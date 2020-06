Chất lượng không khí tại Ecopark ngang bằng với New Zealand

Chất lượng không khí tại Ecopark tương đương chất lượng không khí tại New Zealand.

Đầu tháng 6/ 2020, PamAir (ứng dụng miễn phí, cung cấp thông tin chất lượng không khí uy tín hàng đầu Việt Nam) đã triển khai lắp đặt gần 20 máy đo lường chất lượng không khí tại Ecopark – Khu đô thị xanh lớn nhất tại Việt Nam.

Theo số liệu của PamAir, nửa đầu tháng 6/2020, hàm lượng bụi mịn PM2.5 trong không khí tại tại Ecopark rất thấp, chỉ dao động trong mức 7-13 Mg/ l không khí. Theo số liệu này, chất lượng không khí tại Ecopark vượt tiêu chuẩn cho phép của EU (25 Mg/l không khí) và tương đương với chất lượng không khí tại New Zealand – một trong những nơi có chất lượng không khí sạch nhất thế giới. Theo số liệu của Air Visual, hàm lượng bụi mịn có trong không khí của Newzealand vào trong nửa đầu tháng 6 dao động từ 4- 14 Mg/ lít.

Trước đó, vào tháng 3/2019, kết quả quan trắc không khí tại Ecopark thực hiện bởi Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho thấy: các chỉ số độc hại trong không khí tại khu đô thị sinh thái Ecopark thấp hơn nhiều lần so với Quy chuẩn Việt Nam. Cụ thể nồng độ bụi mịn nguy hiểm 2.5PM đo được tại đây là 24 μg/m3, nằm trong ngưỡng an toàn của WHO và các nước EU (25 μg/m3). Kết quả này so với kết quả quan trắc các năm trước tại Ecopark không có gì khác biệt nhiều, cho thấy chất lượng không khí tại dự án luôn ở mức ổn định.

Theo bảng giá trị AQI (chỉ số đo lường chất lượng không khí): hàm lượng bụi mịn PM2.5 từ 0 – 50 / lít được xem là tốt, không ảnh hưởng đến sức khoẻ; Từ 51 – 100 được đánh giá trung bình; Từ 101 -200 là không khí có chất lượng kém; Từ 2010 – 300 không khí có chất lượng xấu và trên 300 là không khí nguy hại.

Trong năm 2019, nhiều khu vực tại Hà Nội có chất lượng không khí dao động từ mức 200 – trên 300, thuộc nhóm nguy hại. Chất lượng không khí là vấn đề được quan tâm nhất của người dân Hà Nội trong năm 2019.

Được biết, bụi mịn PM 2.5, đây là những hạt bụi, hóa chất siêu nhỏ, có kích thước đường kính từ 2,5 micromet trở xuống, có khả năng xâm nhập vào tĩnh mạch phổi, túi phổi thông qua hoạt động hít thở, thẩm thấu vào máu, từ đó gây ra các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, tim mạch, đột quỵ, thậm chí còn làm tăng nguy cơ ung thư.

Theo giới chuyên gia địa ốc, chất lượng không khí tại Ecopark trong sạch vượt trội so với môi trường xung quanh nhờ khu đô thị này sở hữu không gian cây xanh, mặt nước khổng lồ. Cụ thể, Ecopark sở hữu hơn 1 triệu cây xanh với tỷ lệ 120 cây/cư dân, cùng diện tích dành cho cảnh quan thiên nhiên lên tới 110 ha.

Ecopark sở hữu hơn 110ha cây xanh và mặt nước.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học về môi trường của Mỹ, lượng bụi mịn nguy hiểm tại khu vực nhiều cây xanh giảm từ 7% - 24% so với những nơi khác, không gian xanh cũng có khả năng hấp thụ 15% khí SO2, 8% khí NO2 và làm mát môi trường xung quanh tới 2 độ Điều này lý giải vì sao trong những ngày nắng nóng, nhiệt độ tại Ecopark luôn thấp hơn từ 2-4 độ so với nội đô. Nhiều cư dân khu cao tầng tại đây cho biết, họ thậm chí không cần bật điều hòa trong những ngày hè oi bức.

Không chỉ sở hữu chất lượng không khí rất tốt, Ecopark còn được biết đến như khu đô thị sở hữu thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới. Cụ thể, Ecopark từng vượt qua hơn 2.000 dự án bất động sản nổi tiếng đến từ khắp các châu lục trên thế giới, bao gồm cả những quốc gia phát triển với nhiều dự án nổi trội để giành giải khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới của giải thưởng International Property Awards – Giải Oscar của ngành bất động sản.

Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới.

Giải thưởng Bất động sản Quốc tế (International Property Awards) là một trong những giải thưởng bất động sản thường niên uy tín bậc nhất thế giới với bề dày hoạt động gần 20 năm. International Property Awards luôn được coi là “bảo chứng” chất lượng xuất sắc vượt trội trong lĩnh vực bất động sản thế giới. Để đạt được danh hiệu cấp độ toàn khu vực, các doanh nghiệp, dự án phải trải qua quá trình thẩm định, đánh giá hết sức khắt khe của Hội đồng Giám khảo gồm 50 chuyên gia hàng đầu về bất động sản đến từ khắp nơi trên thế giới.