Bất động sản sẽ là điểm sáng trong bức tranh ảm đạm vì dịch Covid-19?

Lý giải cho điều này, theo các chuyên gia kinh tế, bất động sản là một trong số ít kênh đầu tư an toàn nhất, thậm chí mang tới khả năng sinh lời cao bất chấp mọi hoàn cảnh. VTC News xin chuyển tới bạn đọc góc nhìn của Chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh về “cơ hội vàng” này.

Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, không chừa quốc gia, dân tộc nào, dù phát triển, đang phát triển hay chậm phát triển. Kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ khủng hoảng suy thoái, thậm chí còn nặng nề hơn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, đặc biệt là khu vực dịch vụ. Chính vì vậy, các nhà đầu tư, cả tổ chức và cá nhân đều mong muốn tìm kênh đầu tư tốt cho đồng vốn của họ.

Điểm khác biệt là khủng hoảng kinh tế lần này (nếu xảy ra) là do dịch bệnh, chứ không bắt nguồn từ khu vực tài chính do vay nợ quá mức dẫn đến “bong bóng” BĐS như hai cuộc khủng hoảng 1997 - 1998 và 2008 - 2009. Trong bối cảnh thị trường biến động khó lường từ giá vàng, tỷ giá hối đoái, lãi suất đến giá nhiều nguyên vật liệu và hàng hóa thiết yếu, thì BĐS nổi lên như một kênh đầu tư vừa an toàn vừa không kém phần hấp dẫn.

Bất động sản là kênh đầu tư an toàn trong thời điểm này.

Có 4 lý do chính để chứng minh điều này:

Thứ nhất, giá BĐS hiện ở mức tương đối hợp lý do hầu như không có hiện tượng “bong bóng” BĐS như hơn 1-2 thập kỷ trước.

Thứ hai, cung BĐS đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khác nhau giúp nhà đầu tư có nhiều lựa chọn.

Thứ ba, cầu BĐS đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam vẫn rất lớn và dự báo sẽ tiếp tục duy trì ít nhất 15-25 năm nữa.

Thứ tư, Việt Nam đang có nhiều chính sách đối phó với Covid-19 vừa hợp tình vừa hợp lý với những thành công được quốc tế và người dân ghi nhận. Niềm tin của mỗi người dân, không kể đang sống trong nước hay ở nước ngoài, của mỗi người nước ngoài, không kể đến Việt Nam du lịch hay làm việc, chính là cơ sở vững chắc để tin rằng sau khi dịch bệnh đi qua, Việt Nam nhất định sẽ còn là điểm đến hấp dẫn bội phần.

Theo đó, cầu BĐS không những không giảm mà còn dự báo sẽ tăng mạnh ở hầu hết các phân khúc, từ nhả ở, văn phòng, BĐS thương mại đến BĐS du lịch và dịch vụ, cũng như BĐS công nghiệp. Vì thế, gần như chắc chắn giá BĐS sẽ tiếp tục tăng sau khi dịch bệnh đi qua và kinh tế phục hồi.

Bên cạnh đó, thị trường BĐS còn đang được hưởng lợi nhờ rất nhiều nút thắt về thủ tục, quy trình liên quan đến BĐS đã được tháo gỡ ngay từ những tháng đầu năm 2020 như hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho condotel, officetel,... góp phần tăng tính linh hoạt, sức hấp dẫn và độ an toàn cho thị trường BĐS.

Sự đa dạng, phong phú của các sản phẩm BĐS, đi đôi với tính pháp lý vững chắc và thông thoáng trong khả năng tiếp cận sẽ giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng và an tâm hơn khi lựa chọn đầu tư BĐS phù hợp.

So với các kênh đầu tư khác, nhà đầu tư BĐS thường e ngại rủi ro về pháp lý và thanh khoản, nên những sản phẩm BĐS có đảm bảo chắc chắn về pháp lý, được chứng minh là có tính thanh khoản cao và do những nhà phát triển BĐS uy tín cung cấp sẽ có ưu thế vô đối.

Ở góc độ vĩ mô, Chính phủ nên sớm ban hành những cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn như: giãn, hoãn thuế, nợ bảo hiểm xã hội, gia hạn thêm thời gian quyết toán thuế năm 2019, giảm các loại phí, miễn giảm đóng bảo hiểm xã hội năm 2020, giãn hoãn trả nợ gốc và lãi các khoản vay ngân hàng… bên cạnh gói hỗ trợ giảm lãi suất cho vay hiện hành.

Được như vậy, tôi tin chắc, thị trường BĐS sẽ là điểm sáng kinh tế năm 2020. Và ngành BĐS sẽ đóng góp tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay mà còn trong vực dậy nền kinh tế sau cơn bão này.