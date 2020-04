Loạt ông lớn địa ốc lao đao vì COVID-19

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với kết quả kém khả quan. Theo đó, doanh thu thuần đạt 140 tỷ đồng, giảm 19%.

Nguyên nhân khiến doanh thu đi xuống, theo TTC Land, do thời điểm ghi nhận bàn giao dự án Carillon 7 (quận Tân Phú) lùi lại vào các quý sau do chính sách giãn cách xã hội trong COVID-19.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

Nhờ tiếp tục bàn giao các sản phẩm thuộc Dự án Jamona Home Resort nên doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng vượt trội với 42%, tăng so với 34% của cùng kỳ.

Tính chung cả quý, TTC Land báo lãi ròng 47 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Vẫn theo báo cáo, tại ngày 31/3, tổng tài sản tăng nhẹ đạt 10.925 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền tăng 24% so với đầu năm, đạt 104 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn giảm 22%, hàng tồn kho không mấy biến động so với thời điểm đầu năm duy trì ở mức 4.179 tỷ đồng, chiếm khoảng 38% tổng tài sản.

TTC Land ghi nhận khoảng 1,186 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, chiếm khoảng 11% tổng tài sản. Nợ vay tài chính trong kỳ tương đương số đầu năm, ở mức 2.283 tỷ đồng.

Không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tầm trung, nhiều “ông lớn” cũng lao đao vì COVID-19. Báo cáo tài chính vừa công bố của Tập đoàn FLC cho thấy quý I/2020, FLC lỗ ròng gần 1.172 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau quý II/2011, FLC báo lỗ kinh doanh quý.

FLC cho biết doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 đến các hoạt động cốt lõi nhiw du lịch, hàng không, nghỉ dưỡng và bất động sản.

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) cho biết quý I năm nay chỉ lãi 64 tỷ đồng giảm 35% so với cùng kỳ. Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.000 tỷ đồng giảm 40% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 106,6 tỷ đồng giảm 46% so với cùng kỳ 2019.

Trong kỳ Vinaconex ghi nhận tới 678 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính cao gấp hơn 15 lần cùng kỳ do ghi nhận lãi từ hoạt động thoái vốn các khoản đầu tư (633 tỷ đồng).

Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đội lên gần 574 tỷ đồng cao gấp 7 lần so với quý I/2019 do Vinaconex phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi số tiền 495 tỷ đồng và lãi từ hoạt động liên doanh liên kết rất khiêm tốn trong đó có 4 công ty liên doanh, liên kết báo lỗ.

Do đó, sau khi trừ các khoản chi phí Vinaconex lãi ròng gần 64 tỷ đồng giảm 35% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là gần 67 tỷ đồng do cổ đông không kiểm soát chịu lỗ.

Cùng chung cảnh ngộ, Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC, mã BCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý đầu năm, Becamex IDC mang về 1.323 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm hơn 31% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất hơn 61%, đạt 819 tỷ đồng, tương ứng giảm đến 42%.

Tuy vậy, nhờ tiết giảm tốt được giá vốn hàng bán mà lợi nhuận gộp của Becamex IDC vẫn tăng gần 15% so với cùng kỳ, đạt 564 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp cũng tăng lên 46%.

Thế nhưng với doanh thu từ hoạt động tài chính cũng như lợi nhuận khác giảm mạnh mà kết quý I, lợi nhuận thuần chỉ đạt hơn 362 tỷ đồng, tương ứng giảm đến 48% so với cùng kỳ. Lãi ròng của Becamex ghi nhần gần 311 tỷ đồng, giảm 48% so cùng kỳ và cũng là quý thấp nhất kể từ quý I/2018.