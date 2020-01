Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Thiên Lộc: Khẳng định vị thế của nhà đầu tư lớn

Lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên và Lãnh đạo chủ đầu tư, đơn vị hợp tác đầu tư, đơn vị phân phối cùng tham gia nghi thức nhấn nút ra mắt dự án Mỏ Bạch Central Hill Thái Nguyên.

Vượt lên thách thức

Góp phần to lớn vào thành công của Thiên Lộc hôm nay, không thể không nhắc tới đóng góp của người đứng đầu là Doanh nhân Vũ Văn Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Sinh ra và lớn lên tại Nam Định, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố là phi công tiêm kích. Ông nhập ngũ năm 17 tuổi, chỉ sau thời gian ngắn, ông được cử làm trung đội trưởng cơ động của Đội huấn luyện đặc nhiệm có nhiệm vụ bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Đến năm 1984, ông xin chuyển ngành sang công an, công tác tại Cục An ninh. Sau đó, do hoàn cảnh gia đình, ông xin chuyển ngành và học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ra trường, ông trở thành cán bộ vật tư của Công ty Xây dựng Hà Nội.

Lễ ra mắt và giới thiệu Khu đô thị Mo Bach Central Hills ngày 12/1/2020 tại Thái Nguyên.

Giữa năm 2009, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xây dựng trong nước đang ngày càng phát triển, 3 đội xây lắp độc lập và tư vấn thiết kế đã hợp nhất thành CTCP ĐTXD Thiên Lộc.

Công ty có nền tảng vững chắc là kinh nghiệm nhiều năm công tác tại các thương hiệu xây dựng lớn trong nước như Vinaconex, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội... Nhờ đó, mỗi công trình đều được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật.

Ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc phát biểu tại buổi lễ ra mắt dự án Mỏ Bạch Centrall Hill2.

Khẳng định vị thế

Dự án đầu tư xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Trong những năm thành lập đầu tiên, CTCP ĐTXD Thiên Lộc đã thực hiện nhiều công trình từ Bắc vào Nam với một số công trình tiêu biểu như: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 183; hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Đình II; hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Việt Hưng; hệ thống xử lý nước Thiên Đường Bảo Sơn; Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam,…

Hiện nay Công ty đang triển khai các dự án lớn gồm: Dự án đầu tư xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi tại TP. Sông Công; Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Quang Trung, Quang Vinh TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Công ty Thiên Lộc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV khoáng sản và BĐS Anh Thắng thực hiện, hiện đang thi công,…

Đối với dự án Xây dựng đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Công ty dành tổng mức đầu tư là 450 tỷ đồng, diện tích sử dụng là 23ha với 1015 lô đất. Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị đồng bộ, hiện đại, văn minh, tạo thành một quần thể môi trường sống đầy đủ tiện ích công cộng.

Chia sẻ về quá trình triển khai dự án, ông Vũ Văn Trường, cho biết: “Đây là dự án trọng điểm của thành phố, góp phần xây dựng TP Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020. Vì thế, ngay từ khi thực hiện dự án, công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thiết kế hạ tầng đồng bộ, hiện đại từ nhà ở cho đến hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, đèn chiếu sáng… Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 80% hạ tầng và đã bắt đầu triển khai cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài cho gần 800 lô đất của các khách hàng đã mua đất nền dự án.”

Phối cảnh tổng thể dự án Mỏ Bạch Central Hill Thái Nguyên.

Trong khi nhu cầu nhà đất ngày càng gia tăng, Dự án Mỏ Bạch Central Hills tại phường Quang Vinh và phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên do Công ty Thiên Lộc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV khoáng sản và BĐS Anh Thắng thực hiện, hiện đang thi công.

Dự án Mỏ Bạch Central Hills có quy mô 7,1ha với 142 lô liền kề, 92 lô biệt thự tại vị trí đắc địa, pháp lý sổ đỏ hình thức sở hữu lâu dài cũng được giới chuyên gia nhận định sẽ là “quả bom tấn” của năm mới 2020, tạo nên cơn sốt mới đối với không chỉ thị trường Thái Nguyên mà còn với các tỉnh phía Bắc ven Hà Nội. Điều này khẳng định hướng đi đúng trên con đường thành công của Thiên Lộc.

Có thể nói, nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh của lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng nhất trí của CBCNV, Thiên Lộc tiếp tục hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đặt ra. Tin rằng dưới sự chèo lái của CTHĐQT-TGĐ Vũ Văn Trường người “thuyền trưởng” tài ba giàu ý chí, nghị lực, Thiên Lộc sẽ còn tiến xa hơn nữa.