu ích, quan tâm đến từng chi tiết nhằm tạo không gian sống lý tưởng cho cư dân.

Với 432 căn hộ có diện tích thông thủy từ 60 m2 đến 233 m2, được thiết kế cửa kính tràn thoáng gió, các phòng ngủ đều được đảm bảo có cửa sổ cao từ 1.8-2.3m, dự án hướng đến lối sống gần gũi thiên nhiên.

Quy hoạch không gian xanh tại ParkCity Hanoi mang đến không khí trong lành, thư giãn.

Các căn hộ được trang bị nội thất đồng bộ với hệ thống sàn gỗ chất lượng cao, thiết bị vệ sinh cao cấp, tủ bếp và vách tắm an toàn, đều theo tiêu chuẩn quốc tế… Mỗi căn hộ được đảm bảo tối thiểu một chỗ đỗ xe, cố định riêng theo từng căn.

Với phân khu tiện ích tách biệt tại tầng 4, cư dân có thể tổ chức tiệc cuối tuần cùng bè bạn, dạo bộ trong khuôn viên xanh hay hay rèn luyện sức khỏe tại phòng gym hiện đại, thư giãn với bể bơi cùng những tiện ích đẳng cấp khác.

Việc học tập cho trẻ được đảm bảo với trường quốc tế ParkCity Hanoi, mang tới chương trình giáo dục từ Anh quốc. Đây là năm học thứ 2 trường đi vào hoạt động, với hơn 100 học viên đa quốc gia.

Trường quốc tế ParkCity Hanoi khai giảng vào tháng 9/2019.

Ngoài ra, cư dân dự án có thể trải nghiệm khu tiện ích phong cách nghỉ dưỡng ParkCity Club Hanoi với tiêu chuẩn 5 sao: Bể bơi bốn mùa, bể bơi ngoài trời, phòng gym, sân tennis trên cao... Dự kiến, năm 2021, khu phức hợp giải trí The Village đi vào hoạt động.

Kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và triết lý thiết kế Á châu, Park Kiara hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của giới đầu tư và khách hàng mong muốn tìm chốn an cư, sinh sống lâu dài.