Hạ tầng đồng bộ, Đồng Nai bùng nổ hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn

Hạ tầng phát triển đồng bộ

Tiếp giáp với TP.HCM - đô thị lớn nhất cả nước, Đồng Nai là địa phương tập trung nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên. Hiện tỉnh này đã có các tuyến đường giao thông huyết mạch bao gồm Quốc Lộ 1A, Quốc lộ 51 (từ TP. Biên Hòa đi qua Long Thành đến Bà Rịa - Vũng Tàu) và tuyến cao tốc từ TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng với tổng chiều dài hơn 55km, được thông xe từ năm 2015.

Dự án Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài toàn tuyến khoảng 99 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài 51,5 km, qua các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và TP. Long Khánh. Dự kiến trong tháng 5/2020, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư để sớm khởi công xây dựng dự án trọng điểm này.

Với tổng chiều dài 77,8km, dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trong đó đoạn chạy qua tỉnh Đồng Nai là 34,8 km, được đầu tư hơn 12.300 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công đầu năm 2021 nhằm giảm tải cho Quốc lộ 51, cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong vùng.

Được thiết kế dài 57,1 km với quy mô 4 làn xe, Cao tốc Bến Lức - Long Thành nối tỉnh Long An và Đồng Nai. Tính đến ngày 19/3/2020, khối lượng xây dựng dự án đã đạt 76% tiến độ và dự kiến được hoàn thiện trong thời gian tới.

Việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông kết nối tạo động lực cho Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ.

Sắp tới, Đồng Nai cũng sẽ đẩy nhanh thi công nhiều công trình khác như đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu dài 95,42 km đi qua địa bàn ba tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; cầu Cát Lái thay cho phà Cát Lái nối Quận 2 (TP.HCM) với huyện Nhơn Trạch…

Đáng chú ý, quy hoạch xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành được Chính phủ phê duyệt từ năm 2015 được xem là cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy Đồng Nai phát triển vượt bậc về mọi mặt. Đây là sân bay hiện đại có quy mô lên đến 5.000 ha, với công suất đón 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Hiện tỉnh cũng đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để giải phóng 1.800 ha (giai đoạn 1), bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối năm 2020. Đối với diện tích còn lại (hơn 3.000ha), tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ vào quý 2.2021.

Xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành là cú hích lớn, thúc đẩy Đồng Nai phát triển vượt bậc về mọi mặt.

Nhằm phục vụ cho xây dựng sân bay, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh này sẽ tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông tại huyện Long Thành. Theo đó, gần 20 tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, liên xã; hệ thống giao thông kết nối với các tuyến đường cao tốc, sân bay Long Thành; đường dân sinh, đường vào các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp của huyện đã được chấp thuận chủ trương xây mới, nâng cấp, mở rộng.

Cơ hội cho các dự án bất động sản phát triển

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của các địa phương trong năm 2020, toàn tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện hơn 310 dự án khu dân cư, với tổng diện tích gần 9.300 ha, tập trung tại các huyện Nhơn Trạch, Long Thành và TP. Biên Hòa. Trong đó, phần lớn là các khu đô thị quy mô lớn, được quy hoạch, thiết kế bài bản của các nhà đầu tư địa ốc tên tuổi.

Điển hình tại TP. Biên Hòa có Khu đô thị sinh thái Long Thành do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành làm chủ đầu tư; Tập đoàn Novaland với dự án Khu đô thị Aqua City tại xã Long Hưng. Gần đây, Tập đoàn Hưng Thịnh Corp cũng chuẩn bị triển khai giai đoạn II dự án Biên Hòa New City tại xã Phước Tân - Tam Phước. Tại huyện Long Thành, trong năm nay, Tập đoàn Amata (Thái Lan) sẽ triển khai xây dựng hai dự án Khu đô thị - dịch vụ tại xã Tam An; nằm trong Dự án Khu phức hợp Amata City Long Thành.

Thông tin mới nhất, dự án Khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World do Tập đoàn Đất Xanh làm nhà phát triển, cũng đang thực hiện những công đoạn đầu tiên tại xã Long Đức, Long Thành để chuẩn bị giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Ngoài ra, huyện Long Thành còn có một số dự án lớn khác có quy mô đang được đẩy nhanh thực hiện như Khu đô thị mới Bình Sơn nằm ở hai xã Bình Sơn, Lộc An; Khu đô thị Giáo dục Công nghệ cao FPT Đồng Nai tại xã Tam An và An Phước. Đặc biệt, Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vừa được UBND tỉnh Đồng Nai chính thức khởi công vào ngày 20/4/2020 có diện tích 280 ha với 5.000 lô đất tái định cư đáp ứng chỗ ở cho gần 30.000 người có đất nằm trong quy hoạch dự án sân bay.

Sự bùng nổ của các dự án quy mô lớn được đánh giá sẽ làm “tăng nhiệt” cho thị trường bất động sản Long Thành nói riêng và cả tỉnh Đồng Nai nói chung. Đặc biệt, khi các yếu tố như hệ thống tiện ích đa dạng, môi trường sống, tiềm năng sinh lợi… ngày càng được chú trọng thì những dự án được quy hoạch bài bản tại các khu vực liền kề các công trình hạ tầng giao thông lớn trở thành “kênh” đầu tư sinh lời hiệu quả hấp dẫn đối với cả giới đầu tư lẫn người có nhu cầu an cư.