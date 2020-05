CenLand cùng Việt Nam chiến thắng COVID-19

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Giữa tháng 5, cái nắng đầu hè dường như dịu lại bởi những hình ảnh đầy nhân văn của những người nghèo xếp hàng chờ lấy gạo từ ATM gạo yêu thương. Món quà “một miếng khi đói” này được Quỹ Hành động vì Nhân ái của CenGroup và các nhà hảo tâm phối hợp thực hiện.

Chia sẻ trên báo điện tử VOV, bà Ngô Thị Hợp (68 tuổi) là người có hoàn cảnh rất khó khăn đến nhận gạo và quà cho biết: “Tôi thấy hoạt động này vô cùng ý nghĩa, thiết thực và nhân văn. Những kg gạo miễn phí cùng 500.000 đồng ở đây giúp chúng tôi vơi bớt gánh nặng khi chữa bệnh và duy trì cuộc sống. Chúng tôi cảm thấy được sẻ chia, rất ấm lòng”.

Những hạt gạo tình nghĩa, ấm lòng người khó khăn.

Từ khi xảy ra COVID-19, hàng loạt các hoạt hoạt động giúp đỡ người dân gặp khó khăn đã được triển khai trên khắp cả nước. Việt Nam đã trở thành một hình mẫu trong công cuộc chống dịch COVID-19.

Việc thiết lập hệ thống 'ATM gạo' tại nhiều nơi ở Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trở thành đề tài được nhiều trang báo quốc tế như: Reuters, CNN, New York Post, Insider… đồng loạt đăng tải.

Thông điệp “chống dịch như chống giặc” mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra như một minh chứng cho tinh thần quyết liệt chống dịch ở Việt Nam. Đây cũng được coi như lời hiệu triệu khơi dậy ý thức dân tộc và sức mạnh đoàn kết. Chính sự phối hợp cùng tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã tạo nên sức mạnh kiên cường để chiến đấu và quyết chiến thắng đại dịch COVID-19.

Chung tay gánh vác trách nhiệm cộng đồng và san sẻ những khó khăn của người dân cả nước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, CenLand cùng với CenGroup đã trao ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, số tiền 4 tỷ đồng sẽ được ủng hộ để trang bị vật tư y tế và 1 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, CenGroup cũng dành 5 tỷ đồng hỗ trợ CBNV CenGroup vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, toàn thể lãnh đạo và 3.000 nhân viên của CenGroup bày tỏ tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành cùng Nhà nước, xã hội và cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh. Lãnh đạo doanh nghiệp hy vọng góp một phần sức lực vào cuộc chiến, giúp Việt Nam sớm chiến thắng dịch bệnh.

Trường mầm non Xắng Hằng là ngồi trường thứ 3 mà Quỹ Hành động vì Nhân Ái (CenGroup) quyên tặng cho trẻ em nghèo.

Bên cạnh đầu tư kinh doanh, CenLand cùng CenGroup luôn tích cực trong các hoạt động xã hội, thường xuyên có nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Quỹ Hành động vì Nhân ái được thành lập năm 2016 với nhiều hoạt động ý nghĩa như xây trường tại vùng cao, trao tặng quà cho trẻ em nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, tài trợ chi phí cho các hoạt động y tế,... Hàng năm, giải golf từ thiện Swing for the Children’s Tet vì trẻ em nghèo cũng được tổ chức để gây quỹ.

Đảm bảo nhiệm vụ kép

Hưởng ứng toàn xã hội tham gia chống giặc COVID-19, CenLand đã kích hoạt chế độ làm việc từ xa. Nhờ đi trước một bước trong công nghệ, các hoạt động của CenLand đã không bị ảnh hưởng nhiều khi lệnh cách ly toàn quốc được thực hiện do đơn vị này triển khai mạnh trên nền tảng trực tuyến.

Các bản tin bất động sản của Cenhomes.vn (trên website, trên app, fanpage) được đội ngũ nghiên cứu thị trường và truyền thông thực hiện chuyên nghiệp mang tới cho khách hàng cái nhìn tổng quan về thị trường, thông tin dự án.

Giải pháp Cenhomes.vn đã kết nối khách hàng từ xa được áp dụng vẫn đảm bảo khách hàng nắm bắt thông tin về các dự án, đồng thời cũng giúp các sàn môi giới tiết kiệm chi phí hoạt động.

Bước sang giai đoạn “bình thường mới”, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng về phát triển kinh tế để phục hồi đất nước sau dịch, CenLand đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Thương hiệu căn hộ dịch vụ Cen Cuckoo hứa hẹn sẽ mang về nguồn doanh thu mới cho CenLand.

Đón làn sóng đầu tư sau COVID-19, CenLand tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, hình thành chuỗi cung ứng BĐS logistic mang xu hướng thời đại như bất động sản kho vận và hậu cần với thương hiệu Cen Cuckoo.

CenLand vẫn giữ vững chắc trong kinh doanh môi giới ở phía Bắc, với chị phần chiếm 40%. Ngoài ra năm nay công ty tiếp tục ghi nhận các nguồn thu lớn từ các dự dự án Vườn Sen (Bắc Ninh), The Central (Thanh Hoá), Làng Việt Kiều (Hải Phòng), Dolphin (Hà Nội) .....

Tại hội nghị chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2020, Chủ tịch HĐQT CcenLand xác định: Bán hàng luôn luôn là giá trị cốt lõi của Cen, do vậy, việc duy trì, củng cố và phát triển đội ngũ bán hàng hùng hậu là nhiệm vụ sống còn. Hiện tại, CenLand có 2 đội quân chiến lược: đội quân chủ lực STDA 2000 phát triển từ 2012 tới nay, và đội bán hàng đặc nhiệm thương hiệu CenHomes đang xây dựng 1000 quân. Ngoài ra, hệ thống của CenLand đang có hàng vạn môi giới đến từ sàn liên kết, các đại lý ủy quyền.

Trong cuộc chiến chống lại COVID-19, tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” lan toả mạnh mẽ, CenLand thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp đầu ngành cùng chung tay quyết chiến thắng đại dịch COVID-19.