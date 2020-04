Đi tìm lời giải bài toán sinh lời hấp dẫn khi đầu tư Sunshine Fintech năm 2020

Nguồn cung bất động sản tiếp tục khan hiếm sau dịch

Mặc dù bị tác động nhất định từ những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, các chuyên gia bất động sản (BĐS) nhận định: Giá bán BĐS trong thời gian tới vẫn ổn định và có chiều hướng tăng do quy mô thị trường, nguồn cung dự án và nguồn cung sản phẩm nhà ở bị sụt giảm.

Còn nhớ, trước đó, trong năm 2019, theo số liệu thống kê từ Hội môi giới bất động sản (BĐS) Việt Nam, nguồn cung các sản phẩm BĐS bị giảm mạnh, đặc biệt là phân khúc căn hộ. Cụ thể, trong năm này, tại TP.HCM giảm 52%, còn tại Hà Nội giảm 24%.

Bước sang năm 2020, nguồn cung BĐS nhà ở vẫn luôn trong tình trạng khan hiếm, đặc biệt là ở Hà Nội do nhiều dự án chưa tháo gỡ được những vướng mắc về thủ tục pháp lý để sẵn sàng tung hàng. Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lệnh cách ly toàn quốc được đưa ra, nguồn cung lúc này ngày càng thiếu hụt do quá trình đình trệ xây dựng.

Nguồn cung thiếu nhưng nhu cầu BĐS nhà ở vẫn tăng trưởng cao do đây là nhu cầu bức thiết, tốc độ đô thị hóa vẫn tăng mạnh. Chưa kể là qua đại dịch hô hấp, người dân càng nhận thức rõ ưu điểm vượt trội của các sản phẩm căn hộ có không gian thoáng đãng, môi trường sống xanh cùng công nghệ thông minh, từ hệ thống thiết bị an ninh tòa nhà được vận hành một cách tự động hóa, không cần chạm, đảm bảo an toàn cho cư dân bằng hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đến việc điều khiển mọi thiết bị trong căn hộ mang lại sự tiện lợi tối đa cho gia chủ.

Chính vì vậy, giữa lúc thị trường có phần trầm lắng, các dự án xanh thông minh như của Sunshine Homes (Sunshine Group) vẫn nằm trong guồng tăng trưởng đều của phân khúc BĐS nhà ở.

Khảo sát thực tế cho thấy, các căn hộ của Sunshine Homes tại Hà Nội và TP.HCM đã đạt mức tăng giá từ 15 - 30% so với giá chào bán ban đầu. Đơn cử, dự án Sunshine City (khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội) ở cả 2 phân khúc shophouse thấp tầng và chung cư cao tầng đều tăng giá rõ rệt, trong đó có thời điểm thấp tầng tăng 20%, cao tầng tăng 18%. Dự án Sunshine Diamond River tại khu vực quận 7, TP.HCM cũng có những thời điểm tăng mạnh lên đến 30%.

Chị Đinh Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đầu năm 2018, sau nhiều lựa chọn, chị đã quyết định mua một căn hộ tại Sunshine City. Hiện nay, căn của chị đã tăng giá mạnh so với trước kia. Nếu bán thời điểm bây giờ, lợi nhuận đầu tư của chị đã có thể gấp đôi lãi suất ngân hàng. "Tôi chờ tới lúc khi dự án bàn giao, tôi sẽ bán ra để kiếm lời bởi đây sẽ thời điểm "vàng", khi đó giá trị công nghệ vượt trội của dự án sẽ chính thức được kiểm chứng, chắc chắn giá căn hộ sẽ đẩy lên ở mức cao nhất", chị Hương nhấn mạnh.

Chuẩn bị đi vào bàn giao với chất lượng xây dựng, vật liệu hoàn thiện vượt trội, so với mức giá chào bán ban đầu, Sunshine City (Hà Nội) hiện đã tăng giá tới 20%.

Đặc biệt, trước tình trạng nguồn cung khan hiếm như hiện nay, dự báo trong năm 2020, giá nhà tại thị trường các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM dự kiến trung bình tăng từ 10 - 15% so với năm 2019. Nhất là sau đợt dịch bệnh kéo dài, thị trường có thể sẽ mang tới một cơn sốt mới của BĐS, khiến giá nhà như chiếc lò xo bị nén, sẽ bật lên mạnh mẽ. Bởi những kinh nghiệm trong quá khứ đã cho thấy, đại dịch chính là một tiền đề tạo nên những đợt bùng nổ về nguồn cung và tạo đà tăng phi mã về giá lẫn cơ hội đầu tư, đơn cử như sau đại dịch SARS (năm 2003) hay đại dịch cúm H1N1 (năm 2010), thị trường bất động sản sau đó đã tăng đột biến.

“Tiền đẻ ra tiền” nhờ đầu tư thông minh

Với tiềm năng tăng giá, BĐS luôn được coi là “gà đẻ trứng vàng” đối với các nhà đầu tư thông minh. Đặc biệt, nếu lựa chọn được một phương thức đầu tư khôn ngoan để “bỏ trứng vào giỏ” thì khả năng sinh lời hấp dẫn là điều sớm muộn cũng gặt hái được.

Sunshine Fintech - tính năng đầu tư trên Sunshine App đang được giới chuyên gia đánh giá là hình thức đầu tư hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư thời công nghệ với 3 đặc điểm ưu việt: Vốn linh hoạt - An toàn, không có rủi ro - Giao dịch dễ dàng, khắc phục hầu hết các nhược điểm của các hình thức đầu tư truyền thống.

Sunshine Fintech được coi là kênh đầu tư thông minh trong đại dịch COVID-19

Với Sunshine Fintech, các nhà đầu tư có cơ hội tham gia đầu tư bất động sản cao cấp với số vốn chỉ từ 100 triệu đồng. Vào cuối kỳ hạn đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn chốt lời qua 2 hình thức:

Thứ nhất, nhà đầu tư có thể bán lại khoản đầu tư cho Sunshine Tech (đơn vị chủ quản của Sunshine App), nhận gốc đầu tư và lợi nhuận tối thiểu lên tới 15% (bao gồm lợi nhuận cố định cộng với lợi nhuận mua lại khoản đầu tư được Sunshine Tech cam kết chi trả theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh).

Đầu tư bất động sản tại Sunshine Fintech, nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận lên tới 25%/năm.

Hình thức khác, nhà đầu tư chọn biểu quyết trên Sunshine App để bán căn hộ ra ngoài, nhận về vốn gốc và lợi nhuận cố định, cộng thêm lợi nhuận từ chênh lệch giá bán tăng so với giá gốc của căn hộ được chia lại cho nhà đầu tư theo tỷ lệ đầu tư. Theo đó, với đà tăng giá thực tế của các dự án Sunshine Homes lâu nay, mức lợi nhuận kỳ vọng dành cho nhà đầu tư có thể lên tới 19 - 25%/năm.

Như vậy, Sunshine Fintech đảm bảo cho nhà đầu tư luôn luôn có lãi trong bất kỳ trường hợp nào, với mức lợi nhuận tối thiểu là 14 - 15%/năm.

Hướng dẫn tính năng đầu tư Sunshine Fintech trên Sunshine App

Sản phẩm được bảo chứng, đầu tư chỉ có lãi

Theo phân tích của giới tài chính kinh doanh, điều cốt lõi mà nhà đầu tư quan tâm đầu tiên cũng là yếu tố quyết định “chốt hạ” đầu tư, không gì khác hơn là sản phẩm.

Điều dễ nhận thấy, quỹ căn được giới thiệu dành riêng cho khách đầu tư vào Sunshine Fintech bao giờ cũng là các căn đẹp và “hot” nhất trong bảng hàng của một dự án Sunshine Homes. Tại Hà Nội, có thể kể đến Sunshine Heritage, Sunshine Mystery, Sunshine Crystal River, Sunshine Golden River hay Sunshine Empire… Trong TP.HCM, nhà đầu tư Sài Gòn có thể bỏ vốn vào “cặp đôi” dự án cùng nằm trên quận 7 là Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Diamond River, hay sang quận 2 với dự án đậm chất Ý Sunshine Venicia…

Thu hút thị trường bởi mô hình Resort 4.0 ngay trong nội đô Sài Gòn, Sunshine Diamond River có những thời điểm tăng giá 30% so với giá ban đầu.

Cùng với đó, thế mạnh “số” của một doanh nghiệp BĐS xuất thân từ làm công nghệ luôn mang đến cho sản phẩm Sunshine Homes điểm khác biệt đậm dấu ấn 4.0, từ thiết kế, thi công cho đến quản lý và vận hành dự án.

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm còn chú trọng đến yếu tố đường dài qua xem xét, đánh giá hệ giá trị thực và tính bền vững của sản phẩm đầu tư. Soi các dự án Sunshine Homes, có thể thấy hầu hết đều do Sunshine Group bỏ tiền thực ra mua lại (trong đó, không ít dự án đã từng thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài sừng sỏ nhưng vẫn không đủ điều kiện và khả năng phát triển dự án), sau đó áp dụng khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, mang lại các giá trị bền vững từ hệ sinh thái các tiện ích - dịch vụ đến mô hình nhà ở thông minh Smart Living, cũng như tính thẩm mỹ về thiết kế kiến trúc và cảnh quan đô thị.

Những giá trị thực tế này lý giải cho việc nhà của Sunshine Homes chưa bao giờ có hiện tượng giảm hay mất giá, trái lại luôn nằm trong nhóm các sản phẩm trên đà tăng giá mạnh như ghi nhận của thị trường trong thời gian qua. Điều đó cũng góp phần đẩy mạnh tính thanh khoản của sản phẩm, bởi xu hướng của các nhà đầu tư cứ có lãi là chuyển nhượng kiếm lời.

Với các “bảo chứng” trên, “Chỉ có lãi, lại còn lãi kép” là một thực tế mà nhà đầu tư Sunshine Fintech được trải nghiệm với Sunshine App - siêu ứng dụng được đánh giá đột phá nhất thị trường BĐS công nghệ hiện nay tại Việt Nam.