Bất động sản tăng tốc trở lại đường đua sau đại dịch

“Cửa sáng”cho bất động sản sau đại dịch

Mới đây, Nikkei Asian Review - tờ báo chuyên về kinh tế - tài chính châu Á đã đăng tải thông tin Apple sẽ sản xuất 3-4 triệu tai nghe không dây AirPods tại Việt Nam trong Quý II năm nay. Đây là dấu hiệu Tập đoàn hàng đầu thế giới này đang đẩy mạnh đa dạng hóa sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Đồng thời, tìm kiếm các cơ sở sản xuất mới an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Sự dịch chuyển cơ sở sản xuất của các tập đoàn công nghệ cao về Việt Nam đã chứng tỏ Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư tin cậy nhờ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Kinh tế Việt Nam còn gây ấn tượng với chỉ số GDP Q1.20 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ. Tuy đây là mức tăng thấp nhất của Quý I trong GĐ 2011- 2020 song mức tăng trưởng dương này vẫn nằm trong top đầu khu vực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu lao dốc do đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới (WB) còn dự báo, tăng trưởng Việt Nam lấy lại đà trong năm 2021 và có thể đạt mức 7,5%.

BĐS nghỉ dưỡng sớm hồi phục sau dịch

Triển vọng lạc quan cùng thành quả từ công tác phòng chống dịch đã mang lại niềm tin lớn cho nhà đầu tư. Khảo sát về các kênh đầu tư của Vnexpress với gần 17.000 lượt bình chọn đã cho ra kết quả bất động sản đang là kênh đầu tư số 1 với 30% phiếu bầu chọn, gấp đôi số phiếu bình chọn đầu tư vàng và gần gấp 3 chứng khoán. Khảo sát tương tự của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy kênh đầu tư số 1 vẫn là bất động sản với 29% số phiếu bình chọn. Điều này cho thấy, thị trường bất động sản trong nước vẫn có triển vọng nhờ GDP tăng trưởng cao và sự tin tưởng của nhà đầu tư quốc tế.

Nhìn trong triển vọng vĩ mô, bất động sản Việt Nam vẫn luôn là thị trường có nhiều lợi thế, hấp dẫn các nhà đầu tư nhờ nhu cầu ở thực và sức mua sắm lớn của gần 100 triệu dân với khoảng 55% người dân có độ tuổi từ 25-40. Tốc độ tăng trưởng GDP trước đại dịch luôn ổn định ở mức 6.5-6.8%, nền chính trị ổn định, hạ tầng giao thông đang dần phát triển, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.

Xét về dài hạn, đại dịch COVID-19 tuy gây ra nhiều vết thương cho thị trường bất động sản song đã nâng hạng điểm đến Việt Nam an toàn, đồng thời mở ra cho nhà các nhà đầu tư bất động sản cơ hội đón đầu luồng dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia, nhân sự cao cấp cũng như nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài.

Bất động sản nghỉ dưỡng hút dòng tiền

Trong các phân khúc bất động sản sẽ hồi sinh sau dịch, bất động sản nghỉ dưỡng được đánh giá là kênh đầu tư sáng giá. Theo đại diện Savills Việt Nam, thông thường, sau mỗi cuộc khủng hoảng, ngành du lịch luôn phục hồi mạnh mẽ và sự phục hồi này thường diễn ra trong khoảng 6 tháng.

Thực tế cho thấy, các công ty lữ hành, khách sạn ngay sau đại dịch đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi kích cầu. Hiệp hội Du lịch Việt Nam còn xây dựng và tổ chức triển khai chương trình Kích cầu Du lịch Việt Nam 2020, tầm cỡ quốc gia, huy động sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp du lịch lớn như Sun Group, Vietnam Airlines, Saigontourist…

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đạt công suất phòng 60% sau khi mở cửa trở lại

Kết quả, trong tháng 4, 5, hoạt động du lịch đã khởi sắc. Ở Phú Quốc, sau gần 1 tháng chính thức mở cửa đón khách trở lại, hệ thống khách sạn tại khu vực Nam đảo như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort ghi nhận tỷ lệ lấp đầy phòng rơi vào khoảng 40-60%. Cáp treo Hòn Thơm cũng đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhận định, sau dịch COVID-19, xu hướng tìm tới những sản phẩm bất động sản xanh, giao hòa với thiên nhiên, nằm trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng sẽ lên ngôi, do đảm bảo được tính an toàn, vừa ở vừa đầu tư sinh lời, đảm bảo mọi tiện nghi khép kín trong các tình huống bất khả kháng cho khách hàng.

Sun Priemier Village Primavera - Thị trấn Amalfi của Nam đảo Ngọc

Tạo dựng tiếng vang lớn trong các hệ sinh thái nghỉ dưỡng phải kể đến khu vực Nam Phú Quốc với sự đầu tư bài bản của Tập đoàn Sun Group. Du khách tới Nam đảo ngọc sẽ được trải nghiệm trọn vẹn từ nghỉ dưỡng tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay – “Khu nghỉ dưỡng và spa sang trọng hàng đầu thế giới”, Premier Village Phu Quoc Resort - "Khu nghỉ dưỡng biệt thự biển hàng đầu thế giới"… tới mua sắm tại khu phố thương mại sầm uất Boutique Shophouse Melodia, thưởng thức những món ăn mang đậm phong vị Địa Trung Hải ở “thị trấn Amalfi” Sun Priemier Village Primavera, khám phá văn hóa bản địa tại Sun Premier Village Kem Beach Resort, thử thách cảm giác mạnh tại siêu phẩm công viên nước hàng đầu Đông Nam Á – Aquatopia Water Park hay lựa chọn an cư ở khu đô thị đảo đầu tiên Sun Grand City New An Thoi.

Việc phát triển mô hình hệ sinh thái với những dự án quy mô có tính tương trợ lẫn nhau đã tạo nên sự tin tưởng kích thích các nhà đầu tư nhanh chóng xuống tiền sở hữu các sản phẩm bất động sản nằm trong hệ sinh thái tỷ đô Nam Phú Quốc.