Meliá Ba Vi Mountain Retreat: Điểm đến hấp dẫn năm 2020

Ẩn mình giữa rừng quốc gia Ba Vì, cùng với tầm nhìn toàn cảnh đồng bằng Bắc Bộ, Meliá Ba Vi Mountain Retreat là nơi nghỉ ngơi lý tưởng để thư giãn và làm sống động các giác quan của bạn.

Không chỉ có vị trí độc đáo giữa vẻ đẹp tự nhiên nổi bật của Vườn quốc gia Ba Vì, chỉ cách Hà Nội 55 km, nơi đây còn có các kết nối thuận tiện đến sân bay quốc tế, Sa Pa và Vịnh Hạ Long.

Một đặc điểm nữa của Meliá Ba Vi Mountain còn là không gian rừng nhiệt đới nguyên thủy ở độ cao 600m với khí hậu dễ ​​chịu để làm tan chảy cuộc sống hối hả của thành phố và trở với sự nghỉ ngơi, thư giãn.

Meliá Ba Vi Mountain là sự hợp nhất hoàn hảo của kiến ​​trúc làng Việt và nền móng cổ của Pháp. Theo chuyên gia kiến trúc, đây là ốc đảo toàn diện được thiết kế để khách hàng tận hưởng không gian thư giãn và phục hồi sức khỏe.

Khu nghỉ mát thân thiện với môi trường đặc biệt có vườn hữu cơ và tiện nghi bền vững.

Các nguyên liệu địa phương, tươi và hữu cơ được trồng tại nhà góp phần tạo nên một cửa hàng đầy màu sắc về hương vị và mùi vị trong các nhà hàng Senses - All Day Ăn uống và nhà hàng Bắc Bộ.

Được thiên nhiên ưu đãi, những người tạo nên Meliá Ba Vi Mountain tự hào nơi đây sẽ là không gian đánh thức cảm giác thiền định và mang đến những trải nghiệm toàn diện về sức khỏe cho du khách.

Được thành lập vào năm 1956 tại Palma de Mallorca (Tây Ban Nha), Meliá Hotels International là một trong những công ty khách sạn lớn nhất toàn cầu, với hơn 370 khách sạn (danh mục đầu tư và đường ống hiện tại) trên hơn 40 quốc gia và bốn lục địa, hoạt động dưới các nhãn hiệu: Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME của Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSIDE của Meliá, Sol by Meliá và TRYP by Wyndham.

Trọng tâm chiến lược về tăng trưởng quốc tế đã cho phép Meliá Hotels International trở thành công ty khách sạn Tây Ban Nha đầu tiên có mặt tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Vịnh Ả Rập hoặc Mỹ, cũng như duy trì vị trí dẫn đầu tại các thị trường truyền thống như châu Âu, châu Mỹ Latinh hoặc vùng Ca-ri-bê.

Mức độ toàn cầu hóa cao, mô hình kinh doanh đa dạng, kế hoạch tăng trưởng nhất quán được hỗ trợ bởi các liên minh chiến lược với các nhà đầu tư lớn và cam kết của họ đối với du lịch có trách nhiệm là những thế mạnh chính của Meliá Hotels International.

