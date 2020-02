Bàn giao sổ đỏ Dự án The Emerald và Athena Fulland phân khu Larissa

Sáng 14/2, Chủ đầu tư Dự án tòa nhà chung cư cao tầng The Emerald và Dự án khu nhà ở thấp tầng Athena Fulland phân khu Larissa đã phối hợp với Đơn vị phát triển dự án Vimefulland và đơn vị phân phối độc quyền Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những cư dân đầu tiên tại dự án, đây là một minh chứng rõ ràng về tính pháp lý của dự án và đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà.

Ông Nguyễn Xuân Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội, chia sẻ: Cái tên The Emerald xuất phát từ ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là “màu xanh” mà không có thứ gì xanh hơn màu xanh của Ngọc lục bảo, chúng mang đến sự tươi mới cho tâm hồn.

Sau gần 6 tháng kể từ ngày bàn giao căn hộ cho cư dân là giây phút trao sổ đỏ hạnh cho những cư dân đầu tiên của Dự án The Emerald. Mới chỉ trước đây thôi, ô đất CT8 hay Dự án The Emerald vẫn còn là mảnh đất hoang vu, ngổn ngang cát sỏi và ít người qua lại, mà giờ đây, trước sự nỗ lực của Chủ đầu tư, Đơn vị phát triển dự án Vimefulland và các cộng sự đã hoàn thiện, bàn giao 1344 căn hộ cho cư dân vào ngày 5/9/2019.

Giờ đây là một công trình độc đáo, mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển nước Pháp sang trọng, tinh tế cùng với điểm nhấn hoa văn cổ điển tinh xảo, trường tồn với thời gian. Sự dung hòa giữa môi trường sống tự nhiên và hiện đại, giữa thiên nhiên và con người đã mang lại một sức sống mới lạ giữa Trung tâm hành chính khu vực Mỹ Đình.

Ông Đỗ Xuân Quân - TGĐ Công ty cổ phần bất động sản Mỹ Đình và ông Nguyễn Xuân Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội trao sổ đỏ cho cư dân đầu tiên Dự án The Emerald.

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là hệ thống cửa sắt kính, được bố trí tại tầng 1 mặt ngoài khu kinh doanh dịch vụ thương mại và các sảnh chính của tòa nhà. Kiến trúc sư đến từ nước Pháp đã lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc cổ điển Châu Âu, kết hợp hài hòa với phong cách kiến trúc tân cổ điển nước Pháp của mặt đứng tòa nhà, tạo thành một thể thống nhất đặc sắc về kiến trúc của dự án. Hơn thế, hệ khung cửa bằng thép hộp, sơn tĩnh điện màu đen ghi, cùng với hệ kính cường lực 15mm, hệ khóa cửa clemon với chất liệu chủ yếu là đồng thau, mang phong cách nghệ thuật, tương thích với những thước cột họa tiết hoa văn đăng đối, góp phần tạo nên nét chấm phá mang phong cách kiến trúc rất riêng mà Vimefulland rất đỗi tự hào.

"Trước đây, khi chúng tôi tư vấn cho khách hàng, lúc đó còn mang trong mình một trí tưởng tượng, mỗi buổi chiều tà hay buổi sáng tinh khôi, khi cư dân dạo bước trên các tuyến đường nội khu, chắc hẳn sẽ tìm thấy một cảm giác an nhiên, tự tại trong một hệ sinh thái ngập tràn sắc xanh. Nhưng ngày hôm nay, khi tôi đứng đây, thật sự trí tưởng tượng của chúng tôi đã thành sự thật, đúng với tên gọi The Emerald Ngọc lục bảo mà Vimefulland mong muốn mang đến cho cư dân sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng, ai ai cũng muốn tìm cho mình một không gian riêng, an yên trong lành, mà không tách bạch với nhịp sống chốn đô thành", ông Thành nói.

Và có lẽ khác biệt hơn tất cả là, Vimefulland đã tiên phong trong việc đưa hệ thống Phòng khám đa khoa, Nhà thuốc mang thương hiệu Vimedimex hoạt động theo mô hình nguyên lý bác sĩ gia đình, mọi yếu tố về sức khỏe của cư dân được chăm sóc tận tình từ khi sinh ra, cho đến hết cuộc đời, đây là điều mà không phải chủ đầu tư nào cũng có được.

