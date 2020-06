Ký kết hợp tác đầu tư và phát triển dự án TTTM & căn hộ cao cấp Bình Dương

Đồng thời, trong buổi lễ cũng diễn ra nghi thức ký kết với các đơn vị đồng hành trong quá trình tiếp thị, truyền thông, thi công, giám sát xây dựng, cung cấp giải pháp và trang thiết bị nội thất cũng như phân phối sản phẩm ra thị trường.

Quan hệ đồng hành giữa hai ông lớn địa ốc

Với hành trình hơn 15 năm phát triển, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) là một trong những thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam với hàng loạt dự án đã và đang triển khai như Millennium, The Everich Infinity (TP.HCM) hay 5.246m2 khu “đất vàng” Ngô Mây đẹp nhất TP. Quy Nhơn; khu đô thị Nhơn Hội New City gồm 3 phân khu có tổng diện tích 116,2ha tại Nhơn Hội (Bình Định); 3,73ha dự án mặt tiền Quốc lộ 13 (Bình Dương). Đây là những quỹ đất sạch được Phát Đạt lựa chọn với tiêu chí khắt khe để phát triển dự án có chất lượng vượt trội, không gian sống cao cấp và nâng tầm diện mạo đô thị.

Tiếp tục chiến lược phát triển “Tốc độ & bền vững”, trong năm 2020, Phát Đạt sẽ mở rộng thị trường, quỹ đất, đa dạng loại hình sản phẩm (cao cấp và trung cấp), linh hoạt tạo ra những sản phẩm có sức hút đầu tư lớn. Với tốc độ phát triển dự án rất nhanh, trung bình từ 7 - 9 tháng từ lúc phát triển quỹ đất đến tiêu thụ hết sản phẩm, Phát Đạt vinh dự được bình chọn “Nhà phát triển dự án tốt nhất 2019” (Dot Property Vietnam) và xếp thứ 10 trong “Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2019” (tạp chí Nhịp cầu đầu tư).

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi chính thức ký kết hợp tác đầu tư và phát triển dự án Trung tâm thương mại & Căn hộ cao cấp Bình Dương. Đồng thời, Phát Đạt và Danh Khôi cũng ký kết đồng hành với Tổng thầu D&B Central; Tư vấn giám sát xây dựng Turner; AKA - Đơn vị cung cấp giải pháp nội thất toàn diện; Rita Võ - Đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh và phòng tắm.

Cho đến nay, với hơn 26.000 tỷ đồng đầu tư và quỹ đất hơn 116ha phát triển dự án tại Bình Định, Phát Đạt là đơn vị có tổng mức đầu tư lớn nhất nhì toàn tỉnh. Bình Định cũng là nơi chứng kiến “cú bắt tay hợp tác” giữa Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi (HOSE: NRC) - Thương hiệu đầu tư, phát triển bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Hệ thống Danh Khôi bao gồm 10 thành viên, 1.000 nhân sự với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án thành công như: Aria Đà Nẵng, The Royal (Đà Nẵng); Nhơn Hội New City (Quy Nhơn, Bình Định), Queen Pearl 1&2 (Mũi Né, Phan Thiết), khu đô thị Barya Citi, Aria Vũng Tàu Hotel & Resort (Bà Rịa - Vũng Tàu), Cà Mau New City,…

Năng lực của Danh Khôi được thể hiện rõ nét ở tầm nhìn nhạy bén và luôn tiên phong phát triển dự án ở những thị trường mới. Với mục tiêu “Kiến tạo cộng đồng thịnh vượng”, thương hiệu Danh Khôi là bảo chứng cho nhiều dự án với sự cam kết uy tín chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm mang đến cho đối tác, khách hàng.

Bắt tay xây dựng biểu tượng của TP. Thuận An

Tiếp tục mối quan hệ hợp tác đầy thành công ở thị trường Bình Định, Phát Đạt - Tập đoàn Danh Khôi tiếp tục đầu tư vào “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương với dự án Trung tâm thương mại & Căn hộ cao cấp Bình Dương - được kỳ vọng sẽ là biểu tượng đầy tự hào của TP. Thuận An. Dự án tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13 với khoảng 15 phút di chuyển từ TP.HCM, cách KCN VSIP 1km, KCN Việt Hương 3km, bệnh viện quốc tế Bình Dương 1.5km và Aeon Mall 1.8km.

Có vị trí giáp với TP.HCM, Bình Dương trong hơn 10 năm qua đã có sự phát triển năng động trên nhiều mặt. Bình Dương đang bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, hạ tầng công nghiệp và cải cách thủ tục hành chính,... Theo số liệu thống kê năm 2019, Bình Dương là tỉnh thu hút nguồn vốn FDI cao thứ 3 chỉ sau TP.HCM và Hà Nội. Trong số đó, Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một là 3 địa phương thu hút đầu tư và tăng trưởng ấn tượng nhất tỉnh.

Nhận định về tiềm năng phát triển của Bình Dương, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chia sẻ: “Với kinh nghiệm phát triển nhiều dự án cao cấp tại TP.HCM và các tỉnh thành, Phát Đạt nhận thấy Bình Dương hội tụ đầy đủ các lợi thế và tiềm năng để trở thành nơi “đất lành chim đậu”. Vì lẽ đó, Phát Đạt mong muốn được góp phần vào sự thay đổi diện mạo đầy năng động của Thuận An với một dự án theo mô hình phức hợp đô thị hiện đại và đẳng cấp”.

Ở dự án này, Tập đoàn Danh Khôi tiếp tục là đối tác được Phát Đạt “chọn mặt gửi vàng” bởi năng lực tài chính mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư Nhật Bản cùng bề dày kinh nghiệm phát triển nhiều dự án quy mô. Sự kết hợp giữa bộ đôi thương hiệu hàng đầu lĩnh vực bất động sản là cam kết thành công cho một dự án đẳng cấp và không gian sống hoàn hảo, đảm bảo các giá trị quy hoạch, thiết kế, xây dựng, công năng, thẩm mỹ, giá thành,...

Tập đoàn Danh Khôi và DKRA Vietnam chính thức ký kết hợp tác Tổng đại lý tiếp thị & phân phối dự án Trung tâm Thương mại & Căn hộ cao cấp Bình Dương.

Bảo chứng chất lượng từ những tên tuổi uy tín

Để mang đến chất lượng sống vượt trội, chuẩn mực quốc tế và những giá trị đẳng cấp cho Trung tâm thương mại & Căn hộ cao cấp Bình Dương, Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi đã tìm kiếm và ký kết hợp tác cùng các thương hiệu danh tiếng trong quá trình triển khai dự án từ nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế dự án - thi công, xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng - tư vấn tiếp thị, truyền thông - phân phối dự án - tư vấn giải pháp nội thất cao cấp - cung cấp trang thiết bị nội thất,…

Điều đó cho thấy tâm huyết và sự cẩn trọng của đơn vị đầu tư Phát Đạt – Tâp đoàn Danh Khôi dành cho dự án. Đồng thời, mỗi đối tác được chọn lựa đồng hành, tham gia vào quá trình phát triển dự án đều qua chọn lọc với tiêu chí khắt khe và là thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, Công ty CP Xây dựng Central - Tổng thầu uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực là Tổng thầu thiết kế & thi công dự án. Central là một trong những đơn vị thi công top đầu Việt Nam với năng lực đã được công nhận qua hàng loạt dự án như: UOA Tower, CMC Tower, VinPearl Nam Hội An, Westin Resort & Spa Cam Ranh, Khách sạn Grand World Phú Quốc, Evason Ana Mandara Cam Ranh, Đà Lạt Mannoir Luxury, Beau Rivage Nha Trang; Trường Quốc tế Emasi, Edison, Đại học Phenikaa; Bệnh viện Vinmec Times City, Shangri-La Hoa Lâm; Toà nhà Văn phòng Opal Tower 42 tầng, 3 hầm; PhytoPharma 17 tầng 3 hầm,…

Công tác tư vấn giám sát xây dựng được Tập đoàn Turner International đảm trách. Đây là đơn vị quản lý xây dựng lớn nhất Hoa Kỳ và có phạm vi hoạt động trên 60 quốc gia. Tại Việt Nam, Turner đã tham gia vào các dự án như Bitexco Financial Tower, Pullman Saigon Center, JW Marriott Hotel, sân bay quốc tế Cam Ranh, Đại học Fullbright Việt Nam,…

Sự hợp tác giữa các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản sẽ nâng tầm Trung tâm thương mại & Căn hộ cao cấp Bình Dương trở thành biểu tượng đầy tự hào của TP. Thuận An.

Bên cạnh Central và Turner, DKRA Vietnam cũng được tín nhiệm giữ vai trò Tổng đại lý tiếp thị & phân phối. DKRA Vietnam hiện là thương hiệu dịch vụ Bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam. Với hệ thống 4 công ty thành viên và đội ngũ 500 nhân sự, DKRA Vietnam đã tiếp thị và phân phối thành công nhiều dự án lớn ở các phân khúc khác nhau. Với những thành quả đạt được, DKRA Vietnam được Dot Property Southest Asia vinh danh “Nhà phân phối Bất động sản tốt nhất Đông Nam Á 2019”.

Công ty CP Nội thất AKA (thành viên của Tập đoàn AA Corporation hoạt động trên 8 quốc gia) (sở hữu thương hiệu Bo Concept) sẽ là đơn vị cung cấp giải pháp nội thất cao cấp. Với kinh nghiệm hợp tác cùng nhiều thương hiệu cao cấp trên thế giới như Pan Pacific Hotels Group, Marriots, Four Seasons, Accor Hotels, Louis Vuitton, Gucci,… tin rằng Trung tâm thương mại & Căn hộ cao cấp Bình Dương sẽ đạt chuẩn quốc tế về chất lượng nội thất và không gian sống đẳng cấp.

Đồng thời, Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi cũng đã hợp tác cùng Công ty TNHH Rita Võ - Đại diện phân phối thương hiệu Kohler tại Việt Nam. Kohler nổi danh là thương hiệu Hoa Kỳ dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp và phòng tắm.

Với sự hợp tác của hàng loạt những tên tuổi lớn, tin rằng dự án Trung tâm Thương mại & căn hộ cao cấp Bình Dương sẽ tạo nên tiếng vang và là tâm điểm thu hút khách hàng cũng như nhà đầu tư đến với Thuận An - thành phố hạt nhân của Bình Dương.