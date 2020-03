Đề nghị làm rõ nhóm người bịt mặt căng băng rôn trước dự án Opal Boulevard

Chiều 19/3, đại diện Tập đoàn Đất Xanh cho biết, đơn vị đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc trên. Đồng thời, chủ đầu tư dự án Opal Boulevard là công ty Hà An cũng đã lên tiếng về sự việc.

Cụ thể, theo ghi nhận của Tập đoàn Đất Xanh, vào khoảng 16h45’ ngày 16/3, một nhóm hơn 10 người đeo khẩu trang, di chuyển bằng xe máy đi đến tòa nhà tập đoàn, sau đó căng băng rôn vu khống lãnh đạo cấp cao và công ty này.

Các bảo vệ của tòa nhà đã yêu cầu nhóm người ra khỏi khuôn viên tòa nhà nhưng họ tiếp tục căng băng rôn phía trước. Có khoảng 5 người cầm máy ảnh và điện thoại di động quay, chụp lại sự việc.

Sau khoảng 5 phút, nhóm người này lên xe máy rồi bỏ đi.

Khoảng 20 phút sau, tại dự án Opal Boulevard cũng xảy ra trường hợp căng băng rôn tương tự với nội dung trên. Một nhóm bịt khẩu trang lưu lại dự án khoảng 3 phút đủ để chụp hình rồi di chuyển đi.

Đến tối cùng ngày, các hình ảnh chụp căng băng rôn này được phát tán lên mạng xã hội.

Theo đại diện Tập đoàn Đất Xanh, nhóm người đeo khẩu trang chỉ đến “chớp nhoáng”, không đưa ra yêu cầu hay liên hệ làm việc gì.

“Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi không có bất kỳ giao kết nào về việc mua bán bất động sản với khách hàng. Do vậy, các thông tin trong bang rôn hay trên mạng xã hội vu khống lãnh đạo cấp cao và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật. Để bảo vệ uy tín, bảo vệ quyền lợi, chúng tôi đã chuyển các bằng chứng liên quan đến cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật”, đại diện Tập đoàn Đất Xanh chia sẻ.

Trong khi đó, theo đại diện truyền thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty Hà An) thì Dự án Khu Căn hộ Dịch vụ Thương mại cao tầng đường Kha Vạn Cân có tên thương mại là Opal Boulevard nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng do Tập đoàn Đất Xanh là Nhà phát triển dự án, Công ty Hà An là chủ đầu tư, đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Linkgroup.

Dự án này đã được Sở Xây dựng địa phương cấp phép xây dựng để thi công phần móng và có công văn chấp thuận huy động vốn theo hình thức kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai. Đến thời điểm hiện tại, dự án đang thi công phần thô đến tầng 12 và dự kiến sẽ giao nhà theo đúng cam kết với khách hàng.

Thông báo của Tập đoàn Đất Xanh về vụ việc, được đăng trên website Tập đoàn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Liên quan đến hợp đồng mua bán sản phẩm tại dự án Opal Boulevard, Công ty Hà An cho biết đang tiến hành ký hợp đồng với khách hàng.

“Đây là khách hàng của công ty Linkgroup với vai trò là đơn vị môi giới. Có thể nói, 99% khách hàng đăng ký mua đã thực hiện hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng với chủ đầu tư, chỉ còn một vài khách hàng đã đăng ký mua nhưng từ chối ký hợp đồng với chủ đầu tư. Đối với các trường hợp này, chùng tôi cũng đã nhiều lần gia hạn thời gian cũng như gặp gỡ khách hàng để xem xét, hỗ trợ các vướng mắc, khó khăn của khách hàng dẫn đến việc từ chối ký hợp đồng”, đại diện công ty Hà An chia sẻ.

Với các khách hàng từ chối ký hợp đồng, công ty Hà An đã thông báo cho Linkgroup làm việc với khách hàng để thông báo về việc thu hồi các sản phẩm đã đăng ký từ các khách hàng không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Theo quan điểm của công ty Hà An thì việc khách hàng có giao kết hợp đồng với chủ đầu tư hay không thì đó là quyền lựa chọn của khách hàng. Chủ đầu tư và khách hàng vì chưa có giao kết hợp đồng nên không phát sinh bất cứ các quyền hay nghĩa vụ liên quan nào, kể cả nghĩa vụ tài chính từ khách hàng.

Liên quan đến một công văn đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Sở Công thương tỉnh Bình Dương đã gửi Cục Quản lý thị trường tỉnh này hồi tháng 2 năm nay đề nghị xem xét, xử phạt công ty Hà An vì không ký với đúng hợp đồng mẫu với khách hàng này, đại diện Hà An cho biết công ty này đồng thuận mà không cần đàm phán bất cứ nội dung nào với khách hàng, vì mẫu hợp đồng này cũng nằm trong ý chí mà chủ đầu tư muốn thể hiện khi đăng ký với các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện Hà An, một vài khách hàng yêu cầu theo nguyên mẫu hợp đồng đã đăng ký thì lại từ chối ký hợp đồng với chủ đầu tư bằng nhiều hình thức khác nhau như không đến theo lịch hẹn ký hợp đồng, đến sau vài lần gửi thư mời, hoặc ủy quyền cho luật sư nhân danh khách hàng đến chỉ để tranh chấp về tiền cọc chứ không phải xem xét, ký kết hợp đồng...

Do vậy, công ty Hà An khẳng định khách hàng từ chối ký hợp đồng không phải do chủ đầu tư có đồng ý ký hợp đồng nguyên mẫu đã đăng ký hay không, vì trong tất cả các thư mời, biên bản làm việc, hợp đồng gửi đến khách hàng trước đó… là chủ đầu tư thực hiện theo đề xuất của khách hàng về nội dung hợp đồng ký theo nguyên mẫu đã đăng ký.

“Để minh bạch, công khai khi ký hợp đồng, chúng tôi đã thông báo đến công ty Linkgroup và khách hàng của Linkgroup cùng tham gia ký hợp đồng, cũng như yêu cầu bên văn phòng thừa phát lại ghi nhận toàn bộ diễn tiến sự việc của khách hàng về việc ký hợp đồng, thông qua các vi bằng đã được xác lập. Nếu thông tin lan truyền cho rằng việc ký hợp đồng mua bán là chưa phù hợp với các quy định của cơ quan ban ngành có liên quan, chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm báo cáo, giải trình, chứng minh, khi nhận được các yêu cầu từ các cơ quan chức năng có liên quan này”, đại diện Hà An giải thích.

Hình thực tế hoạt động xây dựng dự án Opal Boulevard đến thời điểm hiện tại. Chủ đầu tư đang ráo riết cùng các nhà thầu triển khai vượt tiến độ.

Khi liên hệ với đại diện của Công ty Linkgroup để tìm hiểu vụ việc thì công ty này khẳng định, trong vụ việc một nhóm người bịt mặt kéo đến công ty này căng băng rôn trong tình trạng bịt mặt và hành động chớp nhoáng rồi bỏ đi, Linkgroup cũng chưa xác định đó là ai, mục đích gì nhưng đã thu thập thông tin, bằng chứng để gửi cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý.

Nếu xét riêng hoạt động môi giới cho dự án Opal Boulevard của chủ đầu tư Hà An, công ty Linkgroup đã thực hiện các văn bản thỏa thuận đảm bảo quyền ưu tiên mua sản phẩm với khách hàng nhằm đảm bảo trách nhiệm của hai bên trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng các quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng trên nguyên tắc công khai, minh bạch.

“Trong văn bản thỏa thuận được ký bởi công ty Linkgroup và khách hàng đều có các nội dung cơ bản là ràng buộc thời gian để ký hợp đồng mua bán, các điều khoản ràng buộc thưởng phạt và cam kết của các bên khi thực hiện giao dịch… Trường hợp các cá nhân, tổ chức có hành vi lôi kéo, bịa đặt các thông tin sai sự thật, vu khống công ty và cá nhân lãnh đạo Linkgroup là hành vi vi phạm pháp luật”, một lãnh đạo công ty Linkgroup cho biết.