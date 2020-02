MIKGroup đồng hành cùng F1: 'Hồi sinh' du lịch Việt Nam sau đại dịch

F1 Việt Nam “miễn nhiễm” virus Corona

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa giải đua Công thức 1 năm 2020 diễn ra tại Việt Nam sẽ chính thức được khởi tranh. Tuy nhiên, đứng trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi Corona tiếp tục bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều người lo ngại, giải đua F1 có thể sẽ bị dời lịch.

Tuy nhiên, những nỗi lo về việc chặng đua F1 Việt Nam có thể nối gót Trung Quốc bị hoãn lại vì đại dịch Corona đã được xua tan khi Giám đốc điều hành của F1 khẳng định, chặng đua tại Mỹ Đình vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Đây là tin tức tích cực đối với các tín đồ đam mô môn thể thao tốc độ đang chờ đợi chặng đua mới nhất thuộc giải vô địch đua xe F1 lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam.

Theo khảo sát thực tế, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị, xây dựng cơ sở vật chất cho F1 Vietnam Grand Prix đã hoàn thành 95% các hạng mục. Dự kiến, tất cả sẽ bàn giao cho FIA vào tháng 3/2020 theo đúng tiến độ, sẵn sàng cho giải đua lớn nhất thế giới, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 3/4 đến 5/4/2020.

“Phao cứu sinh” từ thỏa thuận hợp tác du lịch

Sự háo hức cho lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một chặng đua F1 là điều không cần bàn cãi. Đặc biệt, trong bối cảnh du lịch Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Corona, một sự kiện tầm cỡ như F1 sẽ là cách nhanh nhất để phục hồi ngành du lịch vốn thiệt hại nặng nề do lượng khách hủy tour đến Việt Nam ngày càng nhiều.

Đánh giá giải đua F1 là cơ hội vàng để quảng bá du lịch nước ta đến với bạn bè quốc tế, vừa qua Tổng cục Du lịch Việt Nam và đơn vị đăng cai – Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025 nhằm xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam và chặng đua công thức 1 Hà Nội tới thế giới.

Sau thỏa thuận hợp tác, Vietnam Grand Prix sẽ tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam do Tổng cục chủ trì với tư cách doanh nghiệp tại các hội chợ quốc tế, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài. Đây chính là một phần trong trong chiến lược thúc đẩy sự phát triển môn thể thao đua xe hấp dẫn nhất hành tinh, thông qua đó quảng bá Việt Nam như điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch năm châu.

Sự kiện Việt Nam chính thức là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai giải đua F1 được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện văn hóa du lịch, thể thao nổi bật trong năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố. Đó cũng là đòn bẩy quan trọng tạo đà cho thị trường du lịch Việt Nam “cất cánh” sau cơn khủng hoảng do dịch bệnh kéo dài.

Không chỉ ghi danh Việt Nam trên bản đồ các môn thể thao danh giá bậc nhất toàn cầu, chặng đua F1 Vietnam Grand Prix với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, hứa hẹn sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của dân tộc cũng như lan tỏa các giá trị này tới bạn bè thế giới.

Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo nên những công trình đẳng cấp và chất lượng vượt trội, đồng thời xây dựng nên một thương hiệu Việt bền vững, có uy tín trong khu vực và quốc tế, MIKGroup và VGPC có chung tầm nhìn khi chung tay quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại, phát triển và thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến qua chặng đua F1 Việt Nam.

Đánh giá về sự tác động của giải đua F1 đến ngành du lịch Việt Nam, đại diện MIKGroup – đơn vị đồng hành cùng F1 cho rằng: “Đứng trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch viêm phổi, những sự kiện chuyên nghiệp, hấp dẫn, mang tầm quốc tế như giải đua F1 sẽ giống như 1 “chiếc phao cứu sinh” giúp ngành du lịch Việt Nam vượt qua cơn khủng hoảng sau dịch bệnh, giữ vững lòng tin đối với du khách về 1 điểm đến an toàn, thân thiện. Sự kiện không chỉ góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam là điểm đến của các sự kiện thể thao hàng đầu thế giới mà còn là cơ hội để Việt Nam giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc vốn được bạn bè quốc tế ưa chuộng. Chúng tôi – những đơn vị đồng hành cùng F1 sẽ nỗ lực hết mình để góp phần mang đến thành công cho F1, từ đó tạo đà thúc đẩy cho du lịch Việt Nam phát triển vượt bậc trong thời gian tới”.

Được biết, mùa giải 2020 sẽ bao gồm 22 chặng đua, nhiều nhất trong lịch sử F1. Chặng đua tại Hà Nội dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt tham dự, gồm người hâm mộ theo dõi giải đua, du khách trong và ngoài nước, nhiều cơ quan báo chí trên toàn thế giới đến đưa tin.

Đồng hành cùng F1 Việt Nam trong suốt mọi hoạt động của mùa giải 2020, MIKGroup là “ông lớn” duy nhất được ghi dấu với riêng một khán đài trong đường đua F1 có tên “Huế - Matrix One”. The Matrix One cũng là tên của dự án “hot” nhất, độc quyền nhất thủ đô do MIKGroup làm chủ đầu tư nằm ngay tại khúc cua 6, 7, 8 và 9 khi sở hữu tầm view trực diện đường đua F1.