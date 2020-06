Bắc Ninh chuẩn bị đón sóng từ cuộc 'đại di cư' doanh nghiệp nước ngoài

Trước làn sóng dịch chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang những quốc gia khác, Việt Nam nói chung hay Bắc Ninh nói riêng đang sẵn sàng, rộng đường để chuẩn bị cho đợt sóng đầu tư mới.

Cuộc di cư tất yếu

Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu khỏi Trung Quốc đang ngày càng rõ nét. Những ông lớn như Apple, Samsung, Lenovo, Intel… đang không ngừng phát triển và mở rộng quy mô sản xuất, di dời một số nhà máy sang những quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Điều này đã cho thấy lực hấp dẫn của thị trường Việt Nam.

Mới đây, Nikkei dẫn nguồn tin cho biết, trong quý II/2020, Apple sẽ sản xuất 3 - 4 triệu chiếc AirPods tại Việt Nam, tương đương khoảng 30% tổng sản lượng AirPods trên toàn thế giới. "Việc sản xuất hàng loạt AirPods ở Việt Nam có thể đã bắt đầu từ hồi tháng 3. Các chuyên gia làm việc cho một nhà cung ứng của Apple thậm chí còn được nhà chức trách Việt Nam cho phép nhập cảnh trong thời điểm các biện pháp kiểm soát Covid-19 được áp dụng trên quy mô toàn quốc", Nikkei cho biết.

Nhiều chuyên gia nhận định: Việt Nam đang trên đà phát triển và nổi lên với nhiều lợi thế như: vị trí giáp ranh Trung Quốc, tập trung nhiều cảng biển quốc tế… những vấn đề liên quan đến cung vận thuận lợi. Ngoài ra, Việt Nam cũng sở hữu một lực lượng lao động có chuyên môn và giá thành hợp lý. Đây chính là những lý do thuyết phục khiến nhiều công ty đa quốc gia chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam.

Nguyên nhân nhiều tập đoàn đa quốc gia đã và đang rục rịch “nói lời chia tay” với Trung Quốc được lý giải là do một phần từ sự bất ổn của nền kinh tế bắt nguồn từ cuộc “thương chiến” Mỹ - Trung. Ngoài ra một phần do những chính sách có phần ưu ái dành cho các tập đoàn công nghệ nội địa Trung Quốc so với các doanh nghiệp ngoài. Kết hợp với đại dịch covid-19 sẽ là giọt nước tràn ly cho hành động này.

Bắc Ninh sẵn sàng đón sóng

Trước làn sóng dịch chuyển được dự báo là có quy mô lớn, Bắc Ninh đang là địa phương hội tụ đầy đủ những yếu tố thuận lợi để thu hút đầu tư từ nước ngoài. Vốn được mệnh danh là “Thủ phủ FDI” và giữ danh hiệu này nhiều năm liên tiếp, Bắc Ninh tiếp tục chuẩn bị để trở thành Thành phố trực thuộc TW vào năm 2020. Thương hiệu Thành phố trực thuộc TW sẽ làm cho uy tín của địa phương này tăng lên. Trong đó, thị trường bất động sản được hưởng lợi trực tiếp.

Hiện tại, ngoài các ông lớn đang hiện hữu tại Bắc Ninh như Samsung, Canon… Amazon và Home Depot cũng đang tích cực tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam. Gã khổng lồ Google cũng đã chính thức chọn Bắc Ninh là địa phương để đầu tư và phát triển sản xuất Google Pixel.

Nhiều chuyên gia nhận định: Tiềm năng phát triển bất động sản công nghiệp tại Bắc Ninh rất lớn. Cũng chính nhờ sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất tại Bắc Ninh sẽ mang lại tiềm năng phát triển lớn cho các lĩnh vực bất động sản khác. Rất nhiều dự án bất động sản công nghiệp hay nhà ở đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một lượng lớn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đến với Bắc Ninh.

Lotus Central giúp giải bài toán thiếu căn hộ cao cấp tại thành phố Bắc Ninh.

Khảo sát thực tế cho thấy, thời gian gần đây, thị trường bất động sản Bắc ninh ghi nhận sự góp mặt của nhiều ông lớn như VinGroup, Dabaco Group, Him Lam…với những dự án căn hộ cao cấp đáp ứng những tiêu chuẩn sống khắt khe của chuyên gia nước ngoài.

Điển hình trong số đó phải kể đến dự án căn hộ chung cư cao cấp nằm ngay trên trục đường Lý Thái Tổ Lotus Central. Dự án được quy hoạch bài bản trên trục đường chính nhất của Thành phố Bắc Ninh cùng với loạt tiện ích nội khu và ngoại khu đầy đủ, không gian sống trong lành. Lotus Central cung cấp cho thị trường 288 căn hộ hạng sang, góp phần giải bài toán thiếu căn hộ cao cấp cho các chuyên gia người nước ngoài từ các tập đoàn quốc tế tại Bắc Ninh.